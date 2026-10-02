Ружьё, висящее на стене, должно выстрелить! Гаспарян о главном у Путина на "Валдае" и судьбе Украины
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:37 – Итоги выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай";
08:23 – Во что обойдётся Украине продолжение войны?
*в интервью упоминаются Андрей Билецкий, Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом.
**Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) признаны экстремистскими и запрещены в России.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
00:37 – Итоги выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай";
08:23 – Во что обойдётся Украине продолжение войны?
*в интервью упоминаются Андрей Билецкий, Пётр Порошенко, Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом.
**Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН) признаны экстремистскими и запрещены в России.
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Подписывайся на