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В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения

В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения - 16.08.2026 Украина.ру

В Румынии истребитель НАТО сбил дрон неизвестного происхождения

Беспилотник неизвестного происхождения был сбит на востоке Румынии испанским истребителем F-18. Об этом 16 августа сообщил телеканал CNN

2026-08-16T11:29

2026-08-16T11:29

2026-08-16T11:29

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"В ночь с 15 на 16 августа в 04:44 системы наблюдения Минобороны зафиксировали проникновение воздушного объекта в национальное воздушное пространство со стороны Республики Молдова, примерно в 24 километрах к северу от Галаца", — говорится в сообщении.Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившийся на дежурстве на румынской 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану", сбил дрон в 05:01. Фрагменты беспилотника могли упасть в ненаселённом районе между населёнными пунктами Бэлень и Кудалби.Ранее сообщалось, что беспилотник неизвестного происхождения упал в районе населённого пункта Лункавица в уезде Тулча, примерно в пяти километрах от границы Румынии с УкраинойОбъект не был обнаружен радиолокационными системами, поскольку летел на очень низкой высоте.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, румыния, украина, испания, нато, cnn, минобороны