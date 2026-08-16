В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Румынии на Мосфильмовской улице в Москве.
Беспилотник неизвестного происхождения был сбит на востоке Румынии испанским истребителем F-18. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN
"В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения Минобороны зафиксировали проникновение воздушного объекта в национальное воздушное пространство со стороны Республики Молдова, примерно в 24 километрах к северу от Галаца", — говорится в сообщении.
Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившийся на дежурстве на румынской 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану", сбил дрон в 05:01. Фрагменты беспилотника могли упасть в ненаселённом районе между населёнными пунктами Бэлень и Кудалби.
Объект не был обнаружен радиолокационными системами, поскольку летел на очень низкой высоте.
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