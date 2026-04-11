Возвращение курян из плена, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 11 апреля

Жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине, вернут в Россию . Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-04-11T13:20

Жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине, в субботу вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать", — написала она в МАХ.Ранее, 6 марта в Россию удалось вернуть трёх жителей Курской области, которых Киев удерживал в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остаются ещё семь курян.Позднее, 9 апреля, Москва передала Киеву тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Украина взамен на тысячу тел военнослужащих передала России 35 солдат.Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.Обстрелы и налётыУтром 11 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 10 апреля до 07:00 по московскому времени 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 9 атак на территорию этого региона России: 5 – на горловском направлении, 2 – на шахтёрском и по 1 атаке на великоновосёловском и донецком направлениях, выпустив 9 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.Также, по сообщению Штаба обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 4 дрона самолетного типа.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 28 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 8; Алёшки — 5; Малокаховка — 3; Каховка — 4; Малая Лепетиха — 4; Голая Пристань — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, Бехтеры, Новая Маячка и Саги.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняютсяУтром 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по сёлам Красный Октябрь и Ясные Зори произведены атаки 12 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. По уточнённой информации, машина уничтожена огнём", – писал Гладков.Над Валуйским округом сбит один беспилотник. Обошлось без повреждений.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино и Мощеное произведены атаки 11 беспилотников, 4 из которых сбиты."В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект ранены двое мужчин. Оба госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии. Здание повреждено. В селе Головчино от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, другой продолжает лечение амбулаторно. Транспорт повреждён. В Грайвороне повреждены подсобное помещение и линия электропередачи на территории предприятия и автомобиль", – сообщил губернатор.В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись 2 обстрелам с применением 12 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.Над Ровеньским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий не было.В Чернянском округе село Александровка подверглось атаке беспилотника самолётного типа. Повреждена линия электропередачи."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Максимовка, Новая Таволжанка и Титовка выпущено 20 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 11 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла женщина. Повреждены 3 частных дома. В районе села Вознесеновка от атаки дрона на грузовой автомобиль погибли двое мужчин. Транспортное средство повреждено", – сообщил губернатор.В городе Шебекино повреждены частный дом и автомобиль, в селе Максимовка — грузовой автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом.Украина продолжает атаковать регионы России.Подробнее об украинских оценках происходящего на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

Егор Леев

