https://ukraina.ru/20260810/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-uzhe-14-aeroportov-1082339857.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов - 10.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 14 аэропортов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены ещё в четырёх аэропортах, всего после полуночи для полётов закрыли 14 воздушных гаваней России. Об этом Росавиация в ночь на 10 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-10T07:42

2026-08-10T07:42

2026-08-10T07:43

украина.ру

новости

россия

росавиация

оренбург

пенза

саратовская область

саратовские авиалинии

ульяновская область

самара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101453/76/1014537635_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_4c83ed82a3d74bf252e145226b9285e7.jpg

"Аэропорт Уфа... Аэропорт Ижевск... Аэропорт Оренбург... Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 5:01 мск, 5:10 мск, 6:02 мск и 7:15 мск.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 10 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (0:38), Пензы (1:19 мск), Саратова (1:21 мск), Ульяновска (2:08 мск), Самары (2:18), Казани (2:48 мск), Саранска (2:52 мск), Бугульмы, Нижнекамска (2:55 мск), Чебоксар (3:12 мск).Кроме того, аэропорты Внуково (с 1:55 мск), Нижнего Новгорода (с 2:30) и Домодедово (с 3:28 мск) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

оренбург

пенза

саратовская область

ульяновская область

самара

казань

саранск

бугульма

уфа

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, росавиация, оренбург, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, ульяновская область, самара, казань, саранск, бугульма, уфа, аэропорты, угроза, ограничения, аэропорт, беспилотники, беспилотники сегодня, всу