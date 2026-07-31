https://ukraina.ru/20260731/31-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1082048244.html

31 июля 2026 года, вечерний эфир

31 июля 2026 года, вечерний эфир - 31.07.2026 Украина.ру

31 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 31.07.2026

2026-07-31T18:34

2026-07-31T18:34

2026-07-31T18:34

михаил делягин

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки Гость: Кирилл Курбатов – обозреватель издания Украина.ру.* Местный колорит. Музыка под огнём: как рождаются песни на передовой и зачем артисту гуманитарная миссия. Гость: Виталий Ширшов – автор проекта "Донбасс. Песни с передовой".* Важный разговор. О подготовке к выборам и экономике воссоединённых регионов. Гость: директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил делягин, украина.ру, новороссия сегодня, видео