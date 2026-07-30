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Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным

Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным - 30.07.2026 Украина.ру

Как ни бегай и ни прыгай: Вайнер о неизбежности диалога с Путиным

Производство "Пэтриотов" Украиной к 2029 году не означает отказа от мира. Детали встречи не разглашены, но подтверждена лицензия. Также речь шла о проекте "Закрытое небо". Без президента РФ Владимира Путина урегулировать конфликт невозможно. Эмиссары Трампа прилетят в Москву в ближайшие недели — это будет главной темой

2026-07-30T04:30

2026-07-30T04:30

2026-07-30T04:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, о производстве ракет Украиной к 2029 году говорить сложно, так как детали встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до сих пор не разглашены.Политолог подчеркнул, что урегулировать конфликт без Путина невозможно, как ни бегай и ни прыгай."Я думаю, что эмиссары Трампа прилетят в Москву довольно скоро, в ближайшие неделю-две. Это будет одной из главных тем. Как правило, такие поездки либо предваряются, либо заканчиваются прямыми звонками Трампа Путину", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, грег вайнер, владимир путин, украина.ру, мир без границ