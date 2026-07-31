https://ukraina.ru/20260731/andrey-grozin-vsu-nanosyat-uron-byudzhetu-kazakhstana-a-ssha-zastavlyayut-rossiyu-i-kitay-iskat-zamenu-1082004642.html

Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию

Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию - 31.07.2026 Украина.ру

Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию

Казахстан со своей многовекторной политикой проваливается между уже не двумя стульями, а пятью табуретками. Многовекторность не позволяет сказать Казахстану, кто наносит удары по его экономическим интересам, из-за чего его бюджет теряет, по самым скромным оценкам, за неделю простоя миллионов 300-400.

2026-07-31T06:30

2026-07-31T06:30

2026-07-31T06:30

интервью

казахстан

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

мид

одкб

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате вновь остановлена отгрузка нефти. Под удар БПЛА попали танкеры "NISSOS SIFNOS" под флагом Маршалловых островов MARATHI под флагом Острова Мэн. Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в том числе через Государственный департамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении консорциума.- Андрей Валентинович, чего добивается Киев, усердно пытаясь испортить отношения с Казахстаном посредством таких ударов?- Это стратегия максимальной интернационализации конфликта. Пытались втащить в конфликт Белоруссию, перманентно обостряется ситуация вокруг Приднестровья. В случае с КТК это еще и попытка создать элемент давления в лице компании Chevron, которая несет гигантские потери на администрацию Трампа. У руководства США сложились особые отношения с энергетическими корпорациями.При этом украинский посол в Казахстане заявил, что национальная принадлежность этих дронов не установлена, а российская сторона якобы, по его словам, давно научилась перехватывать украинские БПЛА и перенаправлять их. То есть МИД Украины не признает эти удары, в отличие от Сил беспилотных операций ВСУ. Они сами путаются в показаниях.Но я допускаю, что эти удары наносятся конкурентами Chevron. Купить десяток украинских дроноводов и закупить беспилотники на черном рынке не проблема. Здесь мы можем иметь дело с корпоративными войнами. К примеру, нефтяные компании Британии тоже несут убытки, но не таком уровне, как американские корпорации. В Кашаганском консорциуме (North Caspian Operating Company) англосаксы представлены компаниями США.То есть для британских спецслужб это прекрасная возможность стравить Астану и Москву. Последние высказывания президента Токаева показывают, что возможность британской провокации исключать нельзя.Но британская тактика приносит плоды. Казахстан прогибается. Не имея возможности повлиять на Киев, жалуется американцам, которые тоже ничего сделать не могут.С этими дронами много неясностей. Точка их взлета не известна. Это могла быть какая-нибудь недобитая плавбаза, или они летели с материка, из Одессы, например. Киев, находясь в отчаянном положении, пытается вырвать какую-то паузу. Отсюда эти разговоры о воздушном перемирии. Недавние удары по Украине продемонстрировали, что ее система ПВО умерла, поэтому Зеленскому и его команде необходимо что-то срочно предпринимать.По мере умирания режима в Киеве мы можем наблюдать самые разные методы: максимизацию ударов по Новороссийску, использование "грязной бомбы", попытки использования химического оружия. Или удары по предприятиям в России с попыткой вызвать техногенную катастрофу. Или на территории Украины, когда Зеленский будет сидеть в бункере и выбирать между ампулой и пистолетом.- Как Астана может защитить свою инфраструктуру в рамках ОДКБ? Возможно, нынешняя ситуация подтолкнет ее к более тесному сотрудничеству с Россией в сфере безопасности.- В рамках ОДКБ у нас плотное партнерство с казахстанской стороной по линии выстраивания единой системы ПВО. В этом контуре хватает дыр, которыми могут воспользоваться те, кто использует БПЛА. Система, которая выстраивалась и у нас, и у НАТО ориентирована на противодействие классическим угрозам. Это ракетные удары и боевая авиация, а не тихоходные боеприпасы с винтами, дозвуковые летающие бомбы, которые трудно обнаружить.А что может сделать Казахстан? Ничего. Посмотрите последнее заявление МИД республики. Это очень странный текст, обнародованный перед визитом Токаева в Омск. Там говорится, что мы будем жаловаться, будем взыскивать, недопустимо нанесение ударов по международной энергетической структуре, каковой является КТК. Но не сказано, на кого они будут жаловать. И чьи это были беспилотники, даже намека нет.Казахстан со своей многовекторной политикой проваливается между уже не двумя стульями, а пятью табуретками. Многовекторность не позволяет сказать Казахстану, кто наносит удары по его экономическим интересам, из-за чего его бюджет теряет, по самым скромным оценкам, за неделю простоя миллионов 300-400.Тяжелейший удар по инфраструктуре КТК был нанесен безэкипажными морскими катерами в декабре прошлого года, когда повредили выносные причальные устройства. Потребовалось около полугода, чтобы заказать и смонтировать новое оборудование. Это дорогие устройства, которые везли с Ближнего Востока еще до начала операции США против Ирана.Беспилотник поражает надстройку судна, пожар быстро тушат. Пока эти удары носят демонстрационный характер. Серьезный ущерб, кроме вынужденной остановки работ и гигантских трат консорциума они не приносят.- Все же Киев сдал назад в ситуации с иранским судном, потому что заявление МИД Украины о том, что украинская сторона не хочет эскалации, носило извинительный характер. Почему это произошло?- Украинцы как нерадивые холопы опять неправильно угадали волю пана. США нужно не эскалировать, а спускать ситуацию на тормоза. Промежуточные выборы приближаются, а Украина бомбит иранские танкеры. Иран возбудился, возможно, что и газовоз в порту Египта загорелся не просто так.- Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне, что ударило по имиджу Украины. Израильский лидер видит в главе киевского режима конкурента за влияние на Трампа?- Зачем ему встречаться с бывшим украинским президентом? Нетаньяху прагматичный человек. Зеленский мог бы предложить специалистов по борьбе с БПЛА? У Израиля есть эксперты получше.Кроме того, они действительно конкуренты. Оба приезжали в Белый дом просить одного и того же. Только у Нетаньяху гораздо больше шансов получить то, что он хочет, пусть и в урезанном виде. Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский. Говорят Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен.- В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске обсуждалось создание нового транспортного коридора, главной транспортной артерией которого станет Иртыш, общая река России, Казахстана и Китая. Проект также предусматривает возможность выхода к Северным морям Российской Федерации через Обь-Иртышский бассейн. Как вы оцениваете вероятность реализации этого проекта?- В мире в связи с быстро меняющейся геополитической ситуацией обострились попытки выстраивания новых транспортных коридоров. Срединный коридор через Каспий и Грузию, "путь Трампа" через Южный Кавказ.На днях Ташкент подписал с Исламабадом рамочное соглашение о создании коридора, но не через Афганистан, который уже полтора года воюет с Пакистаном, а через Китай. Это дольше и дороже, но надежнее.То же самое касается и использования евразийских речных путей. В том числе Иртыша. Коридор Север-Юг оказывается под ударом. Попытки США разбомбить транспортную инфраструктуру Ирана на Каспии указывают на то, что прежние маршруты с опорой на западное побережье Каспийского моря и морские перевозки оказываются под угрозой.Если стороны найдут взаимные компромиссы по использованию речного транзитного потенциала, тогда новый маршрут заработает быстро. Проблема в том, что это трансграничная транспортная артерия, поэтому здесь надо сикать серьезный консенсус с китайской стороной.Китай на Иртыше уже 20 лет проводит серьезные гидрологические изменения, создается сеть новых водохранилищ. Это стратегия, не тактические решения. Идет перестройка китайской части стока этой реки.Здесь та же проблема, что и с высыхающим Каспийским морем. Это создает сложности, возможно, непреодолимые для развития Срединного транспортного коридора. Речные стоки меняются не только из-за антропогенного фактора, а скорее из-за климатических изменений. Мелеет Волга, мелеет Каспий, Иртыш, Обь. Северные реки испытывают колебания мировых климатических циклов. Наши правительства заинтересованы в том, чтобы запустить этот проект, и для этого есть ресурсы, но может вмешаться долгосрочный фактор.Никто не отменял и геополитическую борьбу. Я уже говорил про американские демонстрационные удары по иранской инфраструктуре, которая может быть использована в рамках транспортного коридора Север-Юг. Могут быть террористические акции против любых альтернативных транспортных путей на всем земном шаре – Суэцкий канал или российский Иртыш.Афганистан или сопредельные пакистанские провинции, которые плохо контролируются центральной властью, или отдельные приграничные регионы Ирана, Белуджистан, например, это источник террористических угроз. Под чужим флагом любая англосаксонская спецслужба может организовать масштабный диверсионный акт.

https://ukraina.ru/20260730/odin-udar-na-dva-fronta-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1081966446.html

https://ukraina.ru/20260716/1081554308.html

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Денис Рудометов

интервью, казахстан, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, мид, одкб, вооруженные силы украины