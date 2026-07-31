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Поляки снесли памятник спасшим их от истребления

Поляки снесли памятник спасшим их от истребления - 31.07.2026 Украина.ру

Поляки снесли памятник спасшим их от истребления

В польских Пыжицах снесли памятник советским воинам по инициативе варшавского "Института национальной памяти". Об этом сообщает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-31T18:15

2026-07-31T18:15

2026-07-31T18:15

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кароль навроцкий

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вандализм

памятник

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Инициатором демонтажа советских памятников выступил нынешний президент Польши Кароль Навроцкий ещё в бытность главой Института национальной памяти. Именно за это его объявили в розыск в России.Монумент под названием "Памятник памяти" - один из полутысячи снесённых монументов, установленных во времена Польской Народной Республики в память о советских воинах, погибших за освобождение оккупированной гитлеровцами Польши. Пыжице удалось освободить в начале марта 1945 года в результате ожесточённых боёв. Безвозвратные потери Красной Армии на территории Польши в 1944–1945 годах составили около 600 тысяч солдат и офицеров. Польские элиты клялись вечно хранить память о советских воинах-освободителях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ненадежный Зеленский, провалы ВСУ, замалчивание преступлений Киева. Хроника событий на 13:00 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, россия, кароль навроцкий, институт национальной памяти, красная армия, вандализм, памятник