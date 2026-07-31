https://ukraina.ru/20260731/raketnyy-intsident-v-polshe-komu-kakie-posledstviya-nuzhny-1082043486.html

Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны

Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны - 31.07.2026 Украина.ру

Ракетный инцидент в Польше. Кому какие последствия нужны

Инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши обрастает новыми акцентами. Так 30 июля премьер РП Дональд Туск заявил на брифинге, что ракета похожа на российскую, однако уверенности у властей в этом нет.

2026-07-31T17:51

2026-07-31T17:51

2026-07-31T17:51

эксклюзив

миг-29

f-16

нато

владимир путин

польша

украина

москва

елена панина

минобороны

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Москва инцидент никак не комментировала, НАТО тоже воздержался от эскалации по этому поводу. Только украинцы обвинили поляков в трусости и нерешительности. Масла в огонь в польско-украинском противостоянии подливают конфликты между украинскими беженцами и поляками - на днях произошло несколько избиений украинок. На ситуацию даже обратили внимание польские власти. Поэтому для Украины вовлечение поляков в любой конфликт с Россией только на руку. Ракеты, которые сами польские специалисты не могут идентифицировать наверняка, стала хорошим поводом для украинской пропаганды раздуть новый скандал. Больше мнений по этому поводу - в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПоляки нашли как минимум 11 причин, почему залетевшая к ним ракета не была сбита.В ночь с 29 на 30 июля неопознанная ракета пересекла польскую границу, пролетела более 100 км и упала в поле возле Тарнава-Колонии, создав внушительную воронку.Польская авиация была поднята заранее, наземные системы ПВО были приведены в готовность, командование имело разрешение на применение оружия — и всё это на пятый год рассказов о "русской угрозе". Тем не менее, ракету не сбили, и она благополучно упала сама. По всей видимости, исчерпав запасы топлива.В итоге перед польской аналитикой встала непростая задача — придумать произошедшему убедительное и комплиментарное для национального honor’a оправдание. Всё это выглядит забавно. Особенно версия польского Минобороны, согласно которой рядом с границей в самом деле летали украинские МиГ-29, перехватывавшие российские ракеты. И, поскольку-де Украина не входит в НАТО и не использует его систему опознавания "свой—чужой" в полном объёме, открытие огня создавало риск поражения украинского самолёта.Это объяснение технически возможно, но политически и организационно выглядит... крайне неудобно. Война идёт уже несколько лет, украинская авиация регулярно действует возле польской границы, а российские ракеты регулярно атакуют запад Украины.Если польские силы до сих пор не располагают надёжным механизмом, позволяющим быстро различать украинский перехватчик и русскую крылатую ракету, то речь идёт не о неожиданной ситуации, а о нерешённой системной проблеме.Совокупность объяснений звучит ещё хуже, чем признание единичной ошибки. Польская сторона фактически сообщает городу и миру, что её радары не обеспечили быстрой классификации цели, что обмен информацией с Киевом не исключил неопределённости, что её истребители находились не на том направлении, что её наземные комплексы не перекрывали маршрут, а правовые процедуры требовали подтверждения, получить которое до падения ракеты было невозможно.Для нас такой бардак, царящий у ясновельможных панов, — точно не повод грустить. Польша заявляет о себе как о восточном бастионе НАТО и милитаризируется на огромные деньги. При этом значительная часть приграничной территории не прикрыта от низколетящих крылатых ракет. Формально средства ПВО существуют, но фактически между защищаемыми районами остаются большие промежутки. А при появлении нескольких потенциальных угроз на разных направлениях — возникает хаос.Публицист Владимир КорниловНа первых полосах сегодняшних польских газет - разумеется, залетевшая к ним ракета и воронка в чистом поле, на котором она закончила свой земной путь. В ее "российском гражданстве" уже никто не сомневается. Но основной посыл почти всех публикаций: Польша была готова сбить эту ракету! А не сбила, только потому что она… упала. А не упала бы - обязательно сбили бы! Им бы задаться вопросом: если все были готовы ее сбить, то почему же дали пролететь 100 км вглубь страны? Может, на деле поляки не особо готовы? Надо им предложить эксперимент провести и попробовать перехватить наш "Орешник" - Путин ведь давно предлагал протестировать их систему ПВО. Почему не воспользовались предложением? Сейчас не было бы никаких сомнений по поводу готовности Польши.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакМинистр обороны Польши Косиняк-Камыш назвал "НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ГИПОТЕЗОЙ", что на польскую территорию упала российская крылатая ракета Х-101, передает The Guardian. В польской армии добавили, что две ракеты, запущенные по Украине, были идентифицированы как представляющие потенциальную угрозу для территории Польши. Был поднят F-16, который следил за одной из ракет и ЗАФИКСИРОВАЛ МОМЕНТ ЕЕ ПАДЕНИЯ в незаселённой местности. Это все, что нужно знать про поляков и про НАТО в целом.Украинский политик Виктор АндрусивСегодня поляки продемонстрируют, какие они трусы. По их территории ударила вражеская ракета, которая по всему миру расценивается как нападение. Но мы будем наблюдать, как они будут придумывать причины, почему не надо на это реагировать и еще разбираться. Потому что бить русских страшно, это могут делать только украинцы. А вот бить детей и женщин наших – здесь они очень храбрые. Трусы.Украинский политик Дмитрий БыковПольша даже не отдает себе отчет, что уже втянута в гибридную войну. Залет крылатой российской ракеты на расстояние 50 километров – никакая не случайность. И то, что польские власти вяло реагируют на существующие угрозы, только ослабляют ее позиции. Такое расслабленное отношение сформировано пониманием, что украинское сопротивление стабильно и не требует дополнительных усилий с их стороны. А объяснение в стиле "мы бы сбили ракету, если бы она продолжила движение" только продолжение такой политики. В следующий раз ракета или шахед залетит дальше, а через раз поразит какой-то состав. А потом такие события будут происходить чаще, возникнет система. Но противодействия пока нет. Да, оно создастся, но это уже будет полноценная гибридная война. И ее постепенное распространение на территорию НАТО будет означать, что врагу удалось начать войну с альянсом без труда, но с определенным результатом: то, что обещал Путин своим жителям - мы достанем и до Лондона. А дезориентация НАТО и разделение альянса на тех, кто включился и тех, кому не все так однозначно, является одной из целей Путина. Разделяй и властвуй, дезоринтируй и завоевывай...

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