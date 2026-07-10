https://ukraina.ru/20260710/kramatorsk-i-slavyansk-vozmem-k-vesne-2027-goda-esli-izoliruem-ee-i-budem-skidyvat-tuda-chto-to-1081345742.html

Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое

Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое - 10.07.2026 Украина.ру

Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое

Российская армия находится уже в 13 км от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет. Сейчас идет ее окружение и изоляция от... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T17:39

2026-07-10T17:39

2026-07-10T17:59

видео

краматорск

александр чаленко

украина.ру

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Российская армия находится уже в 13 км от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет. Сейчас идет ее окружение и изоляция от снабжения.Заместитель командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия Вадим "Керчь" Погодин рассказал корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как трудно штурмовать город, потому что над головой постоянно кружат три-четыре бандеровских дрона, а внизу вражеские беспилотники усыпают землю свежими минами

краматорск

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видео, краматорск, александр чаленко, украина.ру, видео