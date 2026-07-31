https://ukraina.ru/20260731/iran-ispolzuet-rossiyu-kak-mech-vozmezdiya-serenko-o-logike-tegerana-1082046685.html

Иран использует Россию как меч возмездия: Серенко о логике Тегерана

Иран использует Россию как меч возмездия: Серенко о логике Тегерана - 31.07.2026 Украина.ру

Иран использует Россию как меч возмездия: Серенко о логике Тегерана

Удар по иранскому судну — ход в цепочке ходов, адресованный президенту США Дональду Трампу, чтобы скрасить его одиночество в войне с Ираном. Владимир Зеленский создает образ надежного партнера Америки. Иран не будет открывать новый фронт, а использует Россию как меч возмездия. В ответ Тегеран ждет поставок ПВО

2026-07-31T18:00

2026-07-31T18:00

2026-07-31T18:00

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владимир зеленский

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мир без границ

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.По словам эксперта, сравнение Зеленского с Гаврилой Принципом — перебор, но удар по иранскому судну войдет в историю.Эксперт отметил, что это попытка создать образ Зеленского и Трампа, сидящими в одном окопе против иранских аятолл."Киев от этого ничего не теряет, ведь дорог не подарок, а внимание. Одинокого старика обидеть может каждый. Даже если этот старик — президент США. А помочь старику перейти дорогу может только настоящий пионер. Зеленский хочет быть таким пионером, который помогает перейти старику через сложную проблему – Ормузский пролив", — заявил Серенко.Говоря о возможном ответе Ирана, эксперт подчеркнул, что Тегеран не будет открывать еще один фронт."Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Иран может предложить ракеты, которые будут выкрашены в цвета иранского флага и полетят в сторону Украины, но не от границ самого Ирана, а где-нибудь ближе к зоне СВО. Иран вправе рассчитывать на ответный жест со стороны России — в части поставок средств ПВО", — резюмировал Серенко.Полный текст интервью Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте читайте на сайте Украина.ру.

иран

россия

сша

мир без границ

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новости, иран, россия, сша, дональд трамп, андрей серенко, владимир зеленский, украина.ру, мир без границ