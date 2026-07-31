Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ - 31.07.2026 Украина.ру
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Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ
Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ - 31.07.2026 Украина.ру
Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ
Организация террористических атак на гражданских лиц - это давняя тактика врагов России, которые не в состоянии ни ослабить, ни победить её. Об этом 31 июля заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T17:49
2026-07-31T17:49
новости
запад
россия
донбасс
мария захарова
вооруженные силы украины
украина.ру
киев
терроризм
мирные жители
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Главное из заявлений Марии Захаровой:🟦 Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов;🟦 В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с БПЛА ВСУ;🟦 Террор ВСУ совершается с полного одобрения Запада, который дает Киеву оружие для нападений на мирных жителей РФ;🟦 Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами;🟦 Запад должен понимать, что его "игра с огнем" обостряет обстановку и отодвигает перспективы мира;🟦 Деструктивный вклад Запада в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется;🟦 Причастные к атакам на Россию понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже.Накануне в новостях: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, донбасс, мария захарова, вооруженные силы украины, украина.ру, киев, терроризм, мирные жители, военные преступления
Новости, Запад, Россия, Донбасс, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Киев, терроризм, мирные жители, Военные преступления

Деструктивный клад Запада в рост террористической угрозы: главное из заявления МИД РФ

17:49 31.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Организация террористических атак на гражданских лиц - это давняя тактика врагов России, которые не в состоянии ни ослабить, ни победить её. Об этом 31 июля заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Главное из заявлений Марии Захаровой:
🟦 Киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов;

🟦 В разных районах Донбасса и Новороссии обнаружены более 100 противопехотных мин "Лепесток" обновленного типа, разбросанных с БПЛА ВСУ;

🟦 Террор ВСУ совершается с полного одобрения Запада, который дает Киеву оружие для нападений на мирных жителей РФ;

🟦 Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами;

🟦 Запад должен понимать, что его "игра с огнем" обостряет обстановку и отодвигает перспективы мира;

🟦 Деструктивный вклад Запада в атаки на российские регионы не остается незамеченным и тщательно фиксируется;

🟦 Причастные к атакам на Россию понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже.
Накануне в новостях: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июля
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