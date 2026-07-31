https://ukraina.ru/20260731/avgust-stanet-adskim-rozhin-predupredil-o-lavine-dronov-i-novoy-volne-udarov-po-tylam-vsu-1082034757.html

Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ

Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ - 31.07.2026 Украина.ру

Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ

Пик дроновой войны с обеих сторон придется на август. В ответ на атаки по Wildberries Россия устроит тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты", а также продолжит бить по нефтебазам, портам и складам — Украина уже теряет миллиарды и ноет про перемирие, но российское общество требует лупить сильнее

2026-07-31T16:30

2026-07-31T16:30

2026-07-31T16:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, текущий уровень запускаемых дронов — еще не пик. Настоящий пик с обеих сторон придется на август, поскольку объемы производства растут и у России, и у противника.В связи с этим Рожин призвал усиливать объектовую и зональную ПВО, повышать количественный состав мобильных огневых групп, увязывать их в единую систему и улучшать техническую оснащенность — прицелами, приборами ночного видения, турелями, лазерными технологиями и искусственным интеллектом.Эксперт подтвердил, что Россия продолжит бить по портам и судам, и напомнил, что МИД РФ прямо заявил о длительности этой кампании. Он также отметил, что удары по заправкам на Левобережье и по складам продолжатся.Особо жестко Рожин высказался о логистических объектах противника. Если Украина бьет по российским торговым сетям, ответ будет симметричным и многократно усиленным."Если Украина бьет по Wildberries, то мы устроим тотальное уничтожение всех крупных объектов 'Новой Почты'. И, конечно, удары будут наноситься по остаткам нефтебаз и объектам газопереработки", — заявил он.По словам Рожина, атаки на инфраструктуру переработки и переправки нефтепродуктов шли с мая, и в конце июля они наконец дали результат. Украина теряет на этом несколько миллиардов долларов, которые могла бы потратить на выплату долгов и закупку оружия."Не вывозит Украина эту инфраструктурную войну. И нам на эти болевые точки надо продолжать давить", — резюмировал Рожин.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.

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