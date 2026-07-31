Итоги 31.07.26: Зеленский врет о потерях ВСУ, Европа тонет в мигрантах, Трамп провалил мир
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Зеленский в интервью Fox News назвал потери ВСУ в 50 тысяч убитыми, хотя еще в феврале он говорил о 55 тысячах. Но пока он рисует радужную статистику для Запада, внутри украинской армии творятся настоящие зверства. Пока Украина погружается в хаос, Трамп объявил об "историческом соглашении" по разоружению ХАМАС. Но стороны тут же опровергли: израильтяне отклонили план, а боевики не сложат оружие до вывода войск.
Одновременно окружение Трампа пытается приватизировать чемпионат мира через FIFA, но UEFA пригрозила бойкотом, и мирный футбол оказался на грани раскола. Европа тем временем горит: испанскую Сеуту осадили тысячи марокканских мигрантов, Италия готова закрыть границы с Испанией, а в Польше 48-летняя женщина избила украинского таксиста на национальной почве. Смотрите итоговый разбор дня.
Одновременно окружение Трампа пытается приватизировать чемпионат мира через FIFA, но UEFA пригрозила бойкотом, и мирный футбол оказался на грани раскола. Европа тем временем горит: испанскую Сеуту осадили тысячи марокканских мигрантов, Италия готова закрыть границы с Испанией, а в Польше 48-летняя женщина избила украинского таксиста на национальной почве. Смотрите итоговый разбор дня.
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