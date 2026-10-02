Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины - 02.10.2026 Украина.ру
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Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины
Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины - 02.10.2026 Украина.ру
Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:37 – Итоги выступления Путина на Украина.ру, 02.10.2026
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украина
россия
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:37 – Итоги выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай";08:23 – Во что обойдётся Украине продолжение войны?*в интервью упоминаются Андрей Билецкий, Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом. **Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) признаны экстремистскими и запрещены в России. Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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452
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видео, украина, россия, армен гаспарян, владимир путин, андрей билецкий, валдай, война, война на украине, петр порошенко*, путин новости, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, Владимир Путин, Андрей Билецкий, Валдай, война, война на Украине, Петр Порошенко*, Путин новости

Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины

19:35 02.10.2026
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:37 – Итоги выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай";
08:23 – Во что обойдётся Украине продолжение войны?

*в интервью упоминаются Андрей Билецкий, Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом.

**Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) признаны экстремистскими и запрещены в России.

Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan

ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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