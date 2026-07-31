Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру
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Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ
Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру
Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ
Пик дроновой войны с обеих сторон придется на август. В ответ на атаки по Wildberries Россия устроит тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты", а также продолжит бить по нефтебазам, портам и складам — Украина уже теряет миллиарды и ноет про перемирие, но российское общество требует лупить сильнее
2026-07-31T16:30
2026-07-31T16:30
новости сво
спецоперация
сво
украина
россия
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
всу
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, текущий уровень запускаемых дронов — еще не пик. Настоящий пик с обеих сторон придется на август, поскольку объемы производства растут и у России, и у противника.В связи с этим Рожин призвал усиливать объектовую и зональную ПВО, повышать количественный состав мобильных огневых групп, увязывать их в единую систему и улучшать техническую оснащенность — прицелами, приборами ночного видения, турелями, лазерными технологиями и искусственным интеллектом.Эксперт подтвердил, что Россия продолжит бить по портам и судам, и напомнил, что МИД РФ прямо заявил о длительности этой кампании. Он также отметил, что удары по заправкам на Левобережье и по складам продолжатся.Особо жестко Рожин высказался о логистических объектах противника. Если Украина бьет по российским торговым сетям, ответ будет симметричным и многократно усиленным."Если Украина бьет по Wildberries, то мы устроим тотальное уничтожение всех крупных объектов 'Новой Почты'. И, конечно, удары будут наноситься по остаткам нефтебаз и объектам газопереработки", — заявил он.По словам Рожина, атаки на инфраструктуру переработки и переправки нефтепродуктов шли с мая, и в конце июля они наконец дали результат. Украина теряет на этом несколько миллиардов долларов, которые могла бы потратить на выплату долгов и закупку оружия."Не вывозит Украина эту инфраструктурную войну. И нам на эти болевые точки надо продолжать давить", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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новости сво, спецоперация, сво, украина, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, всу, удары
новости СВО, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ, удары

Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ

16:30 31.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Пик дроновой войны с обеих сторон придется на август. В ответ на атаки по Wildberries Россия устроит тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты", а также продолжит бить по нефтебазам, портам и складам — Украина уже теряет миллиарды и ноет про перемирие, но российское общество требует лупить сильнее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, текущий уровень запускаемых дронов — еще не пик. Настоящий пик с обеих сторон придется на август, поскольку объемы производства растут и у России, и у противника.
В связи с этим Рожин призвал усиливать объектовую и зональную ПВО, повышать количественный состав мобильных огневых групп, увязывать их в единую систему и улучшать техническую оснащенность — прицелами, приборами ночного видения, турелями, лазерными технологиями и искусственным интеллектом.
"Сейчас еще не пик. Пик запускаемых дронов с обеих сторон придется на август. Объемы производства растут и у нас, и у них. Полетит еще больше", — пояснил Рожин.
Эксперт подтвердил, что Россия продолжит бить по портам и судам, и напомнил, что МИД РФ прямо заявил о длительности этой кампании. Он также отметил, что удары по заправкам на Левобережье и по складам продолжатся.
Особо жестко Рожин высказался о логистических объектах противника. Если Украина бьет по российским торговым сетям, ответ будет симметричным и многократно усиленным.
"Если Украина бьет по Wildberries, то мы устроим тотальное уничтожение всех крупных объектов 'Новой Почты'. И, конечно, удары будут наноситься по остаткам нефтебаз и объектам газопереработки", — заявил он.
По словам Рожина, атаки на инфраструктуру переработки и переправки нефтепродуктов шли с мая, и в конце июля они наконец дали результат. Украина теряет на этом несколько миллиардов долларов, которые могла бы потратить на выплату долгов и закупку оружия.
"Неслучайно сейчас противник ноет про воздушное перемирие и перемирие по ЛБС. Они-то делали ставку, что российское общество надломится, но у нас люди требуют лупить сильнее", — подчеркнул эксперт.
"Не вывозит Украина эту инфраструктурную войну. И нам на эти болевые точки надо продолжать давить", — резюмировал Рожин.
Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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