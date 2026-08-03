https://ukraina.ru/20260803/vse-my-tut-nuzhdaemsya-v-lechenii-beskonechnoe-leto-v-donetske-1082091058.html

"Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке

"Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке - 03.08.2026 Украина.ру

"Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке

К началу августа "стабильно тяжёлая" обстановка в ДНР, к сожалению, легче не стала. Как и месяц назад, люди то и дело сидят без электричества, воды и бензина, уворачиваются на трассах от вражеских дронов и стараются верить в лучшее

2026-08-03T10:44

2026-08-03T10:44

2026-08-03T10:44

донецк

донецкая народная республика

крым

эксклюзив

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Удерживая левой пулемёт за приклад, правой боец мобильной огневой группы обливает себя из мятой полторашки, стараясь как следует намочить покрывающую макушку бандану. Внедорожник скачет по лежачим полицейским. Закончив, стрелок швыряет бутылку в кузов пикапа и надевает шлем. Душно бедолаге, но тут уж ничего не попишешь. Обстановочка.В кофейне не дождёшься своей очереди. Толпы подростков, скучающих на летних каникулах, охлаждают себя лимонадом и богопротивным бабблом. Шум-гам стоит такой, что даже взрывов, раздающихся в паре километров, дети не замечают. Может, и к лучшему.С 2023 года, по-моему, в регионе такого жаркого лета не было — во всех смыслах. Тогда нужно было устоять и продержаться, а сейчас, откровенно говоря, все надеются, что нужно то же самое. Насекомья проблема "хорнетов" удавкой обвилась вокруг новых регионов и поначалу душила так сильно, что сейчас невозможно понять, затягивается она или все же нет.По факту имеем вялотекущий бензиновый кризис, регулярные попытки ударов по водной и энергетической инфраструктуре. А также охоту на гражданский транспорт, которую противник ведёт по трассам и городским окраинам, удары по жилым домам и гражданским объектам.— Мы тут подумали ребёнка отвезти к морю. Что думаешь?— А куда?— Урзуф или хотя бы Мариуполь.— Ну… Где-то на девяносто процентов можете быть уверенными, что доедете, но остаются ведь ещё десять процентов. Плюс – обратная дорога. Для рабочей поездки в сторону фронта, к примеру, это отличные шансы, а вот чтобы в море искупаться… Не знаю.— Понятно.Без ударов по гражданскому и общественному транспорту не проходит и дня. За неделю до полутора десятков убитых и раненых набирается. Вторых, к счастью, больше, но подобные ранения, чаще всего, гарантируют инвалидность. Об ущербе для психики лучше умолчать, поскольку специалисты сходятся во мнении, что все мы тут нуждаемся в лечении.Психотравмой больше, психотравмой меньше. Подумаешь.Мобильных огневых групп и пунктов воздушного наблюдения с каждым днём становится больше, но дрону, чтобы сжечь первый попавшийся автомобиль, секунды нужны, а обнаружить и сбить его – целое дело. Кому-то везёт проскочить, кому-то – нет. Кто-то обучен и способен выпрыгнуть за секунду до удара, а какая-нибудь старушка из автобуса "Донецк — Краснодар" едва ли выберется из кресла без помощи ближнего.— Эх, товарищ капитан, ты гляди, как удачно эти сволочи момент подобрали. Аккурат к сезону отпусков.— Что имеешь в виду?— Только-только народ в Крым собрался, а тут такое.— Будто местным разница есть. Что тут дроны, что в Крыму. Дело привычное.— Да, но трассу "Новороссия" долбят.— А! Ты об этом? Меня б отпустили, так я по этой трассе пешком к морю побежал бы. Но сейчас не до отпуска. Для гражданских риск действительно ощутимый.БАРС-ДНР, призванный защитить небо над республикой, еще формируется. Туда, по слухам, активно идут ветераны, по состоянию здоровья уже не способные бегать по степям с автоматами, но "ронять" дроны из пулеметов — вполне. Однако же, насмотревшись на МОГи (мобильные огневые группы), сформированные региональными властями в глубине России по принципу "я тебя слепила из того, что было", я лишь робко надеюсь, что близость к фронту меняет чиновничье мировоззрение коренным образом.Для справки: какой-то автомобиль и какой-то пулемёт – это ещё не МОГ. Нет, он будет что-то сбивать, если руки у стрелка растут из нужного места, но для по-настоящему эффективной работы нужен станок, позволяющий привести оружие к нормальному бою, хороший прицел, тепловизор, приличная связь и налаженное взаимодействие. Тот редкий случай на войне, когда желание и деньги влияют на многое.Однако же наши организаторские способности прекрасно характеризует история про мост, которая стартовала на прошлой неделе и неизвестно теперь, когда закончится.Тут нужно объяснить, что мост, соединяющий Кировский и Петровский районы Донецка, за годы войны натерпелся изрядно. И РСЗО по нему били, и гаубицы, и дроны взрывоопасное сбрасывали. Так и стоял он дырявым все эти годы, держась на морально-волевых.Однако же в 2024 году, аккурат после освобождения Курахово, когда окраина сделалась практически безопасной, о ремонте моста, естественно, никто не подумал. Но стоило украинским дронам добраться до городских окраин, как мост перекрыли.Объездов всего два. Первый – бутылочное горлышко, где увеличение нагрузки тут же обернулось пробками. Второй – бездорожье с выходом на теперь уже небезопасную ДКАД. Нужно ли говорить, что всего за неделю цены на рынках и в магазинах района подпрыгнули практически на всё, поскольку товары возить нужно дальше и рисковать при этом больше?— Не дует? Закрыть окно?— Отлично! Сейчас так сложно вызвать такси на Петровку, что я и в багажнике ехал бы с удовольствием.— Ну да. Из-за моста солидный круг приходится делать. Не осуждаю коллег.— Будем надеяться, что быстро починят.— Не думаю. Они же перекрыли — и всё. Никакие работы там не ведутся.— Прелестно!— Не знаю наверняка, но подозреваю, что никакого ремонта в ближайших планах не было. Просто мост проинспектировали и поняли, что он вот-вот развалится.— Это инсайд или сплетня?— Это логика, брат.Сплетнями, к слову, Донбасс полнится и с этим давно пора что-нибудь сделать. Так и не дождавшись прямого, честного и взрослого разговора с местными органами власти, люди уходят в привычную со времён "Минска" область гаданий и трактовок.Дончане не столько слушают речи чиновников, сколько пытаются угадать, о чем конкретно те недоговаривают. Всё это усугубляется массой украинских "вбросов" и откровенных страшилок, а также вновь образовавшимся чувством неуверенности в завтрашнем дне.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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донецк, донецкая народная республика, крым, эксклюзив