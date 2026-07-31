Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост - 31.07.2026 Украина.ру
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Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост
Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост - 31.07.2026 Украина.ру
Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост
С 4 августа ужесточаются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T18:03
2026-07-31T18:03
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бензин
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Топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel/gasoline/petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Обычные бутылки, тара от воды, мочевины или бытовой химии, а также самодельные ёмкости запрещены.Причина — в жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статику, что уже приводило к возгораниям.Требования к канистре: объём не более 40 литров, заполнение максимум 95 %, целая, герметичная, без повреждений и подтёков. По требованию её нужно проносить через интроскоп.Общий лимит остаётся прежним — до 200 литров на автомобиль. Одновременно перевозить топливо в канистрах и большие бытовые газовые баллоны нельзя. Разрешены канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до 5 литров. При перевозке только газа лимит — 100 литров.Несоответствующая тара — основание для недопуска на мост до устранения нарушений.Также разрешена перевозка бытовых генераторов и пауэрбанков-электростанций (с досмотром), сыпучих материалов — до 200 кг. Проезд электромобилей и гибридов по мосту по-прежнему запрещён.Актуальное интервью: Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену КаспиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, крымский мост, россия, казахстан, украина.ру, топливо, бензин, крым
Новости, Крымский мост, Россия, Казахстан, Украина.ру, топливо, Бензин, Крым

Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост

18:03 31.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С 4 августа ужесточаются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

Топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel/gasoline/petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Обычные бутылки, тара от воды, мочевины или бытовой химии, а также самодельные ёмкости запрещены.

Причина — в жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статику, что уже приводило к возгораниям.

Требования к канистре: объём не более 40 литров, заполнение максимум 95 %, целая, герметичная, без повреждений и подтёков. По требованию её нужно проносить через интроскоп.

Общий лимит остаётся прежним — до 200 литров на автомобиль. Одновременно перевозить топливо в канистрах и большие бытовые газовые баллоны нельзя. Разрешены канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до 5 литров. При перевозке только газа лимит — 100 литров.

Несоответствующая тара — основание для недопуска на мост до устранения нарушений.

Также разрешена перевозка бытовых генераторов и пауэрбанков-электростанций (с досмотром), сыпучих материалов — до 200 кг. Проезд электромобилей и гибридов по мосту по-прежнему запрещён.
Актуальное интервью: Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию
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