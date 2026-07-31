Опасность БПЛА в Орловской области, Севастополь ожидает атаку, взрывы в Одесской области. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
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Опасность БПЛА в Орловской области, Севастополь ожидает атаку, взрывы в Одесской области. Новости СВО
Опасность БПЛА в Орловской области, Севастополь ожидает атаку, взрывы в Одесской области. Новости СВО - 31.07.2026 Украина.ру
Опасность БПЛА в Орловской области, Севастополь ожидает атаку, взрывы в Одесской области. Новости СВО
Город-герой Севастополь ожидает новое нападение с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T19:32
2026-07-31T19:32
спецоперация
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севастополь
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Один мужчина погиб, три женщины ранены в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона. Под удары попали сёла Волчья Александровка и Новая Нелидовка.Другие новости к этому часу:🟥 Два жителя в Калининском районе Горловки получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько;🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев;🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Орловской области;🟥 Сообщается о взрывах в окрестностях Одессы;🟥 Минобороны России публикует кадры ударов по украинским сухогрузам;🟥 На военном полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы - четыре военнослужащих ранены и несколько человек пропали, официально признала прокуратура Украины."Инцидент произошёл 31 июля около 11:55. Четверых пострадавших военнослужащих госпитализировали, тяжесть травм устанавливается. Связь с несколькими другими военными, находившимися на месте, потеряна, их ищут", — заявили в ведомстве.Актуальное интервью: Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и РумынииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
севастополь
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, севастополь, одесская область, орловская область, михаил развожаев, крым, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, днр, донбасс, украина, россия, украина.ру, всу
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Опасность БПЛА в Орловской области, Севастополь ожидает атаку, взрывы в Одесской области. Новости СВО

19:32 31.07.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Город-герой Севастополь ожидает новое нападение с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 31 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Один мужчина погиб, три женщины ранены в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона. Под удары попали сёла Волчья Александровка и Новая Нелидовка.
Другие новости к этому часу:
🟥 Два жителя в Калининском районе Горловки получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько;
🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев;
🟥 Красный уровень опасности по БПЛА объявлен в Орловской области;
🟥 Сообщается о взрывах в окрестностях Одессы;
🟥 Минобороны России публикует кадры ударов по украинским сухогрузам;
🟥 На военном полигоне в Хмельницком взорвались боеприпасы - четыре военнослужащих ранены и несколько человек пропали, официально признала прокуратура Украины.
"Инцидент произошёл 31 июля около 11:55. Четверых пострадавших военнослужащих госпитализировали, тяжесть травм устанавливается. Связь с несколькими другими военными, находившимися на месте, потеряна, их ищут", — заявили в ведомстве.
Актуальное интервью: Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп отказал в ракетах, Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, ВС РФ освободили Веровку. Итоги 31 июля
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