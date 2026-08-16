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Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины: подробности ночной атаки
Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины: подробности ночной атаки - 16.08.2026 Украина.ру
Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины: подробности ночной атаки
Российская армия в ночь на 16 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2026-08-16T09:33
2026-08-16T09:33
2026-08-16T09:33
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"Сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области", — говорится в сообщении.В украинской столице целью стало в том числе предприятие ООО "Файер Поинт", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для ракет "Фламинго".Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России. Также, по данным ведомства, ВС РФ перехватили семь управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Ранее в Минобороны РФ прокомментировали удары по Черниговской областиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, россия, киев, кременчуг, впк
Спецоперация, СВО, Россия, Киев, Кременчуг, ВПК
Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины: подробности ночной атаки
Российская армия в ночь на 16 августа нанесла групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
В украинской столице целью стало в том числе предприятие ООО "Файер Поинт", выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для ракет "Фламинго".
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 1328 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.
Также, по данным ведомства, ВС РФ перехватили семь управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет "Фламинго" и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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