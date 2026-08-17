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"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам

"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам - 17.08.2026 Украина.ру

"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам

Россия обладает всеми необходимыми силами для отпора пиратам в мировом океане — от морской пехоты до эсминцев. Наши безэкипажные катера уже пошли в серию и готовы к выполнению боевых задач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2026-08-17T04:30

2026-08-17T04:30

2026-08-17T04:30

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Отвечая на вопрос о том, является ли заявление президента сигналом к эскалации или призывом готовиться к каперским действиям, Ераносян заявил, что к этому нужно готовиться, и перечислил имеющиеся силы и средства.Ераносян заявил, что Россия готова к таким действиям. "К этому обязательно надо готовиться. Параметры подготовки определяет командование флота. У него есть силы и средства, которые необходимы для отпора противнику пиратского типа в акваториях мирового океана. Это не только морская пехота и противодиверсионные группы. Это еще боевые корабли от эсминцев до патрульных кораблей. Все это есть у всех наших флотов и флотилий", — отметил эксперт.Ераносян также сообщил, что у России есть безэкипажные катера, которые уже пошли в серию. По его словам, они обладают большей скоростью, чем БЭКи противника, оснащённые "Старлинком" и взрывчаткой, и вполне подходят для тарана и модульного поражения вражеских БЭКов, запускаемых с гражданских судов."Очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Дениса Рудометова "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

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