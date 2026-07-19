Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание - 19.07.2026 Украина.ру
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Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание
Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание - 19.07.2026 Украина.ру
Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание
Президент России Владимир Путин заявил, что высоко ценит дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 19 июля он сказал на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
2026-07-19T20:00
2026-07-19T20:01
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владимир зеленский
ким чен ын
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"Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание по всем вопросам и дружеские взаимоотношения", — подчеркнул Путин, попросив передать Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания.Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва и Пхеньян продолжают укреплять сотрудничество, поддерживая регулярные контакты на различных уровнях. В марте лидер КНДР заверил, что Пхеньян всегда будет рядом с Москвой — это, по его словам, неизменная воля всего народа.Больше на эту и другие темы представлено в обзоре Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, КНДР, МИД, Владимир Зеленский, Ким Чен Ын

Путин высоко оценил сложившееся с Ким Чен Ыном глубокое взаимопонимание

20:00 19.07.2026 (обновлено: 20:01 19.07.2026)
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин заявил, что высоко ценит дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 19 июля он сказал на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
"Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание по всем вопросам и дружеские взаимоотношения", — подчеркнул Путин, попросив передать Ким Чен Ыну привет и наилучшие пожелания.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Москва и Пхеньян продолжают укреплять сотрудничество, поддерживая регулярные контакты на различных уровнях. В марте лидер КНДР заверил, что Пхеньян всегда будет рядом с Москвой — это, по его словам, неизменная воля всего народа.
Больше на эту и другие темы представлено в обзоре Мощнейшая атака на Киев, ультиматум Зеленского Западу, освобождение Вольного. Итоги 19 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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