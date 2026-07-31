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Вице-президент США позвонил Зеленскому

Вице-президент США позвонил Зеленскому - 31.07.2026 Украина.ру

Вице-президент США позвонил Зеленскому

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить состоявшийся 28 июля визит Зеленского в Белый дом. Об этом 31 июля сообщил Зеленский

2026-07-31T19:57

2026-07-31T19:57

2026-07-31T19:57

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Украинский политик получил "хороший телефонный звонок" от вице-президента США после визита в Вашингтон."Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для "петриотов" против баллистики - остается основным приоритетом", - написал Зеленский в своём аккаунте.По его словам, он также обсуждал с Вэнсом и последствия СВО для мировых рынков.Тем временем США не разрешили Украине производство ракет Patriot, Путин и Зеленский желают "сделки" - ТрампБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс, дональд трамп, украина.ру