https://ukraina.ru/20260731/itogi-310726-zelenskiy-vret-o-poteryakh-vsu-evropa-tonet-v-migrantakh-tramp-provalil-mir-1082045814.html

Итоги 31.07.26: Зеленский врет о потерях ВСУ, Европа тонет в мигрантах, Трамп провалил мир

Итоги 31.07.26: Зеленский врет о потерях ВСУ, Европа тонет в мигрантах, Трамп провалил мир - 31.07.2026 Украина.ру

Итоги 31.07.26: Зеленский врет о потерях ВСУ, Европа тонет в мигрантах, Трамп провалил мир

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Зеленский в интервью Fox News назвал потери ВСУ в 50 тысяч убитыми, хотя еще в феврале он говорил о 55 тысячах. Но пока... Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T17:19

2026-07-31T17:19

2026-07-31T17:19

видео

европа

запад

украина

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

fox news

хамас

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Зеленский в интервью Fox News назвал потери ВСУ в 50 тысяч убитыми, хотя еще в феврале он говорил о 55 тысячах. Но пока он рисует радужную статистику для Запада, внутри украинской армии творятся настоящие зверства. Пока Украина погружается в хаос, Трамп объявил об "историческом соглашении" по разоружению ХАМАС. Но стороны тут же опровергли: израильтяне отклонили план, а боевики не сложат оружие до вывода войск. Одновременно окружение Трампа пытается приватизировать чемпионат мира через FIFA, но UEFA пригрозила бойкотом, и мирный футбол оказался на грани раскола. Европа тем временем горит: испанскую Сеуту осадили тысячи марокканских мигрантов, Италия готова закрыть границы с Испанией, а в Польше 48-летняя женщина избила украинского таксиста на национальной почве. Смотрите итоговый разбор дня.

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запад

украина

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видео, европа, запад, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, fox news, хамас, видео