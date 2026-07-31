https://ukraina.ru/20260731/belgorodskoy-oblast-podschitala-pogibshikh-detey-vzryvy-v-poltave-i-nikolaeve-novosti-svo-1082050155.html
Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО
Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО
Жертв атак ВСУ в Белгородской области подсчитывают ежедневно. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T20:07
2026-07-31T20:07
2026-07-31T20:07
спецоперация
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"На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Другие новости к этому часу:🟥 В аэропорту "Внуково" введены временные ограничения, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами;🟥 Удар "Геранями" нанесен по окрестностям Полтавы;🟥 Также сообщается о взрывах в Николаеве;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Белгородской область подсчитала погибших детей, взрывы в Полтаве и Николаеве. Новости СВО
Жертв атак ВСУ в Белгородской области подсчитывают ежедневно. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
"На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата", - сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Другие новости к этому часу:
🟥 В аэропорту "Внуково" введены временные ограничения, сообщила Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами;
🟥 Удар "Геранями" нанесен по окрестностям Полтавы;
🟥 Также сообщается о взрывах в Николаеве;
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.