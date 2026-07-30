https://ukraina.ru/20260730/dukh-ankoridzha-zhiv-ili-kak-russkie-trollyat-trampa-eksperty-o-tom-kak-tekhnofashisty-podzuzhivayut-trampa-1081960086.html

"Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа

"Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа - 30.07.2026 Украина.ру

"Дух Анкориджа жив", или Как русские троллят Трампа. Эксперты о том как технофашисты подзуживают Трампа

В экспертном сообществе обсуждают, что там с "духом Анкориджа", почему о нем до сих пор не забыли в Кремле. И думают над тем, есть ли реалистичные способы остановить западных технофашистов в реализации их людоедских планов.

2026-07-30T06:26

2026-07-30T06:26

2026-07-30T06:26

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Некоторые события в информационном поле, вроде засылки к Зеленскому десанта трамповских блогеров (вроде Лоры Лумер), позволяют предположить, что президенту РФ Владимиру Путину хотят показать разворот MAGA к Украине. Об этом написал в своём блоге находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.По его мнению, таким образом Дональд Трамп "шлёт Путину намёк, что может резко поменять своё отношение к Зеленскому".Зачем? "...Американцы хотят выкрутиться из "духа Анкориджа", причём, желательно с получением предложения от русских", - считает опальный нардеп. Однако, по его словам, русские с предложениями не торопятся, "более того, троллят Трампа тем, что Анкоридж — жив! Хотите разговаривать — стартуем из этой точки".Однако к этой точке Штаты вернуться не могут, поскольку у Трампа нет инструментов давления на Киев, "да и национальные интересы в виде ослабления РФ никто не отменял"."Поэтому приходится надувать щёки и демонстрировать разворот к Зеленскому вместо возврата к Анкориджу", - констатировал Дубинский, добавив, что, по его мнению, "Кремль на этот перформанс не поведётся".Сейчас Зеленский поехал в США вовсе не для отчёта и не для укрепления дружеских отношений, а для того, чтобы помочь подготовить почву для поражения Трампа на выборах, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**. По его мнению, "все, кто рассказывают, что Зеленский за Трампа — Трамп может считать, что они его предали или зарабатывают на нём, взяв что-то от глобалистов".Добавим, встреча Зеленского с Трампом состоялась в закрытом формате во вторник, 28 июля, и длилась около часа. По предположениям СМИ, главной целью киевского диктатора было решение вопроса о финансовой и военной помощи, о поставках ракет для системы Patriot и получение лицензии на их производство. В Белом доме встречу назвали продуктивной.Но, как бы там ни сложились у Киева отношения с Трампом или с его противниками, а Украину, точнее, её "Вторую республику", затягивает в такую воронку событий, из которой уже не выбраться, заявил украинский политолог и политтехнолог Михаил Павлив. Так он прокомментировал высказывание президента РФ о том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, полученные в подарок от Сталина, что "всё исторически встанет на свои места".Что касается текущего конфликта, то он не может длиться ещё годами, как многие предполагают. Не может по той простой причине, что на Украине закончатся люди, практически они уже закончились, отметил политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Он добавил, что если открыть сейчас границы, то ни одного человека призывного возраста в стране не останется. Европейцы? Они с удовольствием будут воевать с Россией, но только чужими руками, а сами не горят желанием отдать свои жизни. И заменить украинцев наёмниками из Колумбии и других стран тоже не получится — в лучшем случае удастся набрать десяток-другой тысяч солдат удачи, а для удержания фронта нужны сотни тысяч.Если с вооружениями, с материальными ресурсами и с деньгами для Киева ещё как-то можно решить вопрос, то проблему с людьми уже не решить никак. Так что конец "Второй республики" не за горами по объективным причинам. А лозунг "до последнего украинца" - это уже не пропагандистское клише, а просто факт, констатировал Павлив.Но было бы ошибкой сводить все накопившиеся противоречия между странами только к украинскому конфликту. Мир сегодня переживает переход к новому технологическому укладу, идёт борьба за лидерство, пишет в своём авторском блоге экономист и политик, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев.По его словам, была надежда на то, что на этот раз смена технологических укладов произойдёт без военно-политических конфликтов. Можно было бы применять новые достижения в мирных целях — на планете хватает пространства для добрых дел. Но технофашисты добрыми делами заниматься не хотят в принципе.И вот "стремление властвующей элиты США к удержанию глобального доминирования любыми доступными средствами всё же столкнуло переход к новому ТУ (технологическому укладу — ред.) в сферу гонки вооружений посредством развязывания мировой гибридной войны"."Несмотря на её бесперспективность с точки зрения закономерностей смены мирохозяйственных укладов, которая завершается в настоящее время перемещением центра мировой экономики в Восточную и Южную Азию, агрессивность Вашингтона возрастает. Направляется она усилившимися на раздувании пузыря искусственного интеллекта "айтишными технократами", которые сформировали наиболее влиятельный в американской администрации центр стратегического планирования. Их ядро образуют корпорации в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, извлекающие прибыли и совершенствующие свои возможности на украинском военном конфликте. Их представители – окружающие Трампа технофашисты (Карп, Тиль, Маск и др.) - при поддержке ЦРУ и АНБ внушают ему возможность создания сверхоружия, позволяющего дистанционно поражать любого "врага Америки" и контролировать весь мир", - подчеркнул Глазьев.По словам эксперта, осознав свои возможности безнаказанно и с выгодой для себя поражать российские стратегические объекты, западные элиты "обрели надежду реализовать свою извечную мечту уничтожения России как суверенной державы". А потому верить их призывам остановить войну не приходится - "скорее всего они будут её продолжать "до последнего украинца".Глазьев предостерёг: "Американские технофашисты оседлали внешнеполитическую стратегию США и используют конфликт на Украине как плацдарм для нанесения исторического поражения России с целью создания мирового электронного концлагеря".Игнорировать эту угрозу нельзя. А что делать? Эксперт предлагает выход — надо выводить из строя спутники, через которые осуществляется, в том числе, наведение ракет и дронов для ударов по РФ - "слом этой "иглы" повлечет схлопывание финансового пузыря, раздутого в США вокруг искусственного интеллекта".По мнению Глазьева, это приведёт в конечном счёте к разрушению финансовой системы США, к глубокому экономическому кризису в странах Запада и к резкому ослаблению сил, разжигающих войну против России.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Елены Кирюшкиной "MAGA на аутсорсе: Банковая покупает американских лидеров мнений перед визитом Зеленского в США" Подробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Бегите или запасайтесь". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

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верховная рада, дональд трамп, россия, украина, сша, владимир зеленский, цру, сергей глазьев, эксклюзив