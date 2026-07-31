https://ukraina.ru/20260731/pro-sdelku-trampa-s-khamas-1082043687.html

Про сделку Трампа с ХАМАС

Про сделку Трампа с ХАМАС - 31.07.2026 Украина.ру

Про сделку Трампа с ХАМАС

В пятницу, 31 июля, президент США Дональд Трамп заявил о достижении "исторического" соглашения по полному разоружению палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным издания Axios, сделка была согласована при посредничестве Египта, Катара и Турции

2026-07-31T16:44

2026-07-31T16:44

2026-07-31T16:44

газа

сша

египет

дональд трамп

олег царев

хамас

на площадях и площадках

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081198975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56118dc411f26b477b778ebb2a307c98.jpg

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем Телеграм-канале отметил, что процесс разоружения должен растянуться на 200–250 дней. На первом этапе ХАМАС сдает оружие новой палестинской полиции, затем последует демонтаж тяжелого вооружения, тоннелей и цехов по производству оружия. Израиль, в свою очередь, обещает синхронно выводить свои войска, но только после проверки каждого шага независимыми наблюдателями.Однако, как отмечает Царев, именно здесь и кроется главная сложность. В Тель-Авиве заявляют, что не верят ХАМАС, в то время как в самом движении отвечают зеркально: разоружение начнется только после полного ухода израильских войск. Таким образом, стороны вновь оказались в классическом тупике "кто первый".Тем временем ситуация в секторе Газа остается катастрофической. Британская вещательная корпорация BBC опубликовала шокирующие данные, собрав сведения о более чем 160 случаях стрельбы по детям в Газе. В 95 эпизодах выстрелы были направлены в голову или грудь, а большинство жертв — дети младше 12 лет.Подробности в ежедневном обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля.

газа

сша

египет

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газа, сша, египет, дональд трамп, олег царев, хамас, на площадях и площадках