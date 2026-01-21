https://ukraina.ru/20260121/na-ukraine-topyat-kvartiry-russkimi-knigami---primer-podali-docheri-sovetskikh-kompozitorov-i-1074617954.html

На Украине топят квартиры русскими книгами - пример подали дочери советских композиторов и писателей

На Украине топят квартиры русскими книгами - пример подали дочери советских композиторов и писателей - 21.01.2026 Украина.ру

На Украине топят квартиры русскими книгами - пример подали дочери советских композиторов и писателей

На Украине начинается, похоже, новый флешмоб, cвязанный с сжиганием книг русских классиков для обогрева холодных квартир. Старт проекту "Сожги книгу - согрей дом" начала украинский продюсер Елена Мозговая - дочь известного композитора и исполнителя советского периода - Николая Мозгового.

2026-01-21T16:16

2026-01-21T16:16

2026-01-21T16:34

эксклюзив

украина

сергей мозгов

кремль

россия

тина кароль

кпу

ввс

федор достоевский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074619147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaa2056788036b3bf21a2952ac8e3282.jpg

Она вернулась домой из больницы и обнаружила, что жилье подмерзло, а дрова стоят слишком дорого."Приехала из больницы, дома дубак, с этими отключениями что-то сломалось в системе отопления. Весь день чинили, греться возможно было только у камина. Сожгли все дрова, что были. Нашла доставку дров, позвонила: куб - 3500 гривен, и привезут при минимальном заказе 5 кубов дров", - возмутилась продюсерка. Однако, дочь народного артиста Украины не растерялась и начала топить камин книгами. Она подтвердила, что кроме дров, на растопку пошли и произведения российских авторов из семейной библиотеки. "Хочу заметить, что томики Достоевского горят зачетно. Еще несколько достояний "великой" России тоже пошли на растопку. Сейчас потихоньку дом прогревается потому что удалось починить и запустить систему отопления", - похвасталась Мозговая. Единственное, чем можно оправдать ее домашний костер - это психическое состояние. Сама "безмозговая" призналась, что "только выписалась из неврологического отделения, а уж психиатрия зовет. Не жизнь, сплошной водевиль".Действительно, психушка плачет по продюсеру, которая фактически скопировала в миниатюре фашистскую акцию 10-го мая 1933 года. В этот день в Берлине нацисты сжигали книги "антинемецких" авторов, чтобы уничтожить чуждую идеологию и установить контроль над культурой.В общем, частный эпизод в доме Алены Мозговой был раздут до уровня общеукраинского перфоманса, где смешались культура и политика. В более широком контексте эта история отражает характерную для украинского общества тенденцию: реальные социальные и энергетические проблемы и психологическое напряжение сознательно компенсируются показными символическими действиями, которые подаются как проявление патриотизма, но на деле лишь подчёркивают глубину общего истощения - как инфраструктурного, так и психологического. Из-за халатности властей и вороватости друзей Зеленского оперативно восстановить разрушенную энергетику и коммунальное хозяйство не представляется возможным: последние 4 года киевский режим только набивал карманы, не пытаясь подлатать "советские" трубы или выстроить современную систему защиты энергообъектов. И чтобы отвлечь украинцев от осознания этого факта, им предлагают либо послушать подбадривающие песенки Тины Кароль "у нас нет тепла, но есть добро" (кстати, певица уже извинилась за исполнение методички от Банковой), либо палить в печках книги на русском языке.Поэтому флешмоб Мозговой очень быстро поддержала языковед Лариса Масенко - дочь известного советского поэта Тереня Масенко, автора антибандеровских стихов. Отец Ларисы в 1930 году закончил факультет журналистики Коммунистического университета имени Артёма при ЦК КПУ. Работал в редакциях ряда газет и журналов, а в годы Великой Отечественной войны - на радиостанции. Работал также как очеркист и автор книг для детей. Немало стихотворений Масенко положены на музыку украинскими композиторами, cамая известная из них - "Пісня про Дніпро".Почти сто лет спустя его "кровиночка" рекламирует роман Евгении Кузнецовой "Овцы целы", и предлагает по примеру героев книги "почистить" домашние библиотеки, избавившись от произведений Толстого и Достоевского, "которые убеждали весь мир в доброте и милосердии русского народа". Лариса Масенко с восторгом цитирует остроумные, как ей кажется, пассажи романа, в котором главный герой Максим рассказывает, чем Горький отличается от Тургенева. "Знаете, не все русские книги плохи. Некоторые хорошие, так как напечатаны на простой бумаге. Я их уже сжег в плите. А некоторые, как вот - Максим поднял книгу из серии "Жизнь замечательных людей" с надписью ЧКАЛОВ - эти.. коптят. Вот возьмем Горького, например на "Матери" его хоть посидите можно - хороший кожаный переплет. Тургенев тоже широкий как табуретка. А есть такие, что не пришей кобыле хвост. И вот куда их?!", - сетует бандеровский "книголюб". Cтоит отметить, что роман Кузнецовой (к слову, высоко оцененный экспертами ВВС) совсем свеженький, и посвящен стойкости украинцев после начала войны. Cюжет вообще бомбический: литературовед Яна возвращается в родное украинское село на праздники после начала полномасштабного вторжения, чтобы собрать информацию для диссертации о зимних обрядах. Ну, а чем еще заняться во время войны, кроме напоминаний о дидухах и вертепах? Правда, главными помехами к навязыванию украинцам галичанских традиций становятся отключения света и зимние морозы. Но на непростом научном пути аспирантки встречается художник Максим (все художники и аспиранты Украины обычно живут в глухих и забитых селах), который дает "науковице" практические советы - как согреться с помощью книг советских авторов и использовать в качестве мебели тома русских классиков. Неудивительно, что фольклористка проникается чувством "радости и единства в тяжелое время".По идее, такие же восторженные чувства должны испытывать и все харьковчане, одесситы и киевляне, которые сутками сидят без света в обледеневших квартирах. Однако, в соцсетях посты киевлян полны проклятий в адрес мэра Кличко, который не подготовил город к зимнему апокалипсу. Надо заметить, что негодуют по поводу остановившихся лифтов и холодных батарей те самые жители столицы, которые совсем недавно с восторгом писали о том, что "наконец то Киеврада снесла памятник имперцу Булгакову" и радовались переименованию улиц Толстого, Чехова и Пушкина - по инициативе киевских депутатов. И никому из замерзающих ныне патриотов это не казалось неправильным, никого не волновало то, что вместо закупок генераторов киевская власть санкционирует митинги против автора "Белой гвардии". Они были счастливы и едины, как герои романа "Овцы целы"."А это неправильно, и этим неправильным власть занимается по всей стране на всех уровнях именно потому, что есть те, кто скажет, пока есть свет, естественно, скажет, лучше без света, но главное переименовать копейки в шаги. А потом, когда света не будет, скажет, а где же генераторы?", - осторожно намекает депутат от "СН" Максим Бужанский.Но самая-то мякотка как раз в том, что против действий киевского режима никто не выступает, предпочитая вместо этого жечь русских классиков, или воспевать "единую краину". Кстати, депутат от фракции Петра Порошенко* ( и по слухам, главная пиарщица экс-главкома ВСУ Залужного) депутат Василевская-Смаглюк уже обозвала агентами Кремля всех, кто сомневается в правильности отопления книгами на русском языке и хейтит Тину Кароль за ее лживую музыкальную пропаганду. Депутат настолько рьяно вступилась за народную артистку Украины, которая волонтерит, cобирает деньги на ВСУ и закупает генераторы для жителей Донбасса, что сразу становится ясно - те методички, от которых громко отмежевывалась Тина Кароль, ей выдавали прямо в Офисе президента. Но основной посыл "соросенка" Смаглюк куда шире, чем просто заступничество за штатного музыкального агитатора. Вы не можете покакать из-за замерзшей канализации и жалуетесь ? Вы - агент Кремля. Вы сидите дома без электричества сутками и жалуетесь? Вы - агент Кремля. Вам не нравится песни от Офиса президента? Вы точно агент Кремля. Именно так стоит расшифровывать заявления депутата ВР, которая уже призвала полицию вычислить и наказать критиков Кароль, Мозговой и Москаленко.Cтоит заметить, что штатные шпрехенфюреры, вроде омбудсмена Ивановской или писательницы Ницой, куда-то пропали с радаров, а их русофобские и человеконенавистнические инициативы вынуждены раздувать законодатели. Это может свидетельствовать о том, что привычное пропагандистское поле сжимается и теряет прежнюю эффективность, а старые спикеры утрачивают легитимность даже внутри собственной аудитории. Параллельно усиливается силовой контур: подозрение в государственной измене, вручённое политтехнологу Банковой Владимиру Петрову, выглядит не изолированным эпизодом, а частью более широкой тенденции в виде зачистки экспертно-блогерского слоя, который годами формировал общественные расколы по линии языка, веры и отношения к майданам. Не исключено, что за "книжное отопление", снос памятников и декоммунизацию городов и улиц тоже придется вскоре ответить. И крайними за последствия русофобской политики останутся как раз мозговые и москаленки. В конце-концов, Николая Васильевича Гоголя и его унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, бандерлоги отменить так и не смогли.*- внесен в список террористов и экстремистов;О том как в столице Украины прошла акция против Булгакова - в статье "Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру".

украина

кремль

россия

банковая

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, сергей мозгов, кремль, россия, тина кароль, кпу, ввс, федор достоевский, вооруженные силы украины, петр порошенко, офис президента, валерий залужный, банковая, киевский режим, донбасс, украина.ру, украина.ру