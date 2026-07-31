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Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ

Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ - 31.07.2026 Украина.ру

Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ

Организация террористических атак на гражданских лиц - это давняя тактика врагов России, которые не в состоянии ни ослабить, ни победить её. Об этом 31 июля заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T17:49

2026-07-31T17:49

2026-07-31T17:49

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Главное из заявлений Марии Захаровой:🟦 Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов;🟦 В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с БПЛА ВСУ;🟦 Террор ВСУ совершается с полного одобрения Запада, который дает Киеву оружие для нападений на мирных жителей РФ;🟦 Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами;🟦 Запад должен понимать, что его "игра с огнем" обостряет обстановку и отодвигает перспективы мира;🟦 Деструктивный вклад Запада в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется;🟦 Причастные к атакам на Россию понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже.Накануне в новостях: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запад, россия, донбасс, мария захарова, вооруженные силы украины, украина.ру, киев, терроризм, мирные жители, военные преступления