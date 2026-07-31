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США не разрешили Украине производство ракет Patriot, Путин и Зеленский желают "сделки" - Трамп
США не разрешили Украине производство ракет Patriot, Путин и Зеленский желают "сделки" - Трамп - 31.07.2026 Украина.ру
США не разрешили Украине производство ракет Patriot, Путин и Зеленский желают "сделки" - Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку
2026-07-31T19:47
2026-07-31T19:47
2026-07-31T19:47
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Трамп заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства ракет для ЗРК Patriot и такое едва ли произойдет, поскольку позже эти ракеты могут быть использованы и против Вашингтона."С этим вопросом надо быть осторожным", — сказал президент США.Он также заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят "заключить сделку" и завершить вооружённый конфликт на Украине."Думаю, он [Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки", - сказал Трамп на заседании правительства США в резиденции Кэмп-Дэвид.Заявление президента США приводит РИА Новости.Ранее сообщалось, что США разрешали производство ракет для ЗРК Patriot в Японии и Германии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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США не разрешили Украине производство ракет Patriot, Путин и Зеленский желают "сделки" - Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку
Трамп заявил, что Штаты никому не передавали технологии производства ракет для ЗРК Patriot и такое едва ли произойдет, поскольку позже эти ракеты могут быть использованы и против Вашингтона.
"С этим вопросом надо быть осторожным", — сказал президент США.
Он также заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят "заключить сделку" и завершить вооружённый конфликт на Украине.
"Думаю, он [Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки", - сказал Трамп на заседании правительства США в резиденции Кэмп-Дэвид.
Заявление президента США приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США разрешали производство ракет для ЗРК Patriot в Японии и Германии.
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