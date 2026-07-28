https://ukraina.ru/20260728/ukraina-stala-poligonom-nato-kak-lokalizatsiya-vpk-gotovit-zapad-k-bolshoy-voyne-1081929268.html

"Украина стала полигоном НАТО": как локализация ВПК готовит Запад к большой войне

"Украина стала полигоном НАТО": как локализация ВПК готовит Запад к большой войне - 28.07.2026 Украина.ру

"Украина стала полигоном НАТО": как локализация ВПК готовит Запад к большой войне

Украина стала для Запада полигоном, где оружие модернизируется под реалии современной войны. Если конфликт перерастёт в прямое столкновение с НАТО, западные армии подойдут к нему более подготовленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2026-07-28T15:02

2026-07-28T15:02

2026-07-28T15:34

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Отвечая на вопрос о создании совместных производств на Украине, Шкурлатов заявил, что это несёт прямую угрозу России. "Подобное сращение западного ВПК с украинским и локализация производств ничего хорошего для нас не несут", — пояснил эксперт.По словам Шкурлатова, Украина стала испытательным полигоном, где Запад обкатывает и дорабатывает вооружение. "Украина уже не первый год является участником конфликта, где реальность и средства поражения меняются каждые 2-3 месяца. Когда "ростки" западного ВПК высаживаются на эту почву, они получают возможность модернизировать оружие под реалии современной войны", — отметил он.Если нынешний конфликт переродится в полноценную войну с западным миром, они подойдут к ней более подготовленными, так как Украина стала для них полигоном, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки" на сайте Украина.ру.О специфике работы штурмовиков, первом боестолкновении, наградах и доверии командиров — в материале "Замкомандира штурмового взвода "Седой": я возвращался сюда, зная, что не уйду, пока СВО не закончится" на сайте Украина.ру.

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