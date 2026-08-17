"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/boevye-korabli-ot-esmintsev-do-patrulnykh-ekspert-o-gotovnosti-flota-dat-otpor-piratam-1082539204.html
"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам
"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам - 17.08.2026 Украина.ру
"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам
Россия обладает всеми необходимыми силами для отпора пиратам в мировом океане — от морской пехоты до эсминцев. Наши безэкипажные катера уже пошли в серию и готовы к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2026-08-17T04:30
2026-08-17T04:30
новости
россия
владимир ераносян
украина.ру
главные новости
сво
новости сво
новости сво россия
прогнозы сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065881604_0:23:1030:602_1920x0_80_0_0_29966c87d785e067481fae5c5da2e08a.jpg
Отвечая на вопрос о том, является ли заявление президента сигналом к эскалации или призывом готовиться к каперским действиям, Ераносян заявил, что к этому нужно готовиться, и перечислил имеющиеся силы и средства.Ераносян заявил, что Россия готова к таким действиям. "К этому обязательно надо готовиться. Параметры подготовки определяет командование флота. У него есть силы и средства, которые необходимы для отпора противнику пиратского типа в акваториях мирового океана. Это не только морская пехота и противодиверсионные группы. Это еще боевые корабли от эсминцев до патрульных кораблей. Все это есть у всех наших флотов и флотилий", — отметил эксперт.Ераносян также сообщил, что у России есть безэкипажные катера, которые уже пошли в серию. По его словам, они обладают большей скоростью, чем БЭКи противника, оснащённые "Старлинком" и взрывчаткой, и вполне подходят для тарана и модульного поражения вражеских БЭКов, запускаемых с гражданских судов."Очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Дениса Рудометова "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065881604_100:0:932:624_1920x0_80_0_0_0c7364a5f0d32b793139b3cecce0887c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир ераносян, украина.ру, главные новости, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, флот, эсминец, севморпуть, морпехи, эсминцы, новости сво сейчас, дзен новости сво, главное, флотилия, новости украина ру, украина.ру дзен
Новости, Россия, Владимир Ераносян, Украина.ру, Главные новости, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, флот, эсминец, Севморпуть, морпехи, эсминцы, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, главное, флотилия, новости Украина ру, Украина.ру Дзен

"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам

04:30 17.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВМФ "Июльский шторм"
Учения ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия обладает всеми необходимыми силами для отпора пиратам в мировом океане — от морской пехоты до эсминцев. Наши безэкипажные катера уже пошли в серию и готовы к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Отвечая на вопрос о том, является ли заявление президента сигналом к эскалации или призывом готовиться к каперским действиям, Ераносян заявил, что к этому нужно готовиться, и перечислил имеющиеся силы и средства.
Ераносян заявил, что Россия готова к таким действиям. "К этому обязательно надо готовиться. Параметры подготовки определяет командование флота. У него есть силы и средства, которые необходимы для отпора противнику пиратского типа в акваториях мирового океана. Это не только морская пехота и противодиверсионные группы. Это еще боевые корабли от эсминцев до патрульных кораблей. Все это есть у всех наших флотов и флотилий", — отметил эксперт.
Ераносян также сообщил, что у России есть безэкипажные катера, которые уже пошли в серию. По его словам, они обладают большей скоростью, чем БЭКи противника, оснащённые "Старлинком" и взрывчаткой, и вполне подходят для тарана и модульного поражения вражеских БЭКов, запускаемых с гражданских судов.
"Очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Дениса Рудометова "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ЕраносянУкраина.руГлавные новостиСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперацияфлотэсминецСевморпутьморпехиэсминцыновости СВО сейчасдзен новости СВОглавноефлотилияновости Украина руУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:30"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам
04:09Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot
03:35Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации"
02:59В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб
02:31В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле
02:05Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем
01:41Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"
01:07Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность
00:30Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА
18:25Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
17:49"Киев станет непригодным для жизни": эксперт оценил последствия удара по Бортнической станции
17:34Что начнётся на Украине уже этой зимой и как 156 спутников от "Рассвета" усилят ВС России – Насонов
17:33НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией
17:05Командир "Ахмата" заявил о миллиардных потерях Украины из-за ударов ВС РФ
16:33ВСУ заткнули дыры в обороне мобилизованными венграми из Закарпатья
16:03На Украине военкомы задержали митрополита УПЦ — подробности от адвоката
16:00Великий сказочник. 150 лет со дня рождения Ивана Билибина
15:23"Хватит звать Вашингтон": Польша требует создать Европейский легион из ветеранов ВСУ
15:07Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла
15:02"Вынесли за руки и ноги": во Львове силовики силой увезли мужчину в военкомат
Лента новостейМолния