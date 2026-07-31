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Про сделку Трампа с ХАМАС
Про сделку Трампа с ХАМАС - 31.07.2026 Украина.ру
Про сделку Трампа с ХАМАС
В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении "исторического" соглашения по полному разоружению палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным издания Axios, сделка была согласована при посредничестве Египта, Катара и Турции
2026-07-31T16:44
2026-07-31T16:44
2026-07-31T16:44
газа
сша
египет
дональд трамп
олег царев
хамас
на площадях и площадках
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем Телеграм-канале отметил, что процесс разоружения должен растянуться на 200–250 дней. На первом этапе ХАМАС сдает оружие новой палестинской полиции, затем последует демонтаж тяжелого вооружения, тоннелей и цехов по производству оружия. Израиль, в свою очередь, обещает синхронно выводить свои войска, но только после проверки каждого шага независимыми наблюдателями.Однако, как отмечает Царев, именно здесь и кроется главная сложность. В Тель-Авиве заявляют, что не верят ХАМАС, в то время как в самом движении отвечают зеркально: разоружение начнется только после полного ухода израильских войск. Таким образом, стороны вновь оказались в классическом тупике "кто первый".Тем временем ситуация в секторе Газа остается катастрофической. Британская вещательная корпорация BBC опубликовала шокирующие данные, собрав сведения о более чем 160 случаях стрельбы по детям в Газе. В 95 эпизодах выстрелы были направлены в голову или грудь, а большинство жертв — дети младше 12 лет.Подробности в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.
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газа, сша, египет, дональд трамп, олег царев, хамас, на площадях и площадках
Газа, США, Египет, Дональд Трамп, Олег Царев, ХАМАС, На площадях и площадках
Про сделку Трампа с ХАМАС
В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении "исторического" соглашения по полному разоружению палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным издания Axios, сделка была согласована при посредничестве Египта, Катара и Турции
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем Телеграм-канале отметил, что процесс разоружения должен растянуться на 200–250 дней.
На первом этапе ХАМАС сдает оружие новой палестинской полиции, затем последует демонтаж тяжелого вооружения, тоннелей и цехов по производству оружия. Израиль, в свою очередь, обещает синхронно выводить свои войска, но только после проверки каждого шага независимыми наблюдателями.
Однако, как отмечает Царев, именно здесь и кроется главная сложность. В Тель-Авиве заявляют, что не верят ХАМАС, в то время как в самом движении отвечают зеркально: разоружение начнется только после полного ухода израильских войск. Таким образом, стороны вновь оказались в классическом тупике "кто первый".
"Думаю, очередное "историческое" соглашение Трампа закончится как обычно ничем. А жаль", — пишет экс-депутат, выражая сомнение в реализуемости этой инициативы.
Тем временем ситуация в секторе Газа остается катастрофической.
Британская вещательная корпорация BBC опубликовала шокирующие данные, собрав сведения о более чем 160 случаях стрельбы по детям в Газе. В 95 эпизодах выстрелы были направлены в голову или грудь, а большинство жертв — дети младше 12 лет.