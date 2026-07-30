Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров - 30.07.2026 Украина.ру
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Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров
Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров - 30.07.2026 Украина.ру
Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров
Бывший министр обороны Михаил Фёдоров дал большое интервью изданию "Украинская правда" и выступил фактически с программной речью.
2026-07-30T14:33
2026-07-30T14:33
украина
сша
михаил федоров
владимир зеленский
андрей ермак
минобороны
вооруженные силы украины
демократическая партия
эксклюзив
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Бывший чиновник из команды Зеленского нарушил двухнедельное молчание и открыто высказался о своей отставке, фактически обвинил действующий режим в коррупции. Фёдоров, имя которого подняли на знамёна протестующие из "картонного майдана", претендует не просто возглавить протестное движение на Украине, но и оказаться на первых ролях в политической реформе страны, объявив о своей оппозиции к Зеленскому. Надо сказать, что интервью в "Украинской правде" тоже не случайно, так как именно журналисты этого издания систематически публикуют разоблачительные материалы про членов команды Зеленского. Например, Ермака и Миндича, но не только. Тем временем "картонный майдан" потихоньку стал сдуваться и именно в этот момент Фёдоров обозначил своё лидерство. На ближайшие дни запланированы массовые шествия по всей Украине. Если говорить о самом интервью, то Фёдоров не сказал ничего нового. Например, он заявил, что в Минобороны руководителей департаментов фактически назначали частные компании, а на отдельные процессы влияла правоохранительная система. Также бывший министр обороны считает, что его отставка совпала с его реформами в ведомстве. В частности, он должен был подписать приказ о цифровизации реформы ТЦК: снятие балаклав, установка камер, цифровизация и упорядочение работы центров комплектования. Реформу мобилизации планировали представить в июле и запустить в августе. Она должна была перейти от массового розыска к адресной мобилизации. Фёдоров заявил, что готов вернуться только на должность министра обороны, а другие предложенные должности назвал "декоративными". Больше о политическом кризисе на Украине - в обзоре соцсетей.Политолог Олег ПостернакБудущий политик прервал почти двухнедельное молчание, и это значит, что он сделал для себя определенный выбор. Не сложно догадаться какой. Важно понимать, что место и время интервью выбрано не случайно. "Украинская правда" – это не "нейтральная медийная площадка, а "теплая ванна", которая принадлежит его поклоннику, а по другим данным – спонсору будущего партийного проекта Томашу Фиале. Выход интервью в четверг – также спланированный технологический ход. На пятницу запланировано "большое картонное шествие. Очевидно, в последние дни пламя от картона стало ощутимо угасать. Поэтому задача "выхода политика в народ" - разогреть настроения перед очередным политическим действом. Собственно, и время, и антураж, и место проведения интервью уже указывают на то, о каком именно выборе собирается публично объявить господин Федоров. Это будет окончательный отказ от служения государству на "неудобном месте" и выбор в пользу служить себе, своему рейтингу и своему проекту. Интересно (а может и нет) будет посмотреть как один из создателей системы, которую он строил вместе с товарищами долгие семь лет, будет ее "ломать". Рассказывать о ее недостатках, клеймить бывших союзников и партнеров, с которыми вчера принимал совместные решения. Тем, кто все же хочет услышать о конкретных вещах: реформе призыва, наведении порядка с ТЦК, модернизации армии – видимо, смотреть это шоу не стоит. Никогда раньше Федоров ясно об этом сказать не мог, не скажет и сейчас. Зачем стране слушать этот манифест от очередного обиженного "экса", а потом смотреть, как его болельщики шагают по улицам городов с картонками – большой вопрос. Оно кажется совершенно неуместным в момент, когда страна входит в, возможно, решающий, а следовательно, наиболее трудный этап войны. Но в общем-то все понятно. Выбор сделан, "рубикон перейден" и теперь Михаил Федоров будет строить свое будущее в украинской политике и свой политический проект в противовес Украине и за счет Украины и ее граждан.Украинский политик Максим БужанскийМихаил Федоров родил термин "неизвестные коррупционеры".Ранее во всех смертных грехах были виновны известные коррупционеры, зачастую те, кого без всяких оснований и фактов называли коррупционерами, а потом иди, и докажи, что не верблюд. Теперь мы вышли на новый уровень, и всему мешают "неизвестные коррупционеры", просто тайная коррупционная ложа какая то, иллюминаты, блин. Приняли кучу законов, ввели институт выкрывачей, защитили свидетелей, дающих показания, но вместо конкретных фамилий и конкретных фактов- многозначительное шевеление бровями - ну, вы же всё понимаете, да...? Не, не понимаем, где конкретные фамилии? Немного не хватает критического мышления в нашей жизни, вы не находите?Украинский политик Дмитрий БыковИнтервью Федорова "Украинской правде" – это поглаживание президента Зеленского, которому он много раз говорил, что его атакуют коррупционеры, а Зеленский в результате его уволил. Неужели президент принял сторону коррупционеров, а не вероятно последнего эффективного менеджера, который мог бы помочь ВСУ? "Я с президентом говорил много раз. Говорил, что на меня будут наговаривать, потому что многим своей эффективностью я наступил на хвост…" Федоров говорит так, чтобы не разоблачить Зеленского, потому что если он назовет, кто же на него наговаривает и кому он наступил на хвост, то мы услышим знакомые фамилии, которые ассоциируют с окружением президента. Или для чего об этом Федорову молчать, правильно? То есть Федоров смирился, что коррупционная гидра окружения президента снесла экс-министра руками его же друга-президента. Все надежды картонных протестов разбились о вынужденную лояльность Федорова президенту? Мы больше не услышим пламенного революционера Федорова? Конечно не услышим, потому что протесты придали ему чрезмерный романтизм, радикализм, которого у него отродясь не было. Был чувак в стиле техно, неплохо тусовавшийся в Минцифре, а когда попытался наступить на хвост коррупционерам, сразу обломал зубы и даже не смог возглавить протестное движение имени себя. Жалкое зрелище... никто уже не выйдет за Федорова.Украинский публицист Владимир БойкоЧестное и неподкупное издание "Украинская правда" утверждает, что "одной из главных причин увольнения Федорова с должности министра обороны является желание близкой окружающей Зеленской компании FirePoint усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов". Как известно, есть ложь, есть наглая ложь и есть "Украинская правда". Этот пропагандистский листок Фиалы-Пинчука писать правду не способен в принципе. Компания FirePoint занимается изготовлением дальнобойных средств поражения (БпЛА и крылатые ракеты), работает на полную мощность, но пока не может обеспечить все потребности Сил Обороны. Если даже эта компания увеличит производство дальнобойных дронов в два раза, вся ее продукция будет закупаться, потому что она очень нужна. Поэтому фраза о "желании усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов" является бессодержательным набором звуков. Другое дело, что украинский рынок БпЛА-перехватчиков шахедов хочет монополизировать Эрик Шмидт – бывший экс-руководитель Гугла, спонсор Демократической партии США и партнер собственника "Украинской правды" Томаша Фиалы. Вот на этом сегменте рынка FirePoint действительно может стать конкурентом для Шмидта (читай: Пинчука и Фиалы). Поэтому сейчас Фиала и нанятые им "чернопиарщики" на все заставки оплевывают компанию FirePoint. Что касается экс-министра обороны Федорова, то о его предстоящей отставке я сообщил еще за месяц до того, как Зеленский выставил Мишу на мороз. Причиной стала встреча Федорова с теми, кого называют "соросятами" (хотя у дедушки Сороса к этим мошенникам нет никакого отношения). Во время встречи обсуждалось участие "соросят" в предстоящей президентской кампании Федорова.Украинский волонтер Юрий КасьяновУ меня дежавю. Естественное состояние участника всех Майданов и войны с 2014 года. Картонные протесты стихают, маргинализируются, и это напоминаю конец "Студенческого майдана" 2013 года. Протесты против сворачивания евроинтеграции, равно как и картонки за восстановление Федорова в должности министра обороны, не могут сплотить нацию. Спойлер – протесты всегда эффективнее против, а не за. Поэтому против Сырского вышло больше людей, чем при Федорове. Кто знает, что там в министерстве наделал тот Федоров?.. Может, он тоже воровал?.. Кто-то читает чернуху. У кого-то нет доверия к Федорову из команды Зеленского. Кто-то считает его конкурентом Залужного. Кто-то действительно верит, что это все мятеж мифических "соросят". Короче, причин не выходить за Федорова много.Так же было и с майданом за евроассоциацию – кто тогда из рядовых украинцев понимал, зачем это все?.. Пугали тем же Соросом, потерей российского рынка, жесткой конкуренцией с западными производителями, безработицей, нищетой… Майдан за евроинтеграцию в 2013 году не имел шансов на успех. Танцы, песни, лозунги – это не действует на власть. "Евромайдан" закончился в ночь на 30 ноября избиением студентов. А 1 декабря 2013 началась "Революция достоинства" против режима Януковича, миллионы людей вышли на улицы, и среди них были и сторонники ассоциации с ЕС, и противники, и либералы, и националисты, и социалисты, и капиталисты. Протест против Януковича объединил почти все слои населения, на сцене Майдана стояли бок о бок вчерашние непримиримые враги, и этот протест уже не мог сам по себе стихнуть. Дежавю. Якобы ноябрь 2013 года. Протесты при Федорове едва дышат. Люди устали, лидеров нет. Провластные политтехнологи пытаются вовсю дискредитировать и маргинализировать "руководителей" протестов – а на самом деле независимых журналистов активистов и антикоррупционеров, потому что у Картонного Майдана нет руководителей. Сам Федоров не выходит на площадь, и его пока не сильно трогают – несколько упреждающих выстрелов компроматом можно расценивать как давление, чтобы заставить пойти на уступки, договориться. Власти стремятся договориться с Федоровым, условно оставить Михаила в команде на условно важной должности, на крючке уголовных дел и под угрозой слива компромата. Активистов, журналистов, антикоррупционеров немного попрессуют, дискредитируют, мобилизуют и тоже подсадят на крючок. Протесты разойдутся и все будет хорошо. Так думают наверху и ошибаются. Ситуация для власти и Украины вообще значительно хуже, чем 30 ноября 2013 года. Страна пятый год ведет жестокую войну, сотни тысяч прошли войну, миллионы пострадали, на руках куча оружия, а людей без ПТСР уже почти не осталось.С другой стороны - показательная роскошь власть предержащих, фантастическая коррупция в ближайшем кругу президента, "Династия", Ермак, Вероника Фэн-шуй, миллиардное состояние Штилермана, которым он хвастается, и которые "заработаны" на войне, эксцессы силовой мобилизации, штурмовые полки, бесправие… В условиях, когда вся власть сконцентрирована в руках президента, следующий протест будет направлен именно против него. Потому что ни независимого правительства, ни более-менее дееспособного парламента нет. Даже Ермак уже не может служить удобным громоотводом. Похоже, Зеленский этого совершенно не понимает и не видит никаких других угроз своей власти, кроме рейтингов потенциальных конкурентов на гипотетических выборах. На этом месте сейчас набегут умные и начнут тыкать социологией под нос, рассказывать о заоблачном уровне доверия и мощной лояльности. Всё так. Но… кто мог спрогнозировать взрыв первого декабря 2013 года? Мы живем на пороховой бочке. Стабильность ошибочна. Люди на грани. Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну. И эта угроза не только ему, но и всем нам. Даже для гадалок. Нам всем нужны реальные перемены. И если невозможно сейчас провести выборы и сменить власть, то власть должна измениться сама. Нам нужен другой Зеленский. В противном случае изменения начнет делать улица, не имеющая политических вождей, и это может иметь катастрофические последствия.
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украина, сша, михаил федоров, владимир зеленский, андрей ермак, минобороны, вооруженные силы украины, демократическая партия, эксклюзив
Украина, США, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Демократическая партия, Эксклюзив

Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров

14:33 30.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПеред вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве:
Перед вступлением в должность министра Фёдоров заявил о планах по наведению порядка в ведомстве: - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший министр обороны Михаил Фёдоров дал большое интервью изданию "Украинская правда" и выступил фактически с программной речью.
Бывший чиновник из команды Зеленского нарушил двухнедельное молчание и открыто высказался о своей отставке, фактически обвинил действующий режим в коррупции. Фёдоров, имя которого подняли на знамёна протестующие из "картонного майдана", претендует не просто возглавить протестное движение на Украине, но и оказаться на первых ролях в политической реформе страны, объявив о своей оппозиции к Зеленскому.
Надо сказать, что интервью в "Украинской правде" тоже не случайно, так как именно журналисты этого издания систематически публикуют разоблачительные материалы про членов команды Зеленского. Например, Ермака и Миндича, но не только. Тем временем "картонный майдан" потихоньку стал сдуваться и именно в этот момент Фёдоров обозначил своё лидерство. На ближайшие дни запланированы массовые шествия по всей Украине.
Если говорить о самом интервью, то Фёдоров не сказал ничего нового. Например, он заявил, что в Минобороны руководителей департаментов фактически назначали частные компании, а на отдельные процессы влияла правоохранительная система.
Также бывший министр обороны считает, что его отставка совпала с его реформами в ведомстве. В частности, он должен был подписать приказ о цифровизации реформы ТЦК: снятие балаклав, установка камер, цифровизация и упорядочение работы центров комплектования. Реформу мобилизации планировали представить в июле и запустить в августе. Она должна была перейти от массового розыска к адресной мобилизации. Фёдоров заявил, что готов вернуться только на должность министра обороны, а другие предложенные должности назвал "декоративными".
Больше о политическом кризисе на Украине - в обзоре соцсетей.
Политолог Олег Постернак
Будущий политик прервал почти двухнедельное молчание, и это значит, что он сделал для себя определенный выбор. Не сложно догадаться какой. Важно понимать, что место и время интервью выбрано не случайно.
"Украинская правда" – это не "нейтральная медийная площадка, а "теплая ванна", которая принадлежит его поклоннику, а по другим данным – спонсору будущего партийного проекта Томашу Фиале. Выход интервью в четверг – также спланированный технологический ход. На пятницу запланировано "большое картонное шествие. Очевидно, в последние дни пламя от картона стало ощутимо угасать. Поэтому задача "выхода политика в народ" - разогреть настроения перед очередным политическим действом.
Собственно, и время, и антураж, и место проведения интервью уже указывают на то, о каком именно выборе собирается публично объявить господин Федоров. Это будет окончательный отказ от служения государству на "неудобном месте" и выбор в пользу служить себе, своему рейтингу и своему проекту.
Интересно (а может и нет) будет посмотреть как один из создателей системы, которую он строил вместе с товарищами долгие семь лет, будет ее "ломать". Рассказывать о ее недостатках, клеймить бывших союзников и партнеров, с которыми вчера принимал совместные решения.
Тем, кто все же хочет услышать о конкретных вещах: реформе призыва, наведении порядка с ТЦК, модернизации армии – видимо, смотреть это шоу не стоит. Никогда раньше Федоров ясно об этом сказать не мог, не скажет и сейчас. Зачем стране слушать этот манифест от очередного обиженного "экса", а потом смотреть, как его болельщики шагают по улицам городов с картонками – большой вопрос. Оно кажется совершенно неуместным в момент, когда страна входит в, возможно, решающий, а следовательно, наиболее трудный этап войны. Но в общем-то все понятно. Выбор сделан, "рубикон перейден" и теперь Михаил Федоров будет строить свое будущее в украинской политике и свой политический проект в противовес Украине и за счет Украины и ее граждан.
Украинский политик Максим Бужанский
Михаил Федоров родил термин "неизвестные коррупционеры".
Ранее во всех смертных грехах были виновны известные коррупционеры, зачастую те, кого без всяких оснований и фактов называли коррупционерами, а потом иди, и докажи, что не верблюд. Теперь мы вышли на новый уровень, и всему мешают "неизвестные коррупционеры", просто тайная коррупционная ложа какая то, иллюминаты, блин. Приняли кучу законов, ввели институт выкрывачей, защитили свидетелей, дающих показания, но вместо конкретных фамилий и конкретных фактов- многозначительное шевеление бровями - ну, вы же всё понимаете, да...? Не, не понимаем, где конкретные фамилии? Немного не хватает критического мышления в нашей жизни, вы не находите?
Украинский политик Дмитрий Быков
Интервью Федорова "Украинской правде" – это поглаживание президента Зеленского, которому он много раз говорил, что его атакуют коррупционеры, а Зеленский в результате его уволил. Неужели президент принял сторону коррупционеров, а не вероятно последнего эффективного менеджера, который мог бы помочь ВСУ?
"Я с президентом говорил много раз. Говорил, что на меня будут наговаривать, потому что многим своей эффективностью я наступил на хвост…" Федоров говорит так, чтобы не разоблачить Зеленского, потому что если он назовет, кто же на него наговаривает и кому он наступил на хвост, то мы услышим знакомые фамилии, которые ассоциируют с окружением президента. Или для чего об этом Федорову молчать, правильно? То есть Федоров смирился, что коррупционная гидра окружения президента снесла экс-министра руками его же друга-президента.
Все надежды картонных протестов разбились о вынужденную лояльность Федорова президенту? Мы больше не услышим пламенного революционера Федорова? Конечно не услышим, потому что протесты придали ему чрезмерный романтизм, радикализм, которого у него отродясь не было. Был чувак в стиле техно, неплохо тусовавшийся в Минцифре, а когда попытался наступить на хвост коррупционерам, сразу обломал зубы и даже не смог возглавить протестное движение имени себя. Жалкое зрелище... никто уже не выйдет за Федорова.
Украинский публицист Владимир Бойко
Честное и неподкупное издание "Украинская правда" утверждает, что "одной из главных причин увольнения Федорова с должности министра обороны является желание близкой окружающей Зеленской компании FirePoint усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов".
Как известно, есть ложь, есть наглая ложь и есть "Украинская правда". Этот пропагандистский листок Фиалы-Пинчука писать правду не способен в принципе. Компания FirePoint занимается изготовлением дальнобойных средств поражения (БпЛА и крылатые ракеты), работает на полную мощность, но пока не может обеспечить все потребности Сил Обороны. Если даже эта компания увеличит производство дальнобойных дронов в два раза, вся ее продукция будет закупаться, потому что она очень нужна.
Поэтому фраза о "желании усвоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов" является бессодержательным набором звуков. Другое дело, что украинский рынок БпЛА-перехватчиков шахедов хочет монополизировать Эрик Шмидт – бывший экс-руководитель Гугла, спонсор Демократической партии США и партнер собственника "Украинской правды" Томаша Фиалы. Вот на этом сегменте рынка FirePoint действительно может стать конкурентом для Шмидта (читай: Пинчука и Фиалы).
Поэтому сейчас Фиала и нанятые им "чернопиарщики" на все заставки оплевывают компанию FirePoint. Что касается экс-министра обороны Федорова, то о его предстоящей отставке я сообщил еще за месяц до того, как Зеленский выставил Мишу на мороз. Причиной стала встреча Федорова с теми, кого называют "соросятами" (хотя у дедушки Сороса к этим мошенникам нет никакого отношения). Во время встречи обсуждалось участие "соросят" в предстоящей президентской кампании Федорова.
Украинский волонтер Юрий Касьянов
У меня дежавю. Естественное состояние участника всех Майданов и войны с 2014 года. Картонные протесты стихают, маргинализируются, и это напоминаю конец "Студенческого майдана" 2013 года.
Протесты против сворачивания евроинтеграции, равно как и картонки за восстановление Федорова в должности министра обороны, не могут сплотить нацию. Спойлер – протесты всегда эффективнее против, а не за. Поэтому против Сырского вышло больше людей, чем при Федорове. Кто знает, что там в министерстве наделал тот Федоров?.. Может, он тоже воровал?.. Кто-то читает чернуху. У кого-то нет доверия к Федорову из команды Зеленского. Кто-то считает его конкурентом Залужного. Кто-то действительно верит, что это все мятеж мифических "соросят".
Короче, причин не выходить за Федорова много.
Так же было и с майданом за евроассоциацию – кто тогда из рядовых украинцев понимал, зачем это все?.. Пугали тем же Соросом, потерей российского рынка, жесткой конкуренцией с западными производителями, безработицей, нищетой… Майдан за евроинтеграцию в 2013 году не имел шансов на успех. Танцы, песни, лозунги – это не действует на власть.
"Евромайдан" закончился в ночь на 30 ноября избиением студентов. А 1 декабря 2013 началась "Революция достоинства" против режима Януковича, миллионы людей вышли на улицы, и среди них были и сторонники ассоциации с ЕС, и противники, и либералы, и националисты, и социалисты, и капиталисты. Протест против Януковича объединил почти все слои населения, на сцене Майдана стояли бок о бок вчерашние непримиримые враги, и этот протест уже не мог сам по себе стихнуть. Дежавю. Якобы ноябрь 2013 года. Протесты при Федорове едва дышат. Люди устали, лидеров нет. Провластные политтехнологи пытаются вовсю дискредитировать и маргинализировать "руководителей" протестов – а на самом деле независимых журналистов активистов и антикоррупционеров, потому что у Картонного Майдана нет руководителей.
Сам Федоров не выходит на площадь, и его пока не сильно трогают – несколько упреждающих выстрелов компроматом можно расценивать как давление, чтобы заставить пойти на уступки, договориться. Власти стремятся договориться с Федоровым, условно оставить Михаила в команде на условно важной должности, на крючке уголовных дел и под угрозой слива компромата.
Активистов, журналистов, антикоррупционеров немного попрессуют, дискредитируют, мобилизуют и тоже подсадят на крючок. Протесты разойдутся и все будет хорошо. Так думают наверху и ошибаются. Ситуация для власти и Украины вообще значительно хуже, чем 30 ноября 2013 года. Страна пятый год ведет жестокую войну, сотни тысяч прошли войну, миллионы пострадали, на руках куча оружия, а людей без ПТСР уже почти не осталось.
С другой стороны - показательная роскошь власть предержащих, фантастическая коррупция в ближайшем кругу президента, "Династия", Ермак, Вероника Фэн-шуй, миллиардное состояние Штилермана, которым он хвастается, и которые "заработаны" на войне, эксцессы силовой мобилизации, штурмовые полки, бесправие… В условиях, когда вся власть сконцентрирована в руках президента, следующий протест будет направлен именно против него. Потому что ни независимого правительства, ни более-менее дееспособного парламента нет.
Даже Ермак уже не может служить удобным громоотводом. Похоже, Зеленский этого совершенно не понимает и не видит никаких других угроз своей власти, кроме рейтингов потенциальных конкурентов на гипотетических выборах. На этом месте сейчас набегут умные и начнут тыкать социологией под нос, рассказывать о заоблачном уровне доверия и мощной лояльности. Всё так. Но… кто мог спрогнозировать взрыв первого декабря 2013 года?
Мы живем на пороховой бочке. Стабильность ошибочна. Люди на грани. Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну. И эта угроза не только ему, но и всем нам. Даже для гадалок. Нам всем нужны реальные перемены. И если невозможно сейчас провести выборы и сменить власть, то власть должна измениться сама. Нам нужен другой Зеленский. В противном случае изменения начнет делать улица, не имеющая политических вождей, и это может иметь катастрофические последствия.
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УкраинаСШАМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакМинобороныВооруженные силы УкраиныДемократическая партияЭксклюзив
 
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