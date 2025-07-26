https://ukraina.ru/20250726/voyna-buduschego-nastupila-no-eto-ne-to-o-chm-vy-podumali-1065999522.html

Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали

Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали - 26.07.2025 Украина.ру

Война будущего наступила. Но это не то, о чём вы подумали

Война будущего наступила и не в Силиконовой долине, не в Пентагоне и не в штаб-квартирах западных подрядчиков по оборонке. Она наступила на украинском чернозёме.

2025-07-26T20:21

2025-07-26T20:21

2025-07-26T20:21

украина

киев

запад

андрей ермак

владимир зеленский

михаил драпатый

набу

пентагон

нато

мнения

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Именно здесь, под Красноармейском, под Константиновкой и Купянском, проверяется на практике новая модель ведения боевых действий: без лиц, с минимумом пехоты — с планшета, через дроны, через цифровые платформы управления боем и фронтовую аналитику от ИИ (искусственного интеллекта - Ред.) в реальном времени. Здесь выигрывают те, кто правильно прописал машинный код.Цифровизация войны, автоматизация и дистанционное убийство — всё это больше не концепты от RAND Corporation. Это больше не игрушки DARPA (кто не в курсе, это Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Нет, это Украина. Украина как полигон, Украина как бета-тестовая среда. И пока западные медиа восхищённо пишут о "техно-войне XXI века", на поле лежат те, кто стал расходным материалом для тех, кто продаёт милитаристское будущее как франшизу.Каждый новый месяц приносит на фронт всё более изощрённые модели БПЛА – дальнобойные, с ИИ, атакующие роями, FPV-дроны на оптоволокне. Уже давно ушли в прошлое волонтёрские "Мавики" и кустарные "Гремлины". Теперь речь идёт о промышленной цифровой инфраструктуре войны: наблюдение, наведение, удар, добивание, анализ последствий. Всё, или почти всё — без непосредственного присутствия человека. Участие ограничивается тем, чтобы правильно выбрать в меню цель и нажать "подтвердить". Или и того меньше.Именно это, как ни парадоксально, называют сегодня "войной будущего". Войной без живых. Победой без солдата. Успехом без морали. Но, увы, даже в этой казалось бы бесплотной, высокотехнологичной и холодной войне остаётся кое-что очень живое. Деньги.Потоки, схемы, накрутки, распилы. Новая война на Украине оказалась не только цифровой, она оказалась оцифрованной. Каждый дрон строка в контракте. Каждое попадание медиаповод. Каждое поражение — новая заявка на кредит. И те, кто заявляют, что будущее за войной машин, немного лукавят. Будущее за войной кошельков. Если в технологическом смысле армия киевского режима шагнула в новый технологический уклад, то сам режим Зеленского и Ко – в новый клептократический уклад. Потому что если в традиционной войне солдаты, как бы, идут умирать за генералов, то в этой — дроны летят за процентами от мутного контракта.Именно здесь начинается история о том, как Украина превратилась не просто в арену столкновения двух армий, а в арену столкновения двух моделей управления войной. На одном фланге — централизованная, индустриальная, вертикально организованная российская система, с её сериями "Орланов", "Гераней" и прочей инженерной военной машинерией. А на другом — украинская, хаотическая, низовая, волонтёрская, фронтовая инженерия, основанная на смекалке, TikTok-ах и энтузиастах, которые по ночам паяют "крылья" в гаражах под Киевом. Но разница — не только в технике. Разница — в том, кто и как контролирует эти потоки, и что для кого важнее: победа или откат с поставки.Украина — первая страна в мире, которая воюет дронами не потому, что так выгодно или современно, а потому, что по-другому уже некому и нечем. Человеческий ресурс выгорел. Ну, или почти (демографический резерв практически исчез). А снаряды и танки почти закончились … И, вот когда, по меткому выражению кролика из Вини-Пуха "совсем ничего не осталось" — на фронт массово пошли беспилотные машины. В буквальном смысле. Сначала летающие. Потом ездящие и плавающие. Потом аналитические.В любой другой стране такая трансформация стала бы поводом для национальной рефлексии: что пошло не так, что случилось с армией, почему защищать родину готовы только цифровые автопилоты? Но в Украине это было превращено в пиар. В бренд. В товар. "Армия дронов". "Линия дронов". Дроны как замена идеологии. Как костыль для проваленной мобилизации и массового дезертирства, как символ украинской (за счет всей Евро-Атлантики конечно) технологической уникальности. Только за этим красивым фасадом всё тот же гниющий механизм, где война это всего лишь витрина, а реальный бизнес происходит в тени, под столом, за спиной у фронта.Если раньше хозяева Киева торговали углём, нефтью и газом, то теперь FPV-модулями, аккумуляторами, GoPro и комплектующими из Алиэкспресса. Если раньше в схемах участвовали "Роттердам+" и "Большое строительство", то теперь "Линия дронов". И это не метафора. Это реальность.Проект "Линия дронов", презентованный как технологический скачок в оборонной стратегии Украины, изначально строился не как военная инициатива, а как экономический насос. Модель до безобразия простая: взять западные деньги, заключить фиктивные или раздутые контракты с ручными украинскими производителями, разогнать пиар о "50-километровой зоне поражения", а потом украсть всё или почти все под грифом "военная тайна". Проверить невозможно. Посчитать тем более.Заменить реальную армию иллюзорными, призрачными (почти как канувший в лету "призрак Киева"n - фейковый, придуманный политтехнологами миф о летчике, который якобы по ночам выдетал сбивать российские самолеты - Ред) беспилотниками - гениальное решение, если твоей целью не является спасение страны, а твоей задачей является освоение бюджета. С дронами не нужно оформлять страховку. Они не требуют пенсий. Не задают вопросов. Их не нужно эвакуировать с поля боя. Их можно утилизировать, не составляя реестров. А главное с ними можно проводить любую статистику. Где контроль? Где аудит?Именно поэтому в проекте "Линия дронов" были устранены все, кто мог помешать его бесконтрольному функционированию. Генерал Михаил Драпатый, будучи командующим Сухопутными войсками, осмелился высказывать мнение. Не согласился с пиаром. Попытался вникнуть в детали. И в один момент оказался в почётной ссылке. Полковник Сухаревский, возглавлявший Силы беспилотных систем, также отказался участвовать в цирке с отчиткой на камеру и цифрами с потолка. Его понизили. Сместили. Заменили на проверенного "Мадяра".Роберт Бровди, известный в бизнес-кругах как человек, у которого отжим и рейдерство в крови, оказался в эпицентре всей схемы. Именно он сегодня курирует поставки дронов на фронт, централизует потоки, замыкает систему логистики и формирует правила игры. Он новый теневой министр дроновой войны. За его спиной все те же. Сырский. Ермак. Зеленский. Те, кто должны были защищать страну, но выбрали вариант "распилить её по частям".Когда на Украине начинают сажать генералов, уволенных за неподчинение, это сигнал. Когда увольняют и сажают генералов, которые знали слишком много о деньгах, это система. Но когда начинают сажать или разгонять тех, кто даже не на фронте, а в кабинетах, тех, кто ведёт дела, считает бюджеты, фиксирует потери, открывает уголовные производства это уже зачистка. Не фронта. А задника.Как тут не упомянуть о самом нашумевшем в последнее время? Зачистка НАБУ (Независимого антикоррупционного бюро Украины - Ред.) — самая важная политическая операция Банковой за последние годы. Гораздо важнее отставок, рокировок и перемещений в военном командовании. Потому что в отличие от армии, НАБУ не нужно маршировать и стрелять. Ему достаточно было просто открыть одну папку. Папку с контрактами на поставки дронов. И именно это оно сделало.Грантоед Юрий Николов заявил: атака на НАБУ координируется Банковой, потому что Бюро начало копать под главный коррупционный конвейер 2025 года — схему закупок FPV-дронов. НАБУ не просто копало. Оно, по словам Николова, вышло на уровень бенефициаров. Тех, кто получает государственные деньги под видом "украинских производителей". Тех, кто раздувает цены на комплектующие в 3–4 раза. Тех, кто через волонтёрские фонды имитирует тендерную конкуренцию, а потом сливает заказы "своим". Тех, кто подписывает акты приёма-передачи на тысячи дронов, которых на фронте никто не видел. От кого ниточки тянутся на самый верх режима.Если раньше воровали на касках, аптечках и сухпайках, теперь воруют на алгоритмах. И это куда выгоднее. FPV-дрон это не вещмешок. Это не форма. Это техноединица. Она существует в учётной системе, в цифровой платформе, на балансе. Но её не обязательно доставить. Не обязательно запустить. Не обязательно даже произвести. Главное — отчитаться. А там уж кто проверит? Солдат, у которого в руках одна самодельная "пташка" на пятерых?Вот почему выпихали Сухаревского. Вот почему слили Драпатого. Вот почему появился "Мадяр". Вот почему Ермак теперь лично курирует закупки. Потому что вся система построена на одном принципе: фронт это дымовая завеса. А настоящая война идёт за деньги. НАБУ угрожало не просто раскрытием схемы. Оно угрожало источнику. Смыслу. Конструкции. Самому нерву украинского военного бизнеса. Поэтому и удар был нанесён быстро, чётко, без лишней риторики. Потому что в "линии дронов" — слишком много тех, кого нельзя трогать. И слишком много денег, чтобы позволить кому-то их пересчитать.Украина больше не государство. Украина — инфраструктура обогащения. Набор дорожных узлов, логистических маршрутов, складов, медиацентров и платформенных решений. Это уже не субъект, а функция. Не игрок, а симулятор. Здесь больше не принимают решения — здесь обрабатывают входящие.Запад называет это "помощью". В Киеве это называют "партнёрством". Но по факту это колониальное управление через интерфейс. Деньги идут в обмен на поведение. Платформа обновляется в обмен на подчинение. Проект "Линия дронов", как и весь технологический пакет 2023–2025 годов, стал для Запада не столько военной помощью, сколько маркетинговым и промышленным экспериментом. Где ещё можно в реальном времени протестировать десятки моделей БПЛА, откалибровать поведение ИИ в условиях плотной РЭБ, замерить выживаемость систем автономного наведения? Где ещё можно обучать алгоритмы на базе настоящих боевых столкновений? Где ещё возможно проводить полевые испытания с таким уровнем документирования?Украина идеальная тестовая среда. Потому что здесь война. И потому что здесь нет ограничений. Ни по этике, ни по верификации, ни по человеческой цене. А если они всё-таки есть их всегда можно затереть под слоем пропаганды. Ну а что там наворуют аборигены? Да кому какая разница. А сколько "дикарей" ляжет в землю во время бета-теста? Вообще не важно.Когда Киев говорит о "цифровой трансформации фронта", он на самом деле говорит о том, что отдал всё управление в руки внешних алгоритмов. Когда Зеленский говорит о "новых беспилотных дивизиях", он на самом деле говорит о том, что в живых осталось слишком мало тех, кто мог бы воевать по-старому. И когда Ермак рассказывает о кооперации с НАТО в сфере дронов, он не уточняет, что эти дроны делаются не для фронта, а через фронт.Запад не заинтересован в том, чтобы Украина победила. Он заинтересован в том, чтобы она продолжала. Чтобы она была. Чтобы она горела. Чтобы она служила. Чтобы она генерировала данные, выдавала сигналы, и не "выносила мусор из избы".В этом и есть трагедия. Украина не нужна как партнер или даже как сателлит. Она нужна как щит. Она нужна как выигранное для Евро-Атлантики время. Она нужна как процесс. А война как сервис. С дронами, обновлениями, новыми итерациями, версией 2.0, 3.0, 4.0. И на этой войне теперь не молчат. На войне теперь снимают. Каждую атаку — в 4К. Каждый вылет — с накладкой трека и GPS. Каждую смерть — с аналитикой, сколько стоила цель и насколько эффективно её уничтожение. Это и есть финал дегуманизации войны. Когда смерть становится цифрой. Когда дрон не просто бьёт он, в некотором смысле, архивирует. Когда смерть человека не событие, а статистический показатель.Украина подошла к той грани, за которой начинается новая эра. Эра, в которой армии больше не воюют. В которой решения принимает не офицер, а планшет. В которой в списках погибших больше не значатся имена — только ID. Всё остальное — детали. Пока чиновники на Банковой получают откаты за тендеры, пока Ермак выстраивает параллельную вертикаль под контролем поставок, пока Зеленский наращивает PR вокруг "беспилотной победы" в реальности идёт беспилотная катастрофа. Потому что когда тебя защищает алгоритм, а снабжает аферист, выживание невозможно по определению.А теперь — главное. Эта война нового типа, война будущего, породила Левиафана. Левиафана войны роботизированной. Украина, вынужденная встать на этот путь, сама вызвала его к жизни. И если Россия встала на военные рельсы, мобилизовалась экономически, организационно, административно — совершив за невероятно короткое время скачок, на который у других государств уходят десятилетия, — то Украина, имея поддержку Запада, остатки своей индустрии, низовую фронтовую инициативу и открытую дверь к самым передовым технологиям, не смогла даже воспользоваться тем, что уже имела. По одной причине: потому что в ней победа никогда не была целью. Потому что её власть - компрадорская, коррумпированная, мафиозная. Потому что её режим — это не про национальную устойчивость, а про личный статус. Не про выживание, а про удержание. Не про страну, а про Ермака.Украина и так имела минимальные шансы в сражении с Россией — огромной по масштабу, по опыту, по ресурсам, по запасу прочности. Но когда она вызвала Левиафана — войну нового типа — она сама предоставила России повод ускориться. А себе не оставила ни одного инструмента для ответа. Потому что вместо мобилизации - фикция. Вместо модернизации - распил. Вместо командования - телевидение. Вместо лидеров - "смотрящие" и "положенцы". И в этом финальная драма и приговор несостоявшейся по факту украинской государственности. Не той, что "после 2014". А той, что с 1991-го.О новой затее украинского режима - в статье Ростислава Ищенко "Молитва безбожников"

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украина, киев, запад, андрей ермак, владимир зеленский, михаил драпатый, набу, пентагон, нато, мнения