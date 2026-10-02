https://ukraina.ru/20261002/tochechnye-udary-po-trem-aes-kogda-rossiya-okonchatelno-obrushit-energosistemu-ukrainy--mnenie-eksperta-1083565323.html

Точечные удары по трем АЭС: когда Россия окончательно обрушит энергосистему Украины — мнение эксперта

Точечные удары по трем АЭС: когда Россия окончательно обрушит энергосистему Украины — мнение эксперта - 02.10.2026 Украина.ру

Точечные удары по трем АЭС: когда Россия окончательно обрушит энергосистему Украины — мнение эксперта

По вопросу точечных ударов по открытым распределительным устройствам украинских АЭС есть две различные экспертные позиции — энергетиков и Минобороны, и решение лежит на стыке этих мнений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

2026-10-02T19:30

2026-10-02T19:30

2026-10-02T19:30

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Ряд экспертов считает, что для полного обрушения украинской энергосистемы достаточно точечно поразить открытые распределительные устройства (ОРУ) всех трех действующих АЭС Украины — Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.Отвечая на вопрос о возможности точечных ударов по распределительным подстанциям украинских АЭС, Гусев заявил, что на этот счет есть различные экспертные точки зрения. "Есть позиция экспертов по энергетике, которые считают так, есть позиция экспертов Минобороны, которые считают по-другому, исходя из своих возможностей. А решение лежит на стыке этих мнений", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам собеседника Украина.ру, пока точно неизвестно, есть возможность доступа к этим ОРУ или нет. "Если бы все было так просто, как говорят эксперты, то наверняка вопрос был бы уже закрыт", — отметил Гусев.Эксперт подчеркнул, что есть военные цели, которые превалируют над технологическими или экологическими задачами. "В первую очередь, нужно определиться с целями СВО. Насколько я помню, задача сохранения экологического или технологического потенциала Украины не ставилась. В рамках достижения целей СВО все остальные задачи не являются первостепенными", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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