Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока - 31.07.2026 Украина.ру
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Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока
Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока - 31.07.2026 Украина.ру
Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока
Американский лидер Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения огня, пишет New York Post со ссылкой на американского чиновника. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-31T07:28
2026-07-31T07:35
новости
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Если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы, или союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену, отметил собеседник газеты.🟦 Иранские беспилотники атаковали один из штабов курдских оппозиционных групп в городе Эрбиль, расположенном в иракском Курдистане.🟦 Армия Ирана заявила о нанесении ударов по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.🟦 Трамп утверждает, что было достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Газе.🟦 Представители ХАМАС подтвердили, что на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа были согласованы условия разоружения. Обсуждение продолжалось около шести месяцев.Теперь движение намерено обсудить с посредниками детали соглашения и график его реализации.🟦 ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект одобренного ими документа.🟦 Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.🟦 Президент США будет "разочарован", если Израиль не выполнит своих обязательств по выводу войск из Газы, сообщает журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, дональд трамп, хамас, украина.ру, газа
Новости, США, Иран, Дональд Трамп, ХАМАС, Украина.ру, Газа

Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном. Новости Ближнего Востока

07:28 31.07.2026 (обновлено: 07:35 31.07.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Американский лидер Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения огня, пишет New York Post со ссылкой на американского чиновника. Об этом и других важных событиях рассказал 31 июля телеграм-канал Украина.ру
Если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы, или союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену, отметил собеседник газеты.
🟦 Иранские беспилотники атаковали один из штабов курдских оппозиционных групп в городе Эрбиль, расположенном в иракском Курдистане.
🟦 Армия Ирана заявила о нанесении ударов по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
🟦 Трамп утверждает, что было достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Газе.
🟦 Представители ХАМАС подтвердили, что на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа были согласованы условия разоружения. Обсуждение продолжалось около шести месяцев.
"Израиль не будет вмешиваться в процесс разоружения", — заявил представитель ХАМАС.
Теперь движение намерено обсудить с посредниками детали соглашения и график его реализации.
🟦 ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект одобренного ими документа.
🟦 Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
🟦 Президент США будет "разочарован", если Израиль не выполнит своих обязательств по выводу войск из Газы, сообщает журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.
Подробнее о конфликте - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин на сайте Украина.ру.
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