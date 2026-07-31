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Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост
Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост - 31.07.2026 Украина.ру
Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост
С 4 августа ужесточаются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T18:03
2026-07-31T18:03
2026-07-31T18:03
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Топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel/gasoline/petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Обычные бутылки, тара от воды, мочевины или бытовой химии, а также самодельные ёмкости запрещены.Причина — в жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статику, что уже приводило к возгораниям.Требования к канистре: объём не более 40 литров, заполнение максимум 95 %, целая, герметичная, без повреждений и подтёков. По требованию её нужно проносить через интроскоп.Общий лимит остаётся прежним — до 200 литров на автомобиль. Одновременно перевозить топливо в канистрах и большие бытовые газовые баллоны нельзя. Разрешены канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до 5 литров. При перевозке только газа лимит — 100 литров.Несоответствующая тара — основание для недопуска на мост до устранения нарушений.Также разрешена перевозка бытовых генераторов и пауэрбанков-электростанций (с досмотром), сыпучих материалов — до 200 кг. Проезд электромобилей и гибридов по мосту по-прежнему запрещён.Актуальное интервью: Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену КаспиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, россия, казахстан, украина.ру, топливо, бензин, крым
Новости, Крымский мост, Россия, Казахстан, Украина.ру, топливо, Бензин, Крым
Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост
С 4 августа ужесточаются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel/gasoline/petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Обычные бутылки, тара от воды, мочевины или бытовой химии, а также самодельные ёмкости запрещены.
Причина — в жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статику, что уже приводило к возгораниям.
Требования к канистре: объём не более 40 литров, заполнение максимум 95 %, целая, герметичная, без повреждений и подтёков. По требованию её нужно проносить через интроскоп.
Общий лимит остаётся прежним — до 200 литров на автомобиль. Одновременно перевозить топливо в канистрах и большие бытовые газовые баллоны нельзя. Разрешены канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до 5 литров. При перевозке только газа лимит — 100 литров.
Несоответствующая тара — основание для недопуска на мост до устранения нарушений.
Также разрешена перевозка бытовых генераторов и пауэрбанков-электростанций (с досмотром), сыпучих материалов — до 200 кг. Проезд электромобилей и гибридов по мосту по-прежнему запрещён.
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