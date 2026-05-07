"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство - 07.05.2026 Украина.ру
"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство
Из-за проблем с электроснабжением "Метинвест" Рината Ахметова с начала года сократил производство стали на 20%.
2026-05-07T18:19
В І квартале 2026 года компания сократила производство стали до 454 тыс. тонн. Также на 32% упало производство полуфабрикатов. "В компании объясняют это нестабильным электроснабжением в начале года. Напомним, именно от металлургии, в основном, зависит украинская экономика", - отметил тг-канал.Незадолго до этого агентство Bloomberg обратило внимание на сотни миллиардов долларов, потраченных Ахметовым на скупку недвижимости на Западе. "Миллиардер Ахметов, самый богатый человек Украины, приобрел огромную пятиэтажную роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за ошеломляющую сумму в 471 миллион евро (554 миллиона долларов), что сделало эту сделку одной из крупнейших сделок с недвижимостью в истории", — говорилось в материале.Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Дан старт эвакуации украинских "элит". Зачем Ахметов купил супердорогое жилье в МонакоБольше новостей дня представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
18:19 07.05.2026
 
Из-за проблем с электроснабжением "Метинвест" Рината Ахметова с начала года сократил производство стали на 20%. Об этом сообщает 7 мая телеграм-канал Украина.ру
В І квартале 2026 года компания сократила производство стали до 454 тыс. тонн. Также на 32% упало производство полуфабрикатов.
"В компании объясняют это нестабильным электроснабжением в начале года. Напомним, именно от металлургии, в основном, зависит украинская экономика", - отметил тг-канал.
Незадолго до этого агентство Bloomberg обратило внимание на сотни миллиардов долларов, потраченных Ахметовым на скупку недвижимости на Западе.
"Миллиардер Ахметов, самый богатый человек Украины, приобрел огромную пятиэтажную роскошную квартиру в самом престижном новом жилом комплексе Монако за ошеломляющую сумму в 471 миллион евро (554 миллиона долларов), что сделало эту сделку одной из крупнейших сделок с недвижимостью в истории", — говорилось в материале.
