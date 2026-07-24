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Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе - 24.07.2026 Украина.ру
Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
Сенат США готовится к голосованию по законопроекту об ужесточении антироссийских ограничений, который имеет более 60 соавторов и редкую двухпартийную поддержку. Об этом 24 июля сообщает Axios
2026-07-24T14:48
2026-07-24T14:48
2026-07-24T15:12
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Документ рассматривается на фоне мемориальной церемонии в память о сенаторе Линдси Грэме, который продвигал его до последних дней жизни. После его смерти законопроект дважды пересматривали: максимальную ставку вторичных пошлин снизили с 500% до 100%, ограничили число стран, против которых они могут быть введены, а по требованию Трампа добавили продление санкций против Ирана.При этом документ обязывает Трампа ввести санкции лично против Владимира Путина и всего высшего российского руководства. Американские СМИ опасаются, что вступление закона в силу может подорвать роль доллара в международных расчётах. Даже если Сенат одобрит документ, его должна поддержать Палата представителей, а Трамп может наложить вето — для преодоления потребуются две трети голосов в обеих палатах.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, сенат, Линдси Грэм, Владимир Путин, Мир без границ
Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
14:48 24.07.2026 (обновлено: 15:12 24.07.2026)
Сенат США готовится к голосованию по законопроекту об ужесточении антироссийских ограничений, который имеет более 60 соавторов и редкую двухпартийную поддержку. Об этом 24 июля сообщает Axios
Документ рассматривается на фоне мемориальной церемонии в память о сенаторе Линдси Грэме, который продвигал его до последних дней жизни.
После его смерти законопроект дважды пересматривали: максимальную ставку вторичных пошлин снизили с 500% до 100%, ограничили число стран, против которых они могут быть введены, а по требованию Трампа добавили продление санкций против Ирана.
При этом документ обязывает Трампа ввести санкции лично против Владимира Путина и всего высшего российского руководства.
Американские СМИ опасаются, что вступление закона в силу может подорвать роль доллара в международных расчётах. Даже если Сенат одобрит документ, его должна поддержать
Палата представителей, а Трамп может наложить вето — для преодоления потребуются две трети голосов в обеих палатах.
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