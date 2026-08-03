"В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК - 03.08.2026 Украина.ру
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"В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК
"В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК - 03.08.2026 Украина.ру
"В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК
Система ПВО ОДКБ не рассчитана на борьбу с тихоходными дронами, поэтому Казахстан практически бессилен защитить КТК. Астана может лишь жаловаться американцам, но Вашингтон тоже ничего не может сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-08-03T14:11
2026-08-03T14:17
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На днях Каспийский трубопроводный консорциум заявил об очередной атаке дронов на два танкера у Новороссийска — отгрузка нефти вновь приостановлена. Целями стали суда NISSOS SIFNOS (Маршалловы Острова) и MARATHI (Остров Мэн).Отвечая на вопрос о защите КТК в рамках ОДКБ, Грозин заявил, что в системе есть серьёзные пробелы. "В рамках ОДКБ у нас плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО. В этом контуре хватает дыр, которыми могут воспользоваться те, кто использует БПЛА", — пояснил собеседник Украина.ру.Он напомнил, что система ПВО, которая выстраивалась и в России, и в НАТО, изначально была ориентирована на противодействие классическим угрозам. Это ракетные удары и боевая авиация, а не тихоходные боеприпасы с винтами, добавил он.Эксперт подчеркнул, что пока Астана не может ничего сделать. "А что может сделать Казахстан? Ничего. Посмотрите последнее заявление МИД республики. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — добавил Грозин.Пока эти удары носят демонстрационный характер и серьезный ущерб, кроме вынужденной остановки работ и гигантских трат консорциума, они не приносят, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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"В этом контуре хватает дыр": эксперт рассказал о бессилии Казахстана перед ударами по КТК

14:11 03.08.2026 (обновлено: 14:17 03.08.2026)
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
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Система ПВО ОДКБ не рассчитана на борьбу с тихоходными дронами, поэтому Казахстан практически бессилен защитить КТК. Астана может лишь жаловаться американцам, но Вашингтон тоже ничего не может сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
На днях Каспийский трубопроводный консорциум заявил об очередной атаке дронов на два танкера у Новороссийска — отгрузка нефти вновь приостановлена. Целями стали суда NISSOS SIFNOS (Маршалловы Острова) и MARATHI (Остров Мэн).
Отвечая на вопрос о защите КТК в рамках ОДКБ, Грозин заявил, что в системе есть серьёзные пробелы.
"В рамках ОДКБ у нас плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО. В этом контуре хватает дыр, которыми могут воспользоваться те, кто использует БПЛА", — пояснил собеседник Украина.ру.
Он напомнил, что система ПВО, которая выстраивалась и в России, и в НАТО, изначально была ориентирована на противодействие классическим угрозам. Это ракетные удары и боевая авиация, а не тихоходные боеприпасы с винтами, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что пока Астана не может ничего сделать. "А что может сделать Казахстан? Ничего. Посмотрите последнее заявление МИД республики. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать. Но не сказано, на кого они будут жаловаться. И чьи это были беспилотники, даже намека нет", — добавил Грозин.
Пока эти удары носят демонстрационный характер и серьезный ущерб, кроме вынужденной остановки работ и гигантских трат консорциума, они не приносят, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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