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Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным
Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным - 30.07.2026 Украина.ру
Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным
Производство "Пэтриотов" Украиной к 2029 году не означает отказа от мира. Детали встречи не разглашены, но подтверждена лицензия. Также речь шла о проекте "Закрытое небо". Без президента РФ Владимира Путина урегулировать конфликт невозможно. Эмиссары Трампа прилетят в Москву в ближайшие недели — это будет главной темой
2026-07-30T04:30
2026-07-30T04:30
2026-07-30T04:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, о производстве ракет Украиной к 2029 году говорить сложно, так как детали встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до сих пор не разглашены.Политолог подчеркнул, что урегулировать конфликт без Путина невозможно, как ни бегай и ни прыгай."Я думаю, что эмиссары Трампа прилетят в Москву довольно скоро, в ближайшие неделю-две. Это будет одной из главных тем. Как правило, такие поездки либо предваряются, либо заканчиваются прямыми звонками Трампа Путину", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, грег вайнер, владимир путин, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Владимир Путин, Украина.ру, Мир без границ
Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным
Производство "Пэтриотов" Украиной к 2029 году не означает отказа от мира. Детали встречи не разглашены, но подтверждена лицензия. Также речь шла о проекте "Закрытое небо". Без президента РФ Владимира Путина урегулировать конфликт невозможно. Эмиссары Трампа прилетят в Москву в ближайшие недели — это будет главной темой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, о производстве ракет Украиной к 2029 году говорить сложно, так как детали встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до сих пор не разглашены.
"Единственное, о чем открыто сказал Зеленский и с чем согласился Трамп — это системы "Пэтриот". Подтверждена лицензия, и к 2029 году производство в Украине должно быть налажено. Также речь шла о конкретном проекте "Закрытое небо"", — пояснил Вайнер.
Политолог подчеркнул, что урегулировать конфликт без Путина невозможно, как ни бегай и ни прыгай.
"Я думаю, что эмиссары Трампа прилетят в Москву довольно скоро, в ближайшие неделю-две. Это будет одной из главных тем. Как правило, такие поездки либо предваряются, либо заканчиваются прямыми звонками Трампа Путину", — резюмировал Вайнер.