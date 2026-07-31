Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
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Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО
Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО
Жертв атак ВСУ в Белгородской области подсчитывают ежедневно. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T20:07
2026-07-31T20:07
спецоперация
сво
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внуково
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"На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Другие новости к этому часу:🟥 В аэропорту "Внуково" введены временные ограничения, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами;🟥 Удар "Геранями" нанесен по окрестностям Полтавы;🟥 Также сообщается о взрывах в Николаеве;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, белгородская область, полтава, николаев, внуково, росавиация, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, дети, кто
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Белгородская область, Полтава, Николаев, Внуково, Росавиация, атака БПЛА, БПЛА сегодня, мирные жители, дети, КТО

Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО

20:07 31.07.2026
 
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Жертв атак ВСУ в Белгородской области подсчитывают ежедневно. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
"На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Другие новости к этому часу:
🟥 В аэропорту "Внуково" введены временные ограничения, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами;
🟥 Удар "Геранями" нанесен по окрестностям Полтавы;

🟥 Также сообщается о взрывах в Николаеве;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля
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