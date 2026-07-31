https://ukraina.ru/20260731/krasnov-obyasnil-kak-izbezhat-yadernoy-voyny-1082035193.html
Краснов объяснил, как избежать ядерной войны
Краснов объяснил, как избежать ядерной войны - 31.07.2026 Украина.ру
Краснов объяснил, как избежать ядерной войны
Япония снимает табу с обсуждения ядерного оружия, Саудовская Аравия получает пакистанский "ядерный зонтик", а европейские державы все громче выступают на эту тему — фундамент нераспространения рушится на глазах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2026-07-31T17:00
2026-07-31T17:00
2026-07-31T17:00
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Человечество с 1648 года выстраивало систему международного права, но теперь мир катится в первобытный хаос многополярности. Единственный выход — сильные союзы вместо "самостийных слабаков", способные стать противовесом безумному гегемону.Комментируя растущие разговоры о ядерном оружии в Японии, Саудовской Аравии, Европе и других регионах, Краснов отметил, что это опасная тенденция, расшатывающая фундамент нераспространения. Однако переговоры с исполнимыми договоренностями станут возможны только после выстраивания новой системы международного права взамен растоптанной нынешней.Эксперт напомнил, что человечество с 1648 года последовательно создавало системы международных отношений — от Вестфальской до Ялтинско-Потсдамской, построенной на памяти о страшной войне. Однако сейчас, по его мнению, мир катится в первобытный хаос многополярности, и будущим поколениям, если не дойдет до тотальной ядерной войны, придется начинать всё с нуля, как Сизифу."Человечество с 1648 года, как минимум, стремилось заменить право сильного и принцип 'каждый за себя' единой системой. Сначала была Вестфальская, затем – Венская, Версальско-Вашингтонская. Дольше всех продержалась Ялтинско-Потсдамская, построенная на памяти о страшной войне. Теперь же мир катится в первобытный хаос многополярности, и будущим поколениям – если не дойдёт до тотальной ядерной войны – придётся, как Сизифу, начинать с нуля", — пояснил Краснов.Однако эксперт подчеркнул, что путь в "тартарары" не предопределен. Остановиться можно в любой точке, если двое слабых поступятся своей независимостью и объединятся против сильного. Такой жесткий, обязывающий союзнический договор станет прецедентом, к которому начнут присоединяться другие, соглашаясь на утрату части суверенитета ради свободы жить и не быть ограбленными."Но не подумайте, что путь в тартарары предопределен и неизбежен. Остановиться можно в любой точке. Для этого достаточно, чтобы двое слабых поступились своей независимостью и объединились против сильного. Как только какие-то государства решатся на жесткий, обязывающий союзнический договор и его исполнение, это станет прецедентом. И к такому 'союзу слабых' станут примыкать другие – также соглашаясь на утрату части суверенитета ради приобретения стократ большей свободы – свободы жить и не быть ограбленным", — рассказал Краснов.По его убеждению, именно по этой технологии из стада возникло человеческое общество и международное сообщество, и альтернативы этому пути он не видит."Только сильные союзы вместо самостийности многополярных слабаков смогут стать противовесом сильному, но безумному", — резюмировал Краснов.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент читайте на сайте Украина.ру.
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новости, япония, саудовская аравия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, госдума, украина.ру, краснов, мир без границ
Краснов объяснил, как избежать ядерной войны
Япония снимает табу с обсуждения ядерного оружия, Саудовская Аравия получает пакистанский "ядерный зонтик", а европейские державы все громче выступают на эту тему — фундамент нераспространения рушится на глазах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Человечество с 1648 года выстраивало систему международного права, но теперь мир катится в первобытный хаос многополярности. Единственный выход — сильные союзы вместо "самостийных слабаков", способные стать противовесом безумному гегемону.
Комментируя растущие разговоры о ядерном оружии в Японии, Саудовской Аравии, Европе и других регионах, Краснов отметил, что это опасная тенденция, расшатывающая фундамент нераспространения. Однако переговоры с исполнимыми договоренностями станут возможны только после выстраивания новой системы международного права взамен растоптанной нынешней.
"Любые переговоры возможны всегда. Но переговоры с исполнимыми и исполняемыми сторонами договоренностями станут возможны только после выстраивания новой системы международного права вместо растоптанного ныне", — заявил Краснов.
Эксперт напомнил, что человечество с 1648 года последовательно создавало системы международных отношений — от Вестфальской до Ялтинско-Потсдамской, построенной на памяти о страшной войне.
Однако сейчас, по его мнению, мир катится в первобытный хаос многополярности, и будущим поколениям, если не дойдет до тотальной ядерной войны, придется начинать всё с нуля, как Сизифу.
"Человечество с 1648 года, как минимум, стремилось заменить право сильного и принцип 'каждый за себя' единой системой. Сначала была Вестфальская, затем – Венская, Версальско-Вашингтонская. Дольше всех продержалась Ялтинско-Потсдамская, построенная на памяти о страшной войне. Теперь же мир катится в первобытный хаос многополярности, и будущим поколениям – если не дойдёт до тотальной ядерной войны – придётся, как Сизифу, начинать с нуля", — пояснил Краснов.
Однако эксперт подчеркнул, что путь в "тартарары" не предопределен. Остановиться можно в любой точке, если двое слабых поступятся своей независимостью и объединятся против сильного.
Такой жесткий, обязывающий союзнический договор станет прецедентом, к которому начнут присоединяться другие, соглашаясь на утрату части суверенитета ради свободы жить и не быть ограбленными.
"Но не подумайте, что путь в тартарары предопределен и неизбежен. Остановиться можно в любой точке. Для этого достаточно, чтобы двое слабых поступились своей независимостью и объединились против сильного. Как только какие-то государства решатся на жесткий, обязывающий союзнический договор и его исполнение, это станет прецедентом. И к такому 'союзу слабых' станут примыкать другие – также соглашаясь на утрату части суверенитета ради приобретения стократ большей свободы – свободы жить и не быть ограбленным", — рассказал Краснов.
По его убеждению, именно по этой технологии из стада возникло человеческое общество и международное сообщество, и альтернативы этому пути он не видит.
"Только сильные союзы вместо самостийности многополярных слабаков смогут стать противовесом сильному, но безумному", — резюмировал Краснов.