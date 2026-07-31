Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ
Организация террористических атак на гражданских лиц - это давняя тактика врагов России, которые не в состоянии ни ослабить, ни победить её. Об этом 31 июля заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Главное из заявлений Марии Захаровой:
🟦 Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов;
🟦 В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с БПЛА ВСУ;
🟦 Террор ВСУ совершается с полного одобрения Запада, который дает Киеву оружие для нападений на мирных жителей РФ;
🟦 Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами;
🟦 Запад должен понимать, что его "игра с огнем" обостряет обстановку и отодвигает перспективы мира;
🟦 Деструктивный вклад Запада в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется;
🟦 Причастные к атакам на Россию понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже.
🟦 В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с БПЛА ВСУ;
🟦 Террор ВСУ совершается с полного одобрения Запада, который дает Киеву оружие для нападений на мирных жителей РФ;
🟦 Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами;
🟦 Запад должен понимать, что его "игра с огнем" обостряет обстановку и отодвигает перспективы мира;
🟦 Деструктивный вклад Запада в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется;
🟦 Причастные к атакам на Россию понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже.
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