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Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет

Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет - 02.10.2026 Украина.ру

Киев просил миллиарды, а получил отказ: в ЕС заявили, что дефицита нет

Еврокомиссия заявила, что Украина не убедила Брюссель в необходимости дополнительных средств для покрытия дефицита бюджета в текущем году. Об этом сообщила спикер ЕК Паула Пиньйо

2026-10-02T19:27

2026-10-02T19:27

2026-10-02T19:27

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"Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Мы слышали о нём из сообщений. Вчера мы вместе с нашими украинскими партнерами пришли к выводу, что финансового пробела нет", — цитирует Пиньйо тг-канал "Политика Страны".Второй спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари добавил, что Киев и Брюссель определили источники для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины до конца года. Речь идёт о выделении 45 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, распределённых между тремя финансовыми инструментами .Ранее СМИ сообщали, что ЕС усомнился в части расчётов Украины о том, сколько дополнительного финансирования ей необходимо в этом году.Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий в конце сентября 2026 года заявлял, что из дефицита оборонных потребностей в 27 млрд долларов Украине не хватает 20 млрд долларов для продолжения активных боевых действий. Около 7 млрд долларов правительство планировало покрыть за счёт экономии и перераспределения расходов. Ранее, в августе, глава киевского режима Владимир Зеленский также публично говорил о дефиците бюджета Минобороны в 27 млрд долларов.Про другие события дня в публикации: "Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октября" на сайте Украина.ру.

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