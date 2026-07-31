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Про "лепестки" для мирных

Про "лепестки" для мирных - 31.07.2026 Украина.ру

Про "лепестки" для мирных

Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил о новых военных преступлениях киевского режима. На этот раз жертвами циничной тактики противника стали жители Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики

2026-07-31T16:55

2026-07-31T16:55

2026-07-31T16:55

луганская народная республика

россия

киев

поддубный

вооруженные силы украины

новости сво

спецоперация

сво

на площадях и площадках

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По словам Евгения Поддубного, украинские беспилотные летательные аппараты целенаправленно разбрасывают противопехотные мины, так называемые "новые лепестки", на объекты, которые регулярно посещают местные жители. Власти и очевидцы подтверждают, что дистанционное минирование стало для ВСУ системной практикой. Мины в виде пластиковых контейнеров со взрывчаткой и нажимным взрывателем массово размещаются в местах скопления мирных граждан. Детонация такого устройства грозит как минимум тяжелыми ранениями.Еще в прошлом году Киев официально отказался от обязательств по "Оттавской конвенции", запрещающей применение противопехотных мин. Теперь этот отказ воплощается в новых преступлениях. Использование смертоносных устройств против мирного населения — это не "вынужденная мера обороны", а осознанная тактика террористов.Киевский режим, отказавшись от международных обязательств, демонстрирует пренебрежение к жизням мирных граждан, превращая их дома и поля в заминированные зоны. Что тем временем происходит в мире — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, киев, поддубный, вооруженные силы украины, новости сво, спецоперация, сво, на площадях и площадках