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Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост

Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост - 31.07.2026 Украина.ру

Ужесточаются правила провоза топлива через Крымский мост

С 4 августа ужесточаются правила провоза бензина и дизтоплива через Крымский мост. Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T18:03

2026-07-31T18:03

2026-07-31T18:03

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Топливо разрешено перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel/gasoline/petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Обычные бутылки, тара от воды, мочевины или бытовой химии, а также самодельные ёмкости запрещены.Причина — в жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статику, что уже приводило к возгораниям.Требования к канистре: объём не более 40 литров, заполнение максимум 95 %, целая, герметичная, без повреждений и подтёков. По требованию её нужно проносить через интроскоп.Общий лимит остаётся прежним — до 200 литров на автомобиль. Одновременно перевозить топливо в канистрах и большие бытовые газовые баллоны нельзя. Разрешены канистры в машинах с ГБО и с туристическими баллонами до 5 литров. При перевозке только газа лимит — 100 литров.Несоответствующая тара — основание для недопуска на мост до устранения нарушений.Также разрешена перевозка бытовых генераторов и пауэрбанков-электростанций (с досмотром), сыпучих материалов — до 200 кг. Проезд электромобилей и гибридов по мосту по-прежнему запрещён.Актуальное интервью: Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену КаспиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, крымский мост, россия, казахстан, украина.ру, топливо, бензин, крым