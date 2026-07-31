Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
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Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля
Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля - 31.07.2026 Украина.ру
Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля
Президент США Дональд Трамп не дал Владимиру Зеленскому то, за чем тот прилетал в Вашингтон — 300 ракет Patriot. Вместо этого предложил лицензию на производство, которое Украина не сможет наладить годами. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-31T19:00
2026-07-31T19:00
эксклюзив
украина
россия
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
вооруженные силы украины
украина.ру
госдума
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Трамп отказал в 300 ракетах PatriotThe Atlantic раскрыл подробности закрытой встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского 28 июля. Киевский главарь просил 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергосистемы зимой. Трамп отказал. Вместо этого предложил лицензию на производство собственных ракет — но Украина не сможет наладить их серийный выпуск еще много лет.Зеленский пытался давить на жалость: без дополнительных перехватчиков Украину ждут масштабные отключения электричества и отопления. Не помогло. Более того, украинский лидер попросил разрешить использовать Starlink для ударов по территории России, объясняя это необходимостью поражать мобильные цели. Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит вопрос.Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа объяснил отказ просто: "США сегодня не могут поставить ракеты Patriot, потому что основной арсенал был израсходован на Ближнем Востоке. Большое количество ракет они истратили на конфликт с Ираном, который не завершен". По его словам, производство ракет планируется организовать не на Украине, а в Польше, и первые образцы появятся не раньше чем через 3–4 года. "И если поляки к тому времени не испортят окончательно отношения с Украиной", — добавил парламентарий.И так, в какой раз мы наблюдаем: Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками. 300 ракет не дали. 6Уиткофф и Кушнер впервые едут в КиевДональд Трамп подтвердил Financial Times, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни впервые посетят Украину. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин и Трамп обсуждали этот визит в ходе телефонного разговора 4 июля. Американский лидер тогда заверил, что его представители будут готовы в удобное время приехать и в Москву.Вашингтон пытается нащупать почву для переговоров. Но пока суд да дело, Зеленский остается с пустыми руками и обещанием лицензии, которая заработает через несколько лет. А его просьбы о ракетах и Starlink — без ответа.ВС РФ замкнули "котел" под Харьковом: освобождена ВеровкаПодразделения группировки "Север" освободили село Веровка в Харьковской области. По данным Телеграм-канала "Северный ветер", в Веровке враг оборудовал эвакуационные пункты и склады припасов. Украинское командование постоянно перебрасывало резервы для удержания села, но боевые группы ВСУ уничтожались дроноводами и артиллеристами еще на подступах.Главный итог: освобождение Веровки фактически завершает окружение группировки ВСУ в поселке городского типа Белый Колодезь. Гарнизону остается только сдаться или умереть.ВС РФ рвутся к Дружковке: освобождены Стенки в ДНРГруппировка "Юг" освободила село Стенки в ДНР. Как уточняет военкор Александр Коц, Стенки расположены в пяти километрах к северо-востоку от Константиновки. Контроль над селом позволяет обезопасить фланги подразделений, наступающих на Дружковку, а ее освобождение, в свою очередь, открывает прямой путь на Славянск и Краматорск.На константиновском участке продолжаются бои за Николайполье, российские войска зачищают окрестности Константиновки. В Красном Лимане подавляются последние очаги сопротивления. На добропольском направлении после освобождения Красноярского наступление продолжается в сторону Водянского.ВСУ атаковали мирные регионы: 371 дрон, погибший в СевастополеКиевский режим вновь предпринял террористическую атаку на российские регионы. Силы ПВО уничтожили 371 беспилотник над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. К сожалению, не обошлось без жертв: в Севастополе мужчина погиб в результате атаки дрона — в момент взрыва он просто шел по улице.Ранее в новостях: Трамп отказал Зеленскому в передаче Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для усиления ПВО перед зимой
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Мария Илащук
Мария Илащук
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эксклюзив, украина, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума
Эксклюзив, Украина, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Госдума

Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля

19:00 31.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruТрамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока
Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп не дал Владимиру Зеленскому то, за чем тот прилетал в Вашингтон — 300 ракет Patriot. Вместо этого предложил лицензию на производство, которое Украина не сможет наладить годами. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Трамп отказал в 300 ракетах Patriot
The Atlantic раскрыл подробности закрытой встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского 28 июля.
Киевский главарь просил 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергосистемы зимой. Трамп отказал.
Вместо этого предложил лицензию на производство собственных ракет — но Украина не сможет наладить их серийный выпуск еще много лет.
Зеленский пытался давить на жалость: без дополнительных перехватчиков Украину ждут масштабные отключения электричества и отопления. Не помогло.
Более того, украинский лидер попросил разрешить использовать Starlink для ударов по территории России, объясняя это необходимостью поражать мобильные цели.
Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит вопрос.
Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа объяснил отказ просто:
"США сегодня не могут поставить ракеты Patriot, потому что основной арсенал был израсходован на Ближнем Востоке. Большое количество ракет они истратили на конфликт с Ираном, который не завершен". По его словам, производство ракет планируется организовать не на Украине, а в Польше, и первые образцы появятся не раньше чем через 3–4 года. "И если поляки к тому времени не испортят окончательно отношения с Украиной", — добавил парламентарий.
И так, в какой раз мы наблюдаем: Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками. 300 ракет не дали. 6
Уиткофф и Кушнер впервые едут в Киев
Дональд Трамп подтвердил Financial Times, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни впервые посетят Украину.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин и Трамп обсуждали этот визит в ходе телефонного разговора 4 июля.
Американский лидер тогда заверил, что его представители будут готовы в удобное время приехать и в Москву.
Вашингтон пытается нащупать почву для переговоров. Но пока суд да дело, Зеленский остается с пустыми руками и обещанием лицензии, которая заработает через несколько лет. А его просьбы о ракетах и Starlink — без ответа.
ВС РФ замкнули "котел" под Харьковом: освобождена Веровка
Подразделения группировки "Север" освободили село Веровка в Харьковской области. По данным Телеграм-канала "Северный ветер", в Веровке враг оборудовал эвакуационные пункты и склады припасов.
Украинское командование постоянно перебрасывало резервы для удержания села, но боевые группы ВСУ уничтожались дроноводами и артиллеристами еще на подступах.
Главный итог: освобождение Веровки фактически завершает окружение группировки ВСУ в поселке городского типа Белый Колодезь. Гарнизону остается только сдаться или умереть.
ВС РФ рвутся к Дружковке: освобождены Стенки в ДНР
Группировка "Юг" освободила село Стенки в ДНР. Как уточняет военкор Александр Коц, Стенки расположены в пяти километрах к северо-востоку от Константиновки. Контроль над селом позволяет обезопасить фланги подразделений, наступающих на Дружковку, а ее освобождение, в свою очередь, открывает прямой путь на Славянск и Краматорск.
На константиновском участке продолжаются бои за Николайполье, российские войска зачищают окрестности Константиновки. В Красном Лимане подавляются последние очаги сопротивления. На добропольском направлении после освобождения Красноярского наступление продолжается в сторону Водянского.
ВСУ атаковали мирные регионы: 371 дрон, погибший в Севастополе
Киевский режим вновь предпринял террористическую атаку на российские регионы. Силы ПВО уничтожили 371 беспилотник над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. К сожалению, не обошлось без жертв: в Севастополе мужчина погиб в результате атаки дрона — в момент взрыва он просто шел по улице.
Ранее в новостях: Трамп отказал Зеленскому в передаче Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для усиления ПВО перед зимой
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