https://ukraina.ru/20260811/sily-pvo-za-den-sbili-nad-regionami-rossii-215-ukrainskikh-bpla-1082375232.html

Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 215 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 11 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-11T00:52

2026-08-11T00:52

2026-08-11T00:52

украина.ру

россия

минобороны рф

пво

вс рф

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что Киевский режим утром 10 августа нанёс массированный удар по Нижнекамску, в результате которого погибли 13 человек, включая ребенка, 48 получили ранения, в Татарстане объявлен траур.Подробнее на эту и другие темы - в материале Марии Илащук Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

рязанская область

тюменская область

московская область

краснодарский край

крым

азовское море

черное море

татарстан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, рязанская область, тюменская область, московская область, краснодарский край, крым, азовское море, черное море, татарстан, бпла, атака бпла, беспилотники, всу, украина, сво, спецоперация