В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения - 16.08.2026 Украина.ру
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В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения
В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения - 16.08.2026 Украина.ру
В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения
Беспилотник неизвестного происхождения был сбит на востоке Румынии испанским истребителем F-18. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN
2026-08-16T11:29
2026-08-16T11:29
новости
румыния
украина
испания
нато
cnn
минобороны
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"В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения Минобороны зафиксировали проникновение воздушного объекта в национальное воздушное пространство со стороны Республики Молдова, примерно в 24 километрах к северу от Галаца", — говорится в сообщении.Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившийся на дежурстве на румынской 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану", сбил дрон в 05:01. Фрагменты беспилотника могли упасть в ненаселённом районе между населёнными пунктами Бэлень и Кудалби.Ранее сообщалось, что беспилотник неизвестного происхождения упал в районе населённого пункта Лункавица в уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы Румынии с УкраинойОбъект не был обнаружен радиолокационными системами, поскольку летел на очень низкой высоте.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Румыния, Украина, Испания, НАТО, CNN, Минобороны

В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения

11:29 16.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Флаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Беспилотник неизвестного происхождения был сбит на востоке Румынии испанским истребителем F-18. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN
"В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения Минобороны зафиксировали проникновение воздушного объекта в национальное воздушное пространство со стороны Республики Молдова, примерно в 24 километрах к северу от Галаца", — говорится в сообщении.
Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившийся на дежурстве на румынской 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану", сбил дрон в 05:01. Фрагменты беспилотника могли упасть в ненаселённом районе между населёнными пунктами Бэлень и Кудалби.
Ранее сообщалось, что беспилотник неизвестного происхождения упал в районе населённого пункта Лункавица в уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы Румынии с Украиной
Объект не был обнаружен радиолокационными системами, поскольку летел на очень низкой высоте.
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