https://ukraina.ru/20260731/pro-shantazh-armenii--1082046328.html

Про шантаж Армении

Про шантаж Армении - 31.07.2026 Украина.ру

Про шантаж Армении

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале резко отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении потребовать от России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог

2026-07-31T17:50

2026-07-31T17:50

2026-07-31T17:50

армения

россия

ереван

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По мнению Котенка, это является не чем иным, как откровенным шантажом, который может иметь разрушительные последствия для самой Армении.Пашинян заявил, что Ереван считает транспортную сеть своей собственностью и намерен самостоятельно распоряжаться ею, пригрозив обратиться в суд по делу Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) — дочерней структуры РЖД. Именно эта компания управляет армянскими железными дорогами по договору концессии. Армянский премьер также ранее предлагал продать железную дорогу третьим странам, проигнорировав российские инвестиции, которые за 17 лет составили более 390 миллионов долларов. Два года назад российские специалисты за свой счет восстанавливали разрушенные наводнением пути на севере Армении.Котенок отмечает, что в Армении раздувают антироссийскую истерию, предрекая введение визового режима с Россией по требованию ЕС. Он подчеркивает, что Россия сейчас вовлечена в тяжелый и кровопролитный конфликт, где на кону стоит ее существование, и ей некогда заниматься армянскими амбициями."Товарищи армяне, с такими темпами Армении, увы, может и не быть, и Россия тут абсолютно ни при чем. Русские воюют в затяжном кровопролитном конфликте, где на кону само их существование. Как ни прискорбно, России сейчас не до Армении, хотя осознание этого факта утешением не выглядит. А Армению просто съедят, проглотят турки. Они привыкли так поступать, наглеют, когда русский медведь не дает по их когтистым лапам. А медведь обложен в берлоге", — предупреждает военкор.Он напоминает, что Армения может быть просто поглощена Турцией, если продолжит свой курс на разрыв отношений с Россией. "Хотелось бы ошибаться, но армян ждут, мягко говоря, непростые времена. Но опять же, смею заметить, что кастрация суверенитета в наши лукавые времена — дело сугубо добровольное", — заключает Котенок, цитируя песню братьев Самойловых.Что тем временем происходит в мире — в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

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армения, россия, ереван, никол пашинян, самойлов, ес, ржд, на площадях и площадках