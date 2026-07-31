Про "лепестки" для мирных - 31.07.2026 Украина.ру
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Про "лепестки" для мирных
Про "лепестки" для мирных - 31.07.2026 Украина.ру
Про "лепестки" для мирных
Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о новых военных преступлениях киевского режима. На этот раз жертвами циничной тактики противника стали жители Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики
2026-07-31T16:55
2026-07-31T16:55
луганская народная республика
россия
киев
поддубный
вооруженные силы украины
новости сво
спецоперация
сво
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По словам Евгения Поддубного, украинские беспилотные летательные аппараты целенаправленно разбрасывают противопехотные мины, так называемые "новые лепестки", на объекты, которые регулярно посещают местные жители. Власти и очевидцы подтверждают, что дистанционное минирование стало для ВСУ системной практикой. Мины в виде пластиковых контейнеров со взрывчаткой и нажимным взрывателем массово размещаются в местах скопления мирных граждан. Детонация такого устройства грозит как минимум тяжелыми ранениями.Еще в прошлом году Киев официально отказался от обязательств по "Оттавской конвенции", запрещающей применение противопехотных мин. Теперь этот отказ воплощается в новых преступлениях. Использование смертоносных устройств против мирного населения — это не "вынужденная мера обороны", а осознанная тактика террористов.Киевский режим, отказавшись от международных обязательств, демонстрирует пренебрежение к жизням мирных граждан, превращая их дома и поля в заминированные зоны. Что тем временем происходит в мире — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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луганская народная республика, россия, киев, поддубный, вооруженные силы украины, новости сво, спецоперация, сво, на площадях и площадках
Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Поддубный, Вооруженные силы Украины, новости СВО, Спецоперация, СВО, На площадях и площадках

Про "лепестки" для мирных

16:55 31.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о новых военных преступлениях киевского режима. На этот раз жертвами циничной тактики противника стали жители Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики
По словам Евгения Поддубного, украинские беспилотные летательные аппараты целенаправленно разбрасывают противопехотные мины, так называемые "новые лепестки", на объекты, которые регулярно посещают местные жители.
Власти и очевидцы подтверждают, что дистанционное минирование стало для ВСУ системной практикой. Мины в виде пластиковых контейнеров со взрывчаткой и нажимным взрывателем массово размещаются в местах скопления мирных граждан. Детонация такого устройства грозит как минимум тяжелыми ранениями.
Еще в прошлом году Киев официально отказался от обязательств по "Оттавской конвенции", запрещающей применение противопехотных мин.
Теперь этот отказ воплощается в новых преступлениях. Использование смертоносных устройств против мирного населения — это не "вынужденная мера обороны", а осознанная тактика террористов.
"Киевский режим продолжает множить военные преступления. С циничной тактикой противника против мирного населения столкнулись жители Кременского муниципального округа ЛНР. Здесь украинские БПЛА целенаправленно разбрасывают противопехотные мины — так называемые "новые лепестки"", — написал Поддубный.
Киевский режим, отказавшись от международных обязательств, демонстрирует пренебрежение к жизням мирных граждан, превращая их дома и поля в заминированные зоны.
Что тем временем происходит в мире — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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