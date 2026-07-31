https://ukraina.ru/20260731/kiev-ne-vyvozit-no-pedal-v-pol-bavyrin-anonsiroval-eskalatsiyu-do-kontsa-goda-1082014731.html

Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года

Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года - 31.07.2026 Украина.ру

Киев не вывозит, но педаль в пол: Бавырин анонсировал эскалацию до конца года

Этой весной политическая инициатива была не на стороне России, но сейчас все изменилось — киевский режим не вывозит ни фронт, ни войну городов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-07-31T06:30

2026-07-31T06:30

2026-07-31T06:30

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Ставки возросли, издержки перестали учитывать, и в Черном и Каспийском морях уже нет нормальной навигации — летит все подряд. Никаких истерик в ООН, никаких "зерновых сделок" — все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы, и это только половина того, что нас ждет до конца года.Комментируя ситуацию на фронте и в войне городов, Бавырин напомнил, что весной он говорил о потере политической инициативы, но тогда же предупредил о "горячем лете". Сейчас прогноз подтвердился, но эксперт уверен, что это даже не половина того, что произойдет до конца года.По его словам, ставки в конфликте возросли, и стороны стали меньше учитывать издержки. Особенно это заметно в Черном и Каспийском морях, где нормальная навигация отсутствует, а удары наносятся по всем целям без разбора.Эксперт провел параллель с 2022 годом, когда любое подобное действие вызывало истерику в ООН, обвинения в провоцировании мирового голода и суету турок с бесполезной зерновой сделкой. Сейчас ничего этого нет."Посмотрите, что сейчас происходит в Черном и Каспийском морях. Там нет нормальной навигации. Летит все подряд. Чем эта ситуация отличается от того, что было в 2022 году? Тогда была истерика. На нас орали в ООН, обвиняли в провоцировании мирового голода, турки суетились со словами: 'Давайте заключим зерновую сделку, которая все равно не будет выполняться'. А теперь даже этого нет", — пояснил Бавырин.Он подчеркнул, что сейчас все дискуссии излишни — они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры целей."Сейчас все жмут на педаль, сшибая шлагбаумы на своем пути. Все дискуссии излишни. Они не приведут ни к сокращению ударов, ни к сокращению номенклатуры ударов", — Дмитрий Бавырин.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России читайте на сайте Украина.ру.

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каспийское море, россия, киев, украина.ру, оон, новости, мир без границ