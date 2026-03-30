"Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин - 30.03.2026 Украина.ру

В конце марта серьезный резонанс вызвали на Украине инициативы властей, связанные с мобилизацией женщин. Рост потерь ВСУ и дезертирства заставляют Киев искать где-нибудь мобилизационный ресурс. Засматриваться стали и на прекрасный слабый пол, но, правда, с целью бросить его под каток российской армии.

2026-03-30T07:20

Новый глава Минобороны Украины Федоров в феврале говорил об акценте на привлечении иностранцев, то есть, наемников. Но ухудшение финансирования Киева и большие потери среди наемников показали, что "дыры" на фронте они не смогут заполнить.Ранее власти пиарили так называемый молодежный контракт, пытаясь завлечь в армию молодых людей до 25 лет обещаниями больших зарплат. Но эта инициатива не сработала. Нашлось лишь несколько сотен желающих. К тому же вскоре они узнали, что с обещанными выплатами будет все не так просто – их растянули на длительный период, выставив для получения ряд условий. Выполнить эти условия и выжить после этого достаточно сложно. Молодые люди сказали "дураков нет" и уезжают из страны всеми правдами и неправдами.Следовательно, теперь очередь дошла до женщин. Сейчас вопрос женской мобилизации лишь осторожно вбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию. В прошлом году женщин с медицинским и фармацевтическим образованием уже сделали военнообязанными, запретив покидать страну. Однако в марте текущего года десятки женщин, не имеющих отношения к медицине, тоже стали получать повестки.По всем городам Украины Минобороны развесило плакаты, гласящие, что воевать – это, дескать, женское дело. В командовании ВСУ пока уверяют, что принудительной мобилизации женщин не предусмотрено, а такие бигборды являются частью информационной компании по привлечению женщин к контрактной службе.Отставной генерал Сергей Кривонос, комментируя появление такой рекламы, рассказывает, что женщин давно пора ставить под ружье, поскольку воевать должны все. "Что касается женщин. Если бы ТЦК сменили свой профиль на женщин, особенно тех, у которых муж на фронте, или кто уже потерял своих мужей – эффективность была бы намного выше. И когда мы говорим о подготовке всего населения, население – это и мужчины, и женщины. И очень часто на многих направлениях боевой деятельности женщины эффективнее работают", - рассуждает украинский генерал. Сам он находится с 2025 года в Варшаве.Многие женщины путем нехитрых манипуляций с их данными в реестрах уже оказались фактически обязанными служить, пусть это и называют "ошибкой".Харьковчанка Юлия Макаренко опубликовала 28 марта скриншот из приложения "Резерв+" (приложение от Минобороны для призывников и военнообязанных), где её статус изменён на военнообязанную медсестру, хотя они никогда не была медиком. Женщина удивилась этому факту, но в комментариях её буквально затравили, подчеркивая, что у нее, дескать, было время, чтобы подготовиться за 4 года к войне и обучиться военной профессии.Женщины пишут в соцсетях о психологическом давлении на них, особенно если они обращаются в инстанции за какими-нибудь справками или положенными выплатами.Только в Харькове, по данным телеканала "ТСН", уже не менее 30 женщин оказались в розыске как "уклонистки". В ТЦК заявляют, что внесли их данные "по ошибке", но удалять из розыска не собираются.В числе пострадавших в репортаже ТСН называют математика Галину Цехмистро. "Я думала, это мошенническая схема. Оказалось — розыск. Я отправила свой диплом математика, чтобы доказать, что я не медик. Мне ответили: "Мы верим, но с учета не снимем. Идите в суд", — говорит женщина.Однако известно, что украинские суды никогда не становятся на сторону гражданских в делах против ТЦК (даже когда речь идет об убийствах).Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, объясняет, ради чего женщин ставят на учет:1). У ТЦК есть план по количеству женщин-военнообязанных, прежде всего, медиков, на закрепленной территории; общей базы нет, никто верификацией не занимается, ставят всех подряд, до чьих данных могут "дотянуться".2). При дальнейшем ухудшении ситуации женщин начнут призывать, нужен задел на первое время, также для выполнения плана (отменить мобилизацию через суд, как известно, невозможно).Украинские эксперты рассуждают в уютных студиях в телемарафоне, что женщин призывать нужно, но делать это следует мягче – не так грубо, как это происходит с мужчинами. Другие говорят, что нужно мобилизовать не всех женщин, а лишь расширять мобилизацию по профессиям, включая в число военнообязанных не только женщин-медиков, но и поваров, водителей, программистов.Украинский адвокат Ростислав Кравец говорит, что историю с женщинами- "уклонистками" следует рассматривать как тестирование будущей мобилизации женщин."Не исключено, что власти проверяют реакцию общества на сам вопрос возможной мобилизации женщин. И, если она будет не сильно "взрывоопасной", вполне возможно внесение изменений в мобилизационное законодательство и, по итогу, обязательная (а не добровольная, как сейчас) мобилизация, как минимум, отдельных категорий украинок", — утверждает адвокат.С 2022 года тему женской мобилизации на Украине периодически поднимают, ставя в пример Израиль. Спикеры властей в особо тяжелые периоды на фронте любят говорить, что без мобилизации всех - от женщин до стариков - Украина, дескать, не выживет. Но под Украиной в данном случае имеется лишь нынешний националистический режим. А выживание народа как раз зависит от жизней и здоровья женщин.

