https://ukraina.ru/20260804/chay-v-seute-i-proschanie-s-evropoy-1082150115.html

Чай в Сеуте. И прощание с Европой

Чай в Сеуте. И прощание с Европой - 04.08.2026 Украина.ру

Чай в Сеуте. И прощание с Европой

Не думал, что когда-нибудь пригодятся давние и, вроде бы, незначительные путевые наблюдения. Но жизнь иронична. То, что считаешь важным, она со временем делает... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T13:59

2026-08-04T13:59

2026-08-04T13:59

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Не думал, что когда-нибудь пригодятся давние и, вроде бы, незначительные путевые наблюдения. Но жизнь иронична. То, что считаешь важным, она со временем делает ничтожным. А, вроде бы, бытовые мелочи возносит на самую вершину общественного интереса.Пил когда-то чай в Сеуте, в гламурно-мавританском по стилю кафе "Оазис". Вообще-то предполагал взбодриться кофейком – в Марокко с этим неважно. А диппаспорт позволял заехать за пятиметровый забор границы с испанским анклавом. Да и трасса была хороша – даже до переименования её в "шоссе Дональда Трампа".Граница как граница: хмурая, неулыбчивая, подозрительная. Испанскому заморскому анклаву – почти полтысячи лет, но африканское королевство считает его своей вотчиной. Так же, как сами идальго полагают соседний Гибралтар зоной британской оккупации.Потому дополнительная настороженность. На мой взгляд, кстати, излишняя. По испанским законам иммигранты, преодолевшие пограничные заграждения на суше, подлежат немедленной высылке.Другое дело – пересечь границу по морю. По местному закону практически н возможно вернуть подобных пришельцев. Отсюда – тысяча лодок прорыва границы по бурной воде и не одного случая прорыва, скажем, на джипе по пыльным дорогам.Но обо всём по порядку. Кофе я не выпил. Стоил дёшево – один еврик. Но подавали в больших или прозрачных чашках, не люблю. А чай был отменный – и в чём-то символический. Наливали янтарный напиток из медных, вроде марокканских, чайничков. Но стаканы были не грушевидной мусульманской формы и не нашей гранённой, а европейской цилиндрической.Сеута – смесь африканских и европейских форм! Чайник против стакана!..Позже довелось – тогда это было ещё не зазорно – выступать с лекцией по геополитике перед руководством испанской разведки. Потом на изысканном ужине её начальник (адмирал, а не генерал по воинскому званию, да ещё с могучей бритой головой), предоставил мне права тоста.К тостам у меня вообще особое отношение. Считаю, что главные смыслы можно облечь лишь в три пластичные формы: проповедь, тост и анекдот. Поэтому и постарался изложить главное.Сказал, что ключевой выбор Европы вызревает именно в Испании. Это в легкомысленной до пошловатости и обдолбанной Франции субъектами такого выбора называют Кардинала и Галантерейщика. Но подлинный выбор – куда глубже. И выпестовался он под знойным небом Пиреней.Это выбор между идальго, рыцарем печального образа Дон Кихотом и шустрым слугой и оруженосцем Санчо Панса. И от Испании зависит будущее континента. За это и выпили. И молча закурили громадные "шпионские" сигары…Так вот. Меня не особо волнует судьба стотысячной толпы марокканцев, приплывших Сеуту. Конечно, жаль почти сотню утонувших. Но те, кто дал им конские деньги на тысячу морских скакунов – быстроходных новеньких лодок, выживших без поддержки не оставят. Они неизбежно станут ресурсом хаотизации Новым Светом Старого. Ну, когда закончатся другие, лёгкие на суицид анклавы. Те же украинцы.По ходу дела пришельцы возьмут своё: в виде шальных денег, куража беспорядков, драйва грабежей и насилия, ироничной лести заказчиков. Как те же украинцы…Но сейчас не об этом, а о старушке Европе. Она бы пережила ссору Кардинала с Галантерейщиком. Подумаешь, меньше веры и набожности, больше хитрости и жадности. Проходила, хоть и с трудом, подобные периоды.Сейчас вопрос глубже, сильно глубже. Идальго был за рыцарскую доблесть, как он её понимал. Слуга был за справедливость – как он её принимал.Казус в том, что "доблесть", как общественный договор о честности, храбрости, благородства и достоинства, сложнее извратить, чем "справедливость". Последнюю ведь так легко свести к личной выгоде, частным привилегиям, поблажкам и льготам.Испания со всей Европой замерла перед толпой иждивенцев. Тряхнуть стариной и сделать ставку на доблесть? Или поиграть в жмурки со справедливостью. Они же не смотрели наш фильм "Жмурки" и не знают, чем заканчивается выполнение больших и справедливых желаний малоокультуренных особей.Тем не менее, была именно в Испании общеевропейская развилка, как и в 1936 году, между аристократическим идеализмом и маргинальным прагматизмом. Но никуда не свернули, а просто застряли, застыли в моральном, политическом и физическом бездействии…Наверное, в Сеуте скоро появятся грушевидные стаканы к привычным чайникам. Беженцы всегда такие берут с собой.Возможно сражение Испании с Британией – за расселение сеутчан в Гибралтаре. Привычная картинка, только с другой стороны. Это детали. Главное, что именно здесь проявилось бессилие, безволие, расхристанность и атомизация всего одряхлевшего, целлюлитного континента…Говорят о фашизации Европы. Симптомы есть, да той же воли нет совсем. За влиятельной идеологией стоят сильные характеры. Идальго и его оруженосец мечтали о разном, но были по-своему духовиты, пассионарны.Когда-то проницательный еврофил Тургенев сказал: "Когда переведутся донкихоты, пускай закроется книга Истории. В ней нечего будет читать". Сеута показала, что уже в Старом Свете перевелись все донкихоты, да ещё вкупе с санчопансами. Осторожно, книга закрывается…Европа – в полнейшей растерянности. Был только один членораздельный взвизг по поводу ситуации. Премьерша Италия – сказываются сицилийские корни – предложила "Албанскую модель". А именно выдворять непрошеных гостей в третьи страны – типа Армении или Украины.Это мне напомнило давнюю попытку создать в сети "олбанский йазыг". То есть создать новую реальность, опаохабливая старую. Ну и где тот "йазыг"?Вспомнилось, что в великом романе Сервантеса изображена целая галерея мелких, алчных и ненасытных владельцев трактиров. Спросил у ИИ, почему писатель, столь щепетильный в деталях, не назвал их имён. ИИ ответил, что автор считал их недостойными упоминания проходными персонажами. А они сегодня оказались на целом континенте главными! Ясно, что на их фоне и украинский гном выглядит великаном.Анатоль Франц как-то изрёк: "Если нас и убеждает Санчо Панса, то восхищаться должно только Дон Кихотом".Сеута показала, что никто там не убеждает. Тем более никто не восхищает. Ну, что ж, "спасибо, до свидания". Точнее, прощайте!

https://ukraina.ru/20260718/ot-sporta-k-politike-vera-nadezhda-a-lyubov-1081608228.html

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европа, испания, марокко, дональд трамп, мнения