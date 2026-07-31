https://ukraina.ru/20260731/amerikanskaya-paradigma-v-preddverii-vyborov-demokraty-i-respublikantsy-menyayutsya-izbiratelnymi-1082002519.html

Американская парадигма: в преддверии выборов демократы и республиканцы меняются избирательными повестками

Американская парадигма: в преддверии выборов демократы и республиканцы меняются избирательными повестками - 31.07.2026 Украина.ру

Американская парадигма: в преддверии выборов демократы и республиканцы меняются избирательными повестками

До промежуточных выборов в Конгресс США остаётся меньше 100 дней, а до раннего голосования – и вовсе менее 50. В этот раз обе партии идут по не совсем свойственному им пути предвыборной кампании

2026-07-31T06:20

2026-07-31T06:20

2026-07-31T06:20

эксклюзив

сша

выборы

конгресс сша

республиканская партия

демократическая партия

дональд трамп

камала харрис

сенат

палата представителей когресса сша

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Согласно опросам, демократы сохраняют преимущество над республиканцами. Касательно Палаты представителей, которая переизбирается полностью, оно составляет 7-11%, по прогнозам, именно они одержат победу в этой палате. В сенатской гонке расклад сил примерно равный, но с большей долей вероятности республиканцы смогут сохранить большинство, пусть и по-прежнему минимальное (скорее всего, 51-52 мандата, а сегодня у них 53 из 100). В таком случае Соединённые Штаты получат на ближайшие 2 года разделённый Конгресс, что в частности затруднит процесс принятия законопроектов.По сути в ноябре межпартийная борьба развернётся не на всей территории страны, а лишь в 18 округах, поскольку общее число колеблющихся избирательных округов сократилось. Этому способствовало проведение и демократами, и республиканцами джерримендеринга – изменения границ избирательных округов . Тем не менее, обе политические силы бросают на эту электоральную гонку максимум ресурсов – она уже претендует на статус самой дорогой в истории (только на рекламу планируется потратить $12 млрд).Победить на выборах можно и за счёт грамотной предвыборной программы, однако здесь не всё так однозначно у американских политиков. В начале года Республиканская партия планировала идти на выборы в Конгресс под лозунгом борьбы с инфляцией, но сейчас, естественно, это уже невозможно, поскольку инфляцию разгоняет в том числе операция "Эпическая ярость" против Ирана, инициированная президентом-республиканцем Дональдом Трампом.Партийные стратеги призывают скорее свернуть военную кампанию на Ближнем Востоке, чтобы остановить рост цен на бензин, и вообще переключиться на экономическую повестку – самую важную для населения. В исследовании Pew Research Center на вопрос с открытым ответом "какой вопрос вы больше всего хотели бы услышать от кандидата в Конгресс от вашего округа в ходе предвыборной кампании?" большинство респондентов ответили "экономика" (29%) и "стоимость жизни" (15%), для сравнения, про внешнюю политику сказали лишь 4%. Впрочем, ни одна из партий не имеет преимущества в экономической повестке: 37% опрошенных согласны в этих вопросах с демократами, 36% - с республиканцами. В прошлые предвыборные кампании именно экономика и качество жизни было главным козырем Трампа, а теперь его действия в этой сфере большая часть американских избирателей не одобряет. В плачевном состоянии экономики США 60% опрошенных Pew Research Center винят лично президента, в т.ч. из-за войны в Иране. Однако предложить электорату Республиканской партии сейчас нечего.Демократы, конечно, стараются воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу. И не только ею – они стали активно продвигать фирменный лозунг Трампа "America First", обвиняя Белый дом в работе на Израиль и лоббистов ВПК в ущерб национальным интересам. Вот так всё стремительно меняется в американской партийной стратегии в преддверии выборов.Казалось бы, внешние обстоятельства складываются в пользу демократов, однако серьёзной проблемой для них становится внутренний кризис: на фоне социальных потрясений в стране позиции укрепляет левое крыло партии, что проявляется в противостоянии с партийным истеблишментом. Это даёт Трампу шанс выставить всю Демократическую партию коммунистами, угрожающими стране.Помочь своей партии на предстоящих выборах президент хочет при помощи законодательных инструментов, пока обе палаты Конгресса ещё находятся под контролем его однопартийцев. Он изо всех сил продвигает принятие законопроекта SAVE America Act, предусматривающего серьёзные изменения в избирательном процессе, а именно обязывает избирателей предъявлять документы для подтверждения гражданства при регистрации для участия в выборах (невероятно, но факт, в 14 штатах США вообще не смотрят удостоверения личности), а руководство штатов - регулярно проводить проверку списков избирателей для исключения из них лиц, сведения о которых содержат ошибки, а также модернизировать систему онлайн-регистрации. Действующая сейчас система открывает большие возможности для махинаций на выборах, на что внимание Трампа на саммите на Аляске обратил президент РФ Владимир Путин, и американский лидер задумался о пересмотре нынешних механизмов.Пару недель назад министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил: "Около 400 000 американских избирателей мертвы, но всё ещё могут голосовать - столько "мёртвых душ" обнаружило министерство в ряде штатов. Ещё 250 000 избирателей без гражданства нашли только в 4 штатах".Палата представителей уже одобрила SAVE America Act, а в Сенате документ застрял – никак республиканцам, имеющим 53 мандата, не удаётся набрать минимум 60 голосов для его принятия. Трамп даже хотел оставить сенаторов без каникул в августе, чтобы уже наконец довести дело до победного конца, однако лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн выступил против."Если бы я думал, что есть способ добиться результата, я был бы только за. Мы голосовали по этому вопросу 2, 3, 4, 5 раз, он обсуждался на пленарных заседаниях в течение длительного времени. Ну и чем это закончится? Что мы получим в итоге? Если мы будем бесконечно сидеть и проверять, собран ли кворум, я не уверен, что это в чьих-либо интересах", - объяснил он журналистам.Несколько сенаторов-республиканцев встали на сторону главы государства, однако большинство считает, что сейчас важнее разъехаться по штатам и вести там агитационную работу к ноябрьским выборам.Трамп пошёл дальше – попросил Верховный суд США разрешить продолжить осуществление мер из подписанного им в марте указа, схожих с положениями SAVE America Act, в частности сформировать федеральный список потенциальных избирателей и ввести запрет на отправку бюллетеней по почте лицам, не числящимся в нём. А до этого 23 штата подали в суд на президента, сочтя его намерение неправомерным, в июне суд первой инстанции признал указ незаконным, а на днях на сторону местных властей встала апелляционная инстанция. Теперь Трамп надеется, что Верховный суд отменит эти решения.Как отмечает американист Дмитрий Дробницкий, в колеблющихся штатах большую роль в исходе голосования играет административный ресурс, имеющийся в распоряжении губернатора, а стремление Трампа ввести федеральный список избирателей и федеральный контроль за голосованием — это попытка отнять часть этого ресурса. Однако она оказалась неудачной, так что ресурс остаётся в руках губернаторов."Этот ресурс — не только вопрос двухпартийной борьбы, но также борьбы внутрипартийной. В 2020 году именно губернаторы-демократы сыграли ключевую роль в избрании Байдена. В 2024 году ситуация изменилась. Неприятие кандидатуры Камалу Харрис со стороны Обамы и губернаторов привела поражению Харрис и победе Трампа. В 2028 году объём власти и позиция губернаторов, особенно на Среднем Западе, будут играть огромную роль", - поясняет эксперт.Читайте также: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина

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https://ukraina.ru/20260626/amerikanskaya-paradigma-politicheskiy-raskol-ssha-po-vsem-frontam--i-respublikanskomu-i-1080641815.html

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