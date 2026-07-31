Вице-президент США позвонил Зеленскому
Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить состоявшийся 28 июля визит Зеленского в Белый дом. Об этом 31 июля сообщил Зеленский
Украинский политик получил "хороший телефонный звонок" от вице-президента США после визита в Вашингтон.
"Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для "петриотов" против баллистики - остается основным приоритетом", - написал Зеленский в своём аккаунте.
По его словам, он также обсуждал с Вэнсом и последствия СВО для мировых рынков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля
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