Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА - 11.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 215 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-11T00:52
2026-08-11T00:52
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"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что Киевский режим утром 10 августа нанёс массированный удар по Нижнекамску, в результате которого погибли 13 человек, включая ребенка, 48 получили ранения, в Татарстане объявлен траур.Подробнее на эту и другие темы - в материале Марии Илащук Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, рязанская область, тюменская область, московская область, краснодарский край, крым, азовское море, черное море, татарстан, бпла, атака бпла, беспилотники, всу, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Тюменская область, Московская область, краснодарский край, Крым, Азовское море, Черное море, Татарстан, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, ВСУ, Украина, СВО, Спецоперация

Силы ПВО за день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА

00:52 11.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 215 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ в ночь на 11 августа сообщило в своём телеграм-канале
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что Киевский режим утром 10 августа нанёс массированный удар по Нижнекамску, в результате которого погибли 13 человек, включая ребенка, 48 получили ранения, в Татарстане объявлен траур.
Подробнее на эту и другие темы - в материале Марии Илащук Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа.
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