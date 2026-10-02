https://ukraina.ru/20261002/ruzh-visyaschee-na-stene-dolzhno-vystrelit-gasparyan-o-glavnom-u-putina-na-valdae-i-sudbe-ukrainy-1083579418.html

Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины

Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины - 02.10.2026 Украина.ру

Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:37 – Итоги выступления Путина на Украина.ру, 02.10.2026

2026-10-02T19:35

2026-10-02T19:35

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армен гаспарян

владимир путин

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война на украине

петр порошенко*

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:37 – Итоги выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай";08:23 – Во что обойдётся Украине продолжение войны?*в интервью упоминаются Андрей Билецкий, Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом. **Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) признаны экстремистскими и запрещены в России. Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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