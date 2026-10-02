Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет - 02.10.2026 Украина.ру
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Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет
Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет - 02.10.2026 Украина.ру
Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет
Еврокомиссия заявила, что Украина не убедила Брюссель в необходимости дополнительных средств для покрытия дефицита бюджета в текущем году. Об этом сообщила спикер ЕК Паула Пиньйо
2026-10-02T19:27
2026-10-02T19:27
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"Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Мы слышали о нём из сообщений. Вчера мы вместе с нашими украинскими партнерами пришли к выводу, что финансового пробела нет", — цитирует Пиньйо тг-канал "Политика Страны".Второй спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари добавил, что Киев и Брюссель определили источники для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины до конца года. Речь идёт о выделении 45 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, распределённых между тремя финансовыми инструментами .Ранее СМИ сообщали, что ЕС усомнился в части расчётов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо в этом году.Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий в конце сентября 2026 года заявлял, что из дефицита оборонных потребностей в 27 млрд долларов Украине не хватает 20 млрд долларов для продолжения активных боевых действий. Около 7 млрд долларов правительство планировало покрыть за счёт экономии и перераспределения расходов. Ранее, в августе, глава киевского режима Владимир Зеленский также публично говорил о дефиците бюджета Минобороны в 27 млрд долларов.Про другие события дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, брюссель, сергей корецкий, еврокомиссия, ес, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, деньги, экономика
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Сергей Корецкий, Еврокомиссия, ЕС, Новости Украины, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня, деньги, экономика

Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет

19:27 02.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Еврокомиссия заявила, что Украина не убедила Брюссель в необходимости дополнительных средств для покрытия дефицита бюджета в текущем году. Об этом сообщила спикер ЕК Паула Пиньйо
"Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Мы слышали о нём из сообщений. Вчера мы вместе с нашими украинскими партнерами пришли к выводу, что финансового пробела нет", — цитирует Пиньйо тг-канал "Политика Страны".
Второй спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари добавил, что Киев и Брюссель определили источники для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины до конца года. Речь идёт о выделении 45 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, распределённых между тремя финансовыми инструментами .
"Именно на этом мы сейчас сосредоточены и намерены достичь этой цифры", — сказал Уйвари.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС усомнился в части расчётов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо в этом году.
Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий в конце сентября 2026 года заявлял, что из дефицита оборонных потребностей в 27 млрд долларов Украине не хватает 20 млрд долларов для продолжения активных боевых действий.
Около 7 млрд долларов правительство планировало покрыть за счёт экономии и перераспределения расходов. Ранее, в августе, глава киевского режима Владимир Зеленский также публично говорил о дефиците бюджета Минобороны в 27 млрд долларов.
Про другие события дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.
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