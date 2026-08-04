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Павел Миф – херсонский революционер и личный враг Мао Цзэдуна

Павел Миф – херсонский революционер и личный враг Мао Цзэдуна - 04.08.2026 Украина.ру

Павел Миф – херсонский революционер и личный враг Мао Цзэдуна

В России всегда было не так много специалистов, разбирающихся во внутриполитической "кухне" Китая. Они, как правило, в тени, о них почти всегда ничего не известно. 125 лет назад родился один из таких людей. Несколько лет он фактически косвенно влиял на политический курс Компартии Китая (КПК)

2026-08-04T16:00

2026-08-04T16:00

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До того, как в КПК утвердился лидером Мао Цзэдун, считалось, что ею руководит т.н. Группа 28-ми с половиной большевиков. "С половиной", потому что самому младшему из них, Сюй Исиню, когда эта группа сложилась, было всего 16,5 лет."Нянькой" этой группы сами китайцы называют Павла Мифа – советского учёного-китаеведа, занимавшего должность ректора Коммунистического университета трудящихся Китая (КУТК). Фактически это был матёрый агент влияния, который сложил голову во время партийных "чисток". Именно поэтому больше известна его сестра (старше на год) – Мария Фортус, отчаяннейшая чекистка, а затем разведчица ГРУ.Павел Александрович родился 3 августа 1901 года, в посёлке Большая Александровка Херсонского уезда Херсонской губернии. При рождении он был Михаил Александрович Фортус. Отец его, Шая Вульфович Фортус-Фаерман, работал помощником провизора, затем, до 1914 года, директором банка.Семья первые 12 лет жизни мальчика жила в достатке. Он поступил в Херсонскую гимназию, окончил первые 6 классов, но в 1913 году всё круто изменилось. Виктория Ниагаровна Сергеева, внучка Павла Мифа:"Произошёл раскол в семье и большая трагедия. Дети от первого брака остались вместе с матерью без каких-то средств существования – отец ушёл к молодой женщине. Мария Александровна очень серьезно переживала, и для нее это был большой надлом. (…) Михаил пошёл в сапожную мастерскую, а Мария Александровна пошла вышивальщицей и кружевницей в ателье – тем самым они зарабатывали деньги. Их мать стала сестрой милосердия. Вот так они перебивались и жили".Сначала Михаил совмещал учёбу и репетиторство. В феврале 1917 года гимназию пришлось бросить, стать сапожником. Познав все тяготы жизни рабочего класса в Российской империи он стал посещать кружок социалистов-революционеров (эсеров), что потом тщательно скрывал. Тогда же появился его партийный псевдоним – "Павел Миф", который со временем заменил ему имя и фамилию.С мая 1917 года Павел/Михаил стал членом партии большевиков. Вслед за ним сначала к эсерам, а затем и к большевикам пришла и сестра Мария. Несмотря на старшинство, в партийных делах заводилой в семье оказался младший брат. Одновременно с началом своей партийной истории он возглавил Херсонский горком Союза рабочей молодёжи – прообраз ВЛКСМ.В январе 1918 года, с началом Гражданской войны, Миф стал помощником пулемётчика на бронепоезде Одесских железнодорожных мастерских и воевал на нём до октября 18-го. С уходом немцев он возглавил уже губернский Союз рабочей молодёжи, но из-за наступления деникинцев весной 1919 года был вынужден уехать в Москву. Там четыре месяца проработал старшим инструктором Рабочей инспекции Мособлсовета, после чего вслед за советскими войсками вернулся на Украину – в сентябре 1919 года возглавил в Чугуеве комитет партии и ревком. Гражданскую войну закончил политинспектором политотдела Юго-Западного фронта.Вернувшись в декабре 1920 года в Москву, Павел стал слушателем лекторского курса Коммунистического университета им Свердлова. С сентября следующего года он – научный сотрудник Коммунистического Университета Трудящихся Востока (КУТВ).В октябре 1923 года Павла Александровича отправили на Донбасс, где он два года занимал различные должности в Бахмуте (Артёмовск), Шахты и Сталино (Донецк). В августе 1925 года вернулся в Москву и занял должность проректора Коммунистического университета трудящихся Китая (КУТК).И Институт трудящихся Востока, и институт трудящихся Китая были плотно завязаны на Коминтерн, к которому имел непосредственное отношение и Миф. В них СССР готовил идеологов и подпольщиков будущих революционных движений, которые обучались не только идеологическим установкам коммунизма, но и ведению политической и подпольной борьбы против колониальных властей.В феврале 1927 года Мифа по линии Коминтерна направили в Китай, где он воочию наблюдал развал республиканской коалиции Гоминьдана, и кровавые репрессии Чан Кайши против коммунистов.В 1911 году, после начала Синьхайской революции, в Китае вспыхнула гражданская война. Монархия династии Цин была свергнута, но власть захватил диктатор, вскоре объявивший себя новым императором. После его смерти в 1916 году страну захватили китайские милитаристы, т.н. Бэйянская милитаристская клика, буквально разорвавшие Китай на недогосударства, со своими правительствами и армиями.На юге часть территории Китая контролировали революционные силы самого разнообразного толка, от коммунистов до откровенных фашистов, объединяемые авторитетом своего лидера Сунь Ятсена в партию Гоминьдан. С его подачи начальником генерального штаба армии, а также членом военного комитета партии был в 1923 году назначен будущий китайский диктатор Чан Кайши, демонстрировавший в то время приверженность социалистическим принципам. Он даже ездил в 1924 году в Москву и год там учился.В марте 1925 года Сунь Ятсен скончался. В правительстве большее влияние приобрели политики левого толка. Из-за обсуждения земельной реформы, которая должна была привести к конфискации её у крупных латифундистов и перераспределению в пользу крестьян и их коллективных хозяйств, в партии наметился раскол.Тем временем Чан Кайши фактически взял под свой контроль армию. В 1926 году он начал переговоры с англичанами о заключении договора между Гоминьданом и английским правительством, хотя не имел на это ни прав, ни полномочий. В начале 1927 года оно было подписано. Чан Кайши объявил правительство Гоминьдана в Ухане продавшимся коммунистам и начал кровавую резню. Всё это происходило на глазах Павла Мифа и китайца, переводчика советской делегации, его студента, Чэнь Шаоюя, который остался в истории под именем Ван Мин.Пока Миф был в поездке, в Москве, в КУТК, начался раскол на фракции, который привёл к агрессивным, чуть не доходящих до драк дискуссиям, поискам тайных троцкистов и т.д. Ещё до возвращения Павла Александровича из Китая его назначили ректором университета, и когда он вернулся в Москву, всем конфликтам был положен конец.Ван Мин стал его помощником по работе в университете. Он оказал неоценимую помощь в подготовке и проведении VI съезда КПК – единственного, который проходил вне пределов страны. С 18 июня по 11 июля 1928 года его провели в Подмосковье в селе Никольское. Вокруг Ван Мина и сложилась в результате та самая Группа 28-ми с половиной большевиков.После того, как Ван Мин, его жена Мэн Циншу, Бо Гу и другие члены группы закончили обучение, они вернулись в Китай и постепенно захватили в КПК лидирующие позиции просто в силу своей лучшей образованности, идеологической подкованности, принципиальности и преданности делу. Вместе с ними от Коминтерна нелегально на год (с июня 1930 года) также съездил Миф.После возвращения в СССР он стал признанным специалистом по Китаю. Из-под его пера вышло немало публикаций, целый ряд книг: "Китайская коммунистическая партия в критические дни" (1928), "Китайская революция" (1932) и др., которые до сих пор переиздаются. В Коминтерне он пять лет занимал должность заместителя заведующего Восточным секретариатом, затем два года был помощником Георгия Димитрова по Китаю, возглавлял Коммунистический университет трудящихся востока.Тем временем Группа 28-ми в Китае попала в опалу. После того, как в 1934 году в южных провинциях Китая армия коммунистов столкнулась с намного более превосходившей их армией Гоминьдана, они начали Великий поход из юго-восточных провинций на северо-запад, в обход центральных районов. Они прошли более 6 тысяч километров, более года ведя постоянные бои на протяжении всего пути. Из 100 тыс. человек, начавших этот путь, дошли менее десятой части.За время пути Мао Цзэдун стал лидером КПК, и на новом месте, в Яньани, фактически совершил бескровный партийный переворот, отстранив от власти Группу 28-ми. Ван Мина он даже лично попытался отравить, от последствий чего тот так и не смог оправиться до конца своих дней.Миф пытался предупредить, что власть в КПК захватили люди с правыми взглядами, которые были врагами интернационалистов – его Группы 28-ми большевиков, и что для СССР такое положение чревато в будущем большими проблемами. По этому поводу он даже вступил со Сталиным в дискуссию на VII (и последнем) Конгрессе Коминтерна (1935). Сталин предпочёл не прислушаться к словам опытного специалиста, а его уничтожить. Павла Александровича арестовали 11 декабря 1937 года и расстреляли 10 сентября 38-го.Виктория Сергеева:"Он лично знал Мао Цзэдуна и очень много его критиковал. Естественно, что Сталин не мог выбирать между Мао Цзэдуном и доктором философии, естественно чтобы не было этой критики, его репрессировали и расстреляли, именно из-за этого".То, что Мао фактически является китайским националистом и ни во что не ставит Советский Союз, уже во время Великой Отечественной войны Сталину докладывал связной Коминтерна при ЦК КПК Пётр Владимиров (отец нашего прославленного тяжелоатлета Юрия Власова). Ну а в откровенную конфронтацию с СССР Мао Цзэдун вступил уже после смерти Сталина, но это уже совсем другая история.

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https://ukraina.ru/20251112/sun-yatsen-ot-revolyutsionera-emigranta-do-ottsa-kitayskoy-natsii--1071474416.html

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