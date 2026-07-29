https://ukraina.ru/20260729/otrezanie-logistiki-i-podgotovka-k-osade-chto-proiskhodit-v-zaporozhe-1081965884.html

Отрезание логистики и подготовка к осаде. Что происходит в Запорожье

Отрезание логистики и подготовка к осаде. Что происходит в Запорожье - 29.07.2026 Украина.ру

Отрезание логистики и подготовка к осаде. Что происходит в Запорожье

Из подконтрольного Киеву города Запорожье постепенно уезжает бизнес, а вместе с ним уходят и рабочие места. С 1 августа работу прекращает "Метро", один из крупнейших торговых центров. Компания объяснила, что из-за постоянных тревог ТЦ не может нормально работать. В последнее время Запорожье постоянно находится под ударами фабов и дронов.

2026-07-29T15:58

2026-07-29T15:58

2026-07-29T15:58

эксклюзив

вооруженные силы украины

александр федоров

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игорь мосийчук

киев

руслан бортник

рада

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В город уже перестали ездить поезда, сообщил на днях министр инфраструктуры Николай Калашник. По его словам, они вынужденно останавливаются на безопасном расстоянии от города, чтобы минимизировать риски для пассажиров и работников железной дороги.Экс-депутат Игорь Мосийчук* рассказывает, что россияне отрезают областной центр от остальной части страны. По его словам, вокруг Запорожья складывается тяжелейшая ситуация. "Там третьи сутки поезда не идут и уже навряд ли пойдут, потому что прилёты, опасность, уничтожаются тепловозы и так далее. Фактически уже от железнодорожного сообщения город отрезается. Хочу сказать: это большой, крупный промышленный областной центр", - говорит Мосийчук. По его словам, возможное падение Запорожья — это опасность для Днепра. "Фактически битва за Запорожье начинается", - добавил экс-депутат Рады.Однако даже с безопасного расстояния из Запорожья сложно выехать железной дорогой, жалуются местные жители. В "Укрзализныце" объясняют это регулярными ударами по украинским локомотивам. Западные союзники не могут компенсировать нехватку локомотивов из-за разницы в ширине колеи, а производить локомотивы специально для Украины они точно не будут.Украинский политолог Руслан Бортник призывает жителей уезжать из города, констатируя продвижение российской армии и увеличение дальнобойности российских fpv-дронов. Политолог при этом также раскритиковал карты украинского ресурса DeepState, как всё меньше и меньше отображающие реальность на поле боя. По его словам, зона боевых действий будет только расползаться.Местные СМИ подсчитали на днях, что в июле воздушные тревоги в Запорожье длились 553 часа, то есть, отбоев почти не было.Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на днях рапортовал, что областной центр готовят к обороне. По его словам, на подступах к городу оборудованы сотни километров укреплений. Строительство фортификаций на Украине давно является распространенной схемой распила бюджетных средств. По данным расследования Bihus.Info, подряды на миллионы гривен на строительство оборонительных сооружений и укрытий получали связанные между собой компании ("Мелсити" и "ПБК „Акви-буд“"), имеющие давние связи с руководством региона и Иваном Федоровым, в частности. Сам Федоров в оправдание заявлял, что строить приходилось зачастую под обстрелами, поэтому технику, склады и уже возведенные сооружения якобы успели уничтожить россияне.Западный OSINT-исследователь Клеман Молен на днях сообщал, что Украина реализует масштабный проект по строительству фортификаций. Он считает, что в ближайшие недели будет закончена единая непрерывная линия, связывающая Запорожье, Краматорск, Изюм, Харьков, Сумы и Чернигов.Вместе с тем член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк жалуется 29 июля, что многие защитные сооружения не готовы, поскольку из-за ТЦК рабочие не могут доехать до объекта – их мобилизуют по дороге.Из-за приближения фронта в Запорожье, как и в Харькове, под землю переводят школы и детские сады. Сейчас в Заводском районе начали строить подземный детсад "Каштан", рассчитанный на сотню детей и 40 работников. Общую площадь рассчитали на 3400 кв. м. Однако в целом по городу работают 116 дошкольных учебных заведений, поэтому перевести их все под землю будет крайне трудно и затратно.В то же время ВСУ пытаются совершать контратаки в районе Степногорска и Плавней в Запорожской области. По данным украинских военных пабликов, туда бросают, в том числе и группы колумбийских наёмников.Однако украинские военнослужащие с этого направления жалуются на катастрофическое истощение сил. На днях в сети распространилось обращение военнослужащих 1-го батальона, 1-й стрелковой роты 108-й отдельной бригады территориальной обороны, воюющих на Запорожском направлении. По их словам, они находятся на позициях без ротации от 6 до 10 месяцев и испытывают серьёзные проблемы со снабжением. "Нам очень сильно не хватает продовольственного обеспечения. Бойцы сидят голодные, они уже истощены, у них просто нет сил", – рассказывает один из военнослужащих подразделения, Максим Геймур с позывным "Танкист".В таких условиях, как прогнозируют украинские эксперты, ВСУ не смогут долго удерживать российскую армию на подступах к Запорожью, поэтому ожидают, что к зиме город будет малопригоден для жизни.Подробнее о том, чем в нынешней ситуации озабочены украинские элиты - в статье "Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, александр федоров, запорожье, украина, игорь мосийчук, киев, руслан бортник, рада