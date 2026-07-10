Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:39 10.07.2026 (обновлено: 17:59 10.07.2026)
Российская армия находится уже в 13 км от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет. Сейчас идет ее окружение и изоляция от снабжения.
Заместитель командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия Вадим "Керчь" Погодин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как трудно штурмовать город, потому что над головой постоянно кружат три-четыре бандеровских дрона, а внизу вражеские беспилотники усыпают землю свежими минами
Заместитель командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия Вадим "Керчь" Погодин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как трудно штурмовать город, потому что над головой постоянно кружат три-четыре бандеровских дрона, а внизу вражеские беспилотники усыпают землю свежими минами
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