https://ukraina.ru/20260816/voyska-usilivayut-natisk-alekhin-o-situatsii-na-klyuchevom-uchastke-po-linii-slavyansk-kramatorsk-1082524449.html

Войска усиливают натиск: Алехин о ситуации на ключевом участке по линии Славянск-Краматорск

Войска усиливают натиск: Алехин о ситуации на ключевом участке по линии Славянск-Краматорск - 16.08.2026 Украина.ру

Войска усиливают натиск: Алехин о ситуации на ключевом участке по линии Славянск-Краматорск

ВС России усиливают натиск на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск. Освобождение Васютинского позволило начать продвижение вдоль речных притоков и вплотную подойти к Краматорску. Об этом в статье для издания Украина.ру пишет военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-16T05:45

2026-08-16T05:45

2026-08-16T05:45

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Комментируя ситуацию на фронте, Алехин сообщил, что натиск российской армии на ключевом участке по линии Славянск-Краматорск усиливается с каждым днем."С каждым днём усиливается натиск российской армии на ключевом участке фронта по линии Славянск-Краматорск", — отметил Алехин.По его словам, на Краматорск активно наступают подразделения Добровольческого корпуса Минобороны, а на Славянск — части 3-й общевойсковой армии. "В направлении Краматорска активно действуют подразделения Добровольческого корпуса Минобороны, в то время как на Славянск прогрызают оборонительные линии противника подразделения из состава 3-й общевойсковой армии", — пояснил эксперт.Алехин сообщил, что за Васютинское велись жаркие бои, и после его освобождения российские подразделения начали продвигаться вдоль речных притоков. По его словам, это позволит вклиниться в оборону украинской армии и выйти на подступы к Краматорску.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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