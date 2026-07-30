https://ukraina.ru/20260730/zelenskiy-riskuet-poteryat-ne-tolko-vlast-no-i-stranu-teper-pod-nego-kopaet-eks-ministr-fedorov-1081995538.html

Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров

Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров - 30.07.2026 Украина.ру

Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров

Бывший министр обороны Михаил Фёдоров дал большое интервью изданию "Украинская правда" и выступил фактически с программной речью.

2026-07-30T14:33

2026-07-30T14:33

2026-07-30T14:33

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сша

михаил федоров

владимир зеленский

андрей ермак

минобороны

вооруженные силы украины

демократическая партия

эксклюзив

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Бывший чиновник из команды Зеленского нарушил двухнедельное молчание и открыто высказался о своей отставке, фактически обвинил действующий режим в коррупции. Фёдоров, имя которого подняли на знамёна протестующие из "картонного майдана", претендует не просто возглавить протестное движение на Украине, но и оказаться на первых ролях в политической реформе страны, объявив о своей оппозиции к Зеленскому. Надо сказать, что интервью в "Украинской правде" тоже не случайно, так как именно журналисты этого издания систематически публикуют разоблачительные материалы про членов команды Зеленского. Например, Ермака и Миндича, но не только. Тем временем "картонный майдан" потихоньку стал сдуваться и именно в этот момент Фёдоров обозначил своё лидерство. На ближайшие дни запланированы массовые шествия по всей Украине. Если говорить о самом интервью, то Фёдоров не сказал ничего нового. Например, он заявил, что в Минобороны руководителей департаментов фактически назначали частные компании, а на отдельные процессы влияла правоохранительная система. Также бывший министр обороны считает, что его отставка совпала с его реформами в ведомстве. В частности, он должен был подписать приказ о цифровизации реформы ТЦК: снятие балаклав, установка камер, цифровизация и упорядочение работы центров комплектования. Реформу мобилизации планировали представить в июле и запустить в августе. Она должна была перейти от массового розыска к адресной мобилизации. Фёдоров заявил, что готов вернуться только на должность министра обороны, а другие предложенные должности назвал "декоративными". Больше о политическом кризисе на Украине - в обзоре соцсетей.Политолог Олег ПостернакБудущий политик прервал почти двухнедельное молчание, и это значит, что он сделал для себя определенный выбор. Не сложно догадаться какой. Важно понимать, что место и время интервью выбрано не случайно. "Украинская правда" – это не "нейтральная медийная площадка, а "теплая ванна", которая принадлежит его поклоннику, а по другим данным – спонсору будущего партийного проекта Томашу Фиале. Выход интервью в четверг – также спланированный технологический ход. На пятницу запланировано "большое картонное шествие. Очевидно, в последние дни пламя от картона стало ощутимо угасать. Поэтому задача "выхода политика в народ" - разогреть настроения перед очередным политическим действом. Собственно, и время, и антураж, и место проведения интервью уже указывают на то, о каком именно выборе собирается публично объявить господин Федоров. Это будет окончательный отказ от служения государству на "неудобном месте" и выбор в пользу служить себе, своему рейтингу и своему проекту. Интересно (а может и нет) будет посмотреть как один из создателей системы, которую он строил вместе с товарищами долгие семь лет, будет ее "ломать". Рассказывать о ее недостатках, клеймить бывших союзников и партнеров, с которыми вчера принимал совместные решения. Тем, кто все же хочет услышать о конкретных вещах: реформе призыва, наведении порядка с ТЦК, модернизации армии – видимо, смотреть это шоу не стоит. Никогда раньше Федоров ясно об этом сказать не мог, не скажет и сейчас. Зачем стране слушать этот манифест от очередного обиженного "экса", а потом смотреть, как его болельщики шагают по улицам городов с картонками – большой вопрос. Оно кажется совершенно неуместным в момент, когда страна входит в, возможно, решающий, а следовательно, наиболее трудный этап войны. Но в общем-то все понятно. Выбор сделан, "рубикон перейден" и теперь Михаил Федоров будет строить свое будущее в украинской политике и свой политический проект в противовес Украине и за счет Украины и ее граждан.Украинский политик Максим БужанскийМихаил Федоров родил термин "неизвестные коррупционеры".Ранее во всех смертных грехах были виновны известные коррупционеры, зачастую те, кого без всяких оснований и фактов называли коррупционерами, а потом иди, и докажи, что не верблюд. Теперь мы вышли на новый уровень, и всему мешают "неизвестные коррупционеры", просто тайная коррупционная ложа какая то, иллюминаты, блин. Приняли кучу законов, ввели институт выкрывачей, защитили свидетелей, дающих показания, но вместо конкретных фамилий и конкретных фактов- многозначительное шевеление бровями - ну, вы же всё понимаете, да...? Не, не понимаем, где конкретные фамилии? Немного не хватает критического мышления в нашей жизни, вы не находите?Украинский политик Дмитрий БыковИнтервью Федорова "Украинской правде" – это поглаживание президента Зеленского, которому он много раз говорил, что его атакуют коррупционеры, а Зеленский в результате его уволил. Неужели президент принял сторону коррупционеров, а не вероятно последнего эффективного менеджера, который мог бы помочь ВСУ? "Я с президентом говорил много раз. Говорил, что на меня будут наговаривать, потому что многим своей эффективностью я наступил на хвост…" Федоров говорит так, чтобы не разоблачить Зеленского, потому что если он назовет, кто же на него наговаривает и кому он наступил на хвост, то мы услышим знакомые фамилии, которые ассоциируют с окружением президента. Или для чего об этом Федорову молчать, правильно? То есть Федоров смирился, что коррупционная гидра окружения президента снесла экс-министра руками его же друга-президента. Все надежды картонных протестов разбились о вынужденную лояльность Федорова президенту? Мы больше не услышим пламенного революционера Федорова? Конечно не услышим, потому что протесты придали ему чрезмерный романтизм, радикализм, которого у него отродясь не было. Был чувак в стиле техно, неплохо тусовавшийся в Минцифре, а когда попытался наступить на хвост коррупционерам, сразу обломал зубы и даже не смог возглавить протестное движение имени себя. Жалкое зрелище... никто уже не выйдет за Федорова.Украинский публицист Владимир БойкоЧестное и неподкупное издание "Украинская правда" утверждает, что "одной из главных причин увольнения Федорова с должности министра обороны является желание близкой окружающей Зеленской компании FirePoint усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов". Как известно, есть ложь, есть наглая ложь и есть "Украинская правда". Этот пропагандистский листок Фиалы-Пинчука писать правду не способен в принципе. Компания FirePoint занимается изготовлением дальнобойных средств поражения (БпЛА и крылатые ракеты), работает на полную мощность, но пока не может обеспечить все потребности Сил Обороны. Если даже эта компания увеличит производство дальнобойных дронов в два раза, вся ее продукция будет закупаться, потому что она очень нужна. Поэтому фраза о "желании усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов" является бессодержательным набором звуков. Другое дело, что украинский рынок БпЛА-перехватчиков шахедов хочет монополизировать Эрик Шмидт – бывший экс-руководитель Гугла, спонсор Демократической партии США и партнер собственника "Украинской правды" Томаша Фиалы. Вот на этом сегменте рынка FirePoint действительно может стать конкурентом для Шмидта (читай: Пинчука и Фиалы). Поэтому сейчас Фиала и нанятые им "чернопиарщики" на все заставки оплевывают компанию FirePoint. Что касается экс-министра обороны Федорова, то о его предстоящей отставке я сообщил еще за месяц до того, как Зеленский выставил Мишу на мороз. Причиной стала встреча Федорова с теми, кого называют "соросятами" (хотя у дедушки Сороса к этим мошенникам нет никакого отношения). Во время встречи обсуждалось участие "соросят" в предстоящей президентской кампании Федорова.Украинский волонтер Юрий КасьяновУ меня дежавю. Естественное состояние участника всех Майданов и войны с 2014 года. Картонные протесты стихают, маргинализируются, и это напоминаю конец "Студенческого майдана" 2013 года. Протесты против сворачивания евроинтеграции, равно как и картонки за восстановление Федорова в должности министра обороны, не могут сплотить нацию. Спойлер – протесты всегда эффективнее против, а не за. Поэтому против Сырского вышло больше людей, чем при Федорове. Кто знает, что там в министерстве наделал тот Федоров?.. Может, он тоже воровал?.. Кто-то читает чернуху. У кого-то нет доверия к Федорову из команды Зеленского. Кто-то считает его конкурентом Залужного. Кто-то действительно верит, что это все мятеж мифических "соросят". Короче, причин не выходить за Федорова много.Так же было и с майданом за евроассоциацию – кто тогда из рядовых украинцев понимал, зачем это все?.. Пугали тем же Соросом, потерей российского рынка, жесткой конкуренцией с западными производителями, безработицей, нищетой… Майдан за евроинтеграцию в 2013 году не имел шансов на успех. Танцы, песни, лозунги – это не действует на власть. "Евромайдан" закончился в ночь на 30 ноября избиением студентов. А 1 декабря 2013 началась "Революция достоинства" против режима Януковича, миллионы людей вышли на улицы, и среди них были и сторонники ассоциации с ЕС, и противники, и либералы, и националисты, и социалисты, и капиталисты. Протест против Януковича объединил почти все слои населения, на сцене Майдана стояли бок о бок вчерашние непримиримые враги, и этот протест уже не мог сам по себе стихнуть. Дежавю. Якобы ноябрь 2013 года. Протесты при Федорове едва дышат. Люди устали, лидеров нет. Провластные политтехнологи пытаются вовсю дискредитировать и маргинализировать "руководителей" протестов – а на самом деле независимых журналистов активистов и антикоррупционеров, потому что у Картонного Майдана нет руководителей. Сам Федоров не выходит на площадь, и его пока не сильно трогают – несколько упреждающих выстрелов компроматом можно расценивать как давление, чтобы заставить пойти на уступки, договориться. Власти стремятся договориться с Федоровым, условно оставить Михаила в команде на условно важной должности, на крючке уголовных дел и под угрозой слива компромата. Активистов, журналистов, антикоррупционеров немного попрессуют, дискредитируют, мобилизуют и тоже подсадят на крючок. Протесты разойдутся и все будет хорошо. Так думают наверху и ошибаются. Ситуация для власти и Украины вообще значительно хуже, чем 30 ноября 2013 года. Страна пятый год ведет жестокую войну, сотни тысяч прошли войну, миллионы пострадали, на руках куча оружия, а людей без ПТСР уже почти не осталось.С другой стороны - показательная роскошь власть предержащих, фантастическая коррупция в ближайшем кругу президента, "Династия", Ермак, Вероника Фэн-шуй, миллиардное состояние Штилермана, которым он хвастается, и которые "заработаны" на войне, эксцессы силовой мобилизации, штурмовые полки, бесправие… В условиях, когда вся власть сконцентрирована в руках президента, следующий протест будет направлен именно против него. Потому что ни независимого правительства, ни более-менее дееспособного парламента нет. Даже Ермак уже не может служить удобным громоотводом. Похоже, Зеленский этого совершенно не понимает и не видит никаких других угроз своей власти, кроме рейтингов потенциальных конкурентов на гипотетических выборах. На этом месте сейчас набегут умные и начнут тыкать социологией под нос, рассказывать о заоблачном уровне доверия и мощной лояльности. Всё так. Но… кто мог спрогнозировать взрыв первого декабря 2013 года? Мы живем на пороховой бочке. Стабильность ошибочна. Люди на грани. Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну. И эта угроза не только ему, но и всем нам. Даже для гадалок. Нам всем нужны реальные перемены. И если невозможно сейчас провести выборы и сменить власть, то власть должна измениться сама. Нам нужен другой Зеленский. В противном случае изменения начнет делать улица, не имеющая политических вождей, и это может иметь катастрофические последствия.

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украина, сша, михаил федоров, владимир зеленский, андрей ермак, минобороны, вооруженные силы украины, демократическая партия, эксклюзив