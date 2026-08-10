Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов - 10.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов - 10.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены ещё в четырёх аэропортах, всего после полуночи для полётов закрыли 14 воздушных гаваней России. Об этом Росавиация в ночь на 10 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-10T07:42
2026-08-10T07:43
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"Аэропорт Уфа... Аэропорт Ижевск... Аэропорт Оренбург... Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 5:01 мск, 5:10 мск, 6:02 мск и 7:15 мск.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 10 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (0:38), Пензы (1:19 мск), Саратова (1:21 мск), Ульяновска (2:08 мск), Самары (2:18), Казани (2:48 мск), Саранска (2:52 мск), Бугульмы, Нижнекамска (2:55 мск), Чебоксар (3:12 мск).Кроме того, аэропорты Внуково (с 1:55 мск), Нижнего Новгорода (с 2:30) и Домодедово (с 3:28 мск) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Оренбург, Пенза, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Ульяновская область, Самара, Казань, Саранск, Бугульма, Уфа, аэропорты, угроза, ограничения, аэропорт, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов

07:42 10.08.2026 (обновлено: 07:43 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены ещё в четырёх аэропортах, всего после полуночи для полётов закрыли 14 воздушных гаваней России. Об этом Росавиация в ночь на 10 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Аэропорт Уфа... Аэропорт Ижевск... Аэропорт Оренбург... Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 5:01 мск, 5:10 мск, 6:02 мск и 7:15 мск.
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 10 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (0:38), Пензы (1:19 мск), Саратова (1:21 мск), Ульяновска (2:08 мск), Самары (2:18), Казани (2:48 мск), Саранска (2:52 мск), Бугульмы, Нижнекамска (2:55 мск), Чебоксар (3:12 мск).
Кроме того, аэропорты Внуково (с 1:55 мск), Нижнего Новгорода (с 2:30) и Домодедово (с 3:28 мск) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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