Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года - 31.07.2026 Украина.ру
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Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года
Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года - 31.07.2026 Украина.ру
Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года
Этой весной политическая инициатива была не на стороне России, но сейчас все изменилось — киевский режим не вывозит ни фронт, ни войну городов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-07-31T06:30
2026-07-31T06:30
каспийское море
россия
киев
украина.ру
оон
новости
мир без границ
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Ставки возросли, издержки перестали учитывать, и в Черном и Каспийском морях уже нет нормальной навигации — летит все подряд. Никаких истерик в ООН, никаких "зерновых сделок" — все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы, и это только половина того, что нас ждет до конца года.Комментируя ситуацию на фронте и в войне городов, Бавырин напомнил, что весной он говорил о потере политической инициативы, но тогда же предупредил о "горячем лете". Сейчас прогноз подтвердился, но эксперт уверен, что это даже не половина того, что произойдет до конца года.По его словам, ставки в конфликте возросли, и стороны стали меньше учитывать издержки. Особенно это заметно в Черном и Каспийском морях, где нормальная навигация отсутствует, а удары наносятся по всем целям без разбора.Эксперт провел параллель с 2022 годом, когда любое подобное действие вызывало истерику в ООН, обвинения в провоцировании мирового голода и суету турок с бесполезной зерновой сделкой. Сейчас ничего этого нет."Посмотрите, что сейчас происходит в Черном и Каспийском морях. Там нет нормальной навигации. Летит все подряд. Чем эта ситуация отличается от того, что было в 2022 году? Тогда была истерика. На нас орали в ООН, обвиняли в провоцировании мирового голода, турки суетились со словами: 'Давайте заключим зерновую сделку, которая все равно не будет выполняться'. А теперь даже этого нет", — пояснил Бавырин.Он подчеркнул, что сейчас все дискуссии излишни — они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры целей."Сейчас все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы на своем пути. Все дискуссии излишни. Они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры ударов", — Дмитрий Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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каспийское море, россия, киев, украина.ру, оон, новости, мир без границ
Каспийское море, Россия, Киев, Украина.ру, ООН, Новости, Мир без границ

Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года

06:30 31.07.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Этой весной политическая инициатива была не на стороне России, но сейчас все изменилось — киевский режим не вывозит ни фронт, ни войну городов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Ставки возросли, издержки перестали учитывать, и в Черном и Каспийском морях уже нет нормальной навигации — летит все подряд. Никаких истерик в ООН, никаких "зерновых сделок" — все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы, и это только половина того, что нас ждет до конца года.
Комментируя ситуацию на фронте и в войне городов, Бавырин напомнил, что весной он говорил о потере политической инициативы, но тогда же предупредил о "горячем лете". Сейчас прогноз подтвердился, но эксперт уверен, что это даже не половина того, что произойдет до конца года.
"Когда я сказал, что политическая инициатива не на нашей стороне, была весна. При этом я тогда же добавил, что нас ждет горячее лето. Сейчас мы это наблюдаем. И, мне кажется, это даже не половина того, что мы увидим до конца года", — заявил Бавырин.
По его словам, ставки в конфликте возросли, и стороны стали меньше учитывать издержки. Особенно это заметно в Черном и Каспийском морях, где нормальная навигация отсутствует, а удары наносятся по всем целям без разбора.
Эксперт провел параллель с 2022 годом, когда любое подобное действие вызывало истерику в ООН, обвинения в провоцировании мирового голода и суету турок с бесполезной зерновой сделкой. Сейчас ничего этого нет.
"Посмотрите, что сейчас происходит в Черном и Каспийском морях. Там нет нормальной навигации. Летит все подряд. Чем эта ситуация отличается от того, что было в 2022 году? Тогда была истерика. На нас орали в ООН, обвиняли в провоцировании мирового голода, турки суетились со словами: 'Давайте заключим зерновую сделку, которая все равно не будет выполняться'. А теперь даже этого нет", — пояснил Бавырин.
Он подчеркнул, что сейчас все дискуссии излишни — они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры целей.
"Сейчас все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы на своем пути. Все дискуссии излишни. Они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры ударов", — Дмитрий Бавырин.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.
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