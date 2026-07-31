31 июля 2026 года, вечерний эфир - 31.07.2026 Украина.ру
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31 июля 2026 года, вечерний эфир
31 июля 2026 года, вечерний эфир - 31.07.2026 Украина.ру
31 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 31.07.2026
2026-07-31T18:34
2026-07-31T18:34
михаил делягин
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру.* Местный колорит. Музыка под огнём: как рождаются песни на передовой и зачем артисту гуманитарная миссия. Гость: Виталий Ширшов – автор проекта "Донбасс. Песни с передовой".* Важный разговор. О подготовке к выборам и экономике воссоединённых регионов. Гость: директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин.
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михаил делягин, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Михаил Делягин, Украина.ру, Новороссия сегодня

31 июля 2026 года, вечерний эфир

18:34 31.07.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру.
* Местный колорит. Музыка под огнём: как рождаются песни на передовой и зачем артисту гуманитарная миссия. Гость: Виталий Ширшов – автор проекта "Донбасс. Песни с передовой".
* Важный разговор. О подготовке к выборам и экономике воссоединённых регионов. Гость: директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин.
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