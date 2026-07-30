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Один удар на два фронта. Украина в международном контексте

Один удар на два фронта. Украина в международном контексте - 30.07.2026 Украина.ру

Один удар на два фронта. Украина в международном контексте

Атака Киева на иранское судно могла спровоцировать большую войну, так как Тегеран всерьез рассматривал возможность нанесения ответного удара по одному из украинских морских портов. Только активные дипломатические усилия помогли избежать катастрофы, написали на днях западные СМИ

2026-07-30T06:33

2026-07-30T06:33

2026-07-30T06:34

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Инцидент исчерпан, напряженность остаетсяУкраина 25 июля нанесла удар по иранскому торговому грузовому судну в Каспийского море, в результате чего погиб моряк, напоминает The New York Times. По данным источников издания, Иран собирался запустить в ответ баллистическую ракету с небольшой боеголовкой по Украине в качестве символического удара.Серьезность намерения иранской стороны подтвердил министр иностранных дел Ирана Абасс Аракчи, назвав украинскую атаку нарушением устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с США, отмечают американские журналисты. В соцсетях он заявил, что "инцидент не может остаться без ответа", пишут они.Однако любой ракетный пуск с территории Ирана в направлении Украины стал бы драматическим шагом к эскалации и мог бы спровоцировать расширение конфликта, подчеркивает газета.В конфликт вмешалась западная дипломатия: иранские официальные лица выразили надежду, что конфликт будет исчерпан их ответным ударом, однако западные представители предупредили о невозможности прогнозировать реакцию Украины, отмечается в публикации.Среди иранских политических деятелей не было единого мнения по поводу необходимости нанесения ответного удара по Украине, рассказал в интервью The New York Times аналитик Мехди Рахмати, имеющий тесные связи с иранским правительством и работающий на территории страны."Украина не является малым или незначительным государством. У нее есть опыт ведения боевых действий и логистическая поддержка со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем от открытия нового фронта", - заявил Рахмати.Тем не менее, с учетом того, что американская блокада иранских портов в Персидском заливе сделала каспийскую торговлю с Россией жизненно важной, неясно, как долго удастся удерживать напряженность под контролем, резюмирует газета.Зеленского раскусилиУдар по иранскому судну в Каспии стал прологом к визиту Зеленского в Вашингтон, считают авторы американского издания Responsible Statecraft. По их мнению, атака представляет собой очередную попытку Зеленского привлечь на свою сторону Дональда Трампа, отношения с которым не задались с самого начала."На сей раз его идея проста: Украина — надежный партнер, который примет меры даже когда другие воздержатся", - говорится в статье.Издание напоминает о недавнем заявлении Зеленского о том, что Россия якобы поставляет Ирану спутниковые снимки, тем самым помогая ему "находить и убивать американских солдат". Его цель — убедить Трампа в том, что Украина станет для США партнером в Восточной Европе по типу Израиля и сможет противостоять Москве и защищать Европу и НАТО, отмечается в публикации.При этом ее авторы отмечают, что сам Трамп к сообщениям об обмене разведданными отнесся скептически, заявив журналистам, что собирается выяснить правда ли это, спросив об этом напрямую президента России Владимира Путина.В самом деле, есть веские основания сомневаться в том, что Украина представит США "убедительные разведданные" о российском содействий Ирану. "Я считаю, что это просто ложь" - рассказал и интервью изданию Джордж Биб из Института имени Квинси. По его словам, у украинцев, в отличие от США, нет ни технических возможностей отслеживать российские разведывательные спутники, ни понимания того, что именно они видят с течением времени.Эксперт полагает, что подобными заявлениями Зеленский надеется решить в ближайшей перспективе две задачи. Первая - продвинуться в списке приоритетов Трампа и получить в свое распоряжение более совершенные системы ПРО, которые США стягивают на Ближний Восток. Вторая - убедить Трампа отказаться от переговоров с Россией и вернуться к политике администрации Байдена по безоговорочной поддержке Украины.Но эти конфликты переплетаются все теснее, и есть риск, что мы, словно сомнамбула, вступаем в масштабную войну, чей театр военных действий будет простираться от Восточной Европы до Ближнего Востока, предупреждает издание. Чтобы избежать этой эскалации, лучше всего если официальные лица США будут взаимодействовать с российскими коллегами напрямую, предлагает Responsible Statecraft.Военное трио на похоронах у Грэма*В Вашингтоне 29 июля прощались с американским сенатором Линдси Грэмом*, пишет хорватское издание Advance. Официально это выглядело так, но на самом деле вокруг церемонии прощания сложилась определенная политическая картинка, полагает колумнист издания Ф. Вукович. Речь идет о присутствии Беньямина Нетеньяху и Владимира Зеленского на этой церемонии, и о том, что с ними обоими по отдельности пообщался Дональд Трамп, уточняет автор."Трудно себе представить точную заключительную точку карьеры Грэма, человека, который десятилетиями выступал за более широкое американское присутствие и агрессии, всячески поддерживал Израиль и Украину и склонял Трампа не уклоняться от новых конфликтов. Теперь, даже после смерти, он собрал лидеров двух войн вокруг президента государства, без которого ни одна из них не могла бы продолжаться в нынешнем виде", - пишет Вукович.По его словам, у нас на глазах формируется военное трио: Вашингтон как центр власти и Украина и Израиль как два военных крыла."Его члены не обязательно преследуют одинаковые цели и не обязаны любить друг друга. Достаточно, чтобы они зависели от одного и того же арсенала, денег, разведывательных каналов и одного политического решения Белого дома", - подчеркивает хорватский журналист.Зеленский и Нетаньяху приехали в Вашингтон не за одним и тем же, продолжает Вукович. Он напоминает, что Зеленский требует ракет для систем Patriot, выполнения обещания Трампа предоставить лицензию на их производство на Украине и финализации договора о дронах. Нетаньяху приехал, прежде всего, поговорить об Иране, восстановить нарушенный контакт с Трампом и заручиться его политической поддержкой накануне выборов в Израиле 27 октября, пишет он."Один хочет укрепить оборону и сохранить давление на российский тыл, а другой хочет не допустить, чтобы американская пауза в ударах по Ирану превратилась в договор, которого Израилю было бы недостаточно. Оба они, другими словами, требуют продолжение американского участия в войнах, по крайней мере, как рычага, без которого они не хотят заключать мир", - говорится в статье.При этом Вукович подчеркивает, что два конфликта не одинаковы, и не стоит их уравнивать. Тем не менее, эти войны начинают "пересекаться": Иран обвиняет Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море; Киев обвиняет Тегеран в оказании помощи российской военной машине, Владимир Зеленский утверждает, что Россия предоставляет Ирану данные необходимые для ударов по американским целям.То, что еще недавно выглядело как два отдельных кризиса, теперь обретает общих врагов, общие технологии и общий политический фон. Когда такие фронты сливаются, инцидент на одном краю Евразии может привести к возмездию в другом, предупреждает автор.При этом не надо поддаваться образу США как пассивной державы, которую более мелкие союзники постоянно вовлекают в свои войны, пишет Вукович. США не только покровитель этого трио, но и его главная сила и единственный член, который может одновременно расширить или ограничить оба конфликта, утверждает он."Трамп пока ничего не ограничивает и лишь регулирует напряжение. Он прекратил удары по Ирану, чтобы дать дипломатии еще один шанс, но он грозит их продолжить, а это, как я уже писал, пожалуй, самое опасное положение. Он обещает Украине лицензию на производство ракет Patriot и рассматривает новые санкции против России, а Пентагон параллельно планирует распределить 400 миллионов долларов уже одобренной помощи до 2029 года", - описывает Вукович поведение американского лидера.По его словам, это не мирная стратегия, а управление зависимостью: Трамп каждому дает достаточно, чтобы тот продолжал, но недостаточно, чтобы тот войну закончил.Для Вуковича прощание в Грэмом выглядит как передача политического наследия: сенатор-ястреб уходит, но его доктрина остается. Америка якобы подтверждает свое лидерство, когда вооружает союзников, усиливает давление и убеждает противника, что каждый следующий виток будет еще болезненнее, отмечает он."Если Трамп возьмет эту логику в качестве единой линии для Украины и Ирана, то новое военное трио так просто на мир не согласится. Они согласятся на мир только в случае, если смогут преподнести его как капитуляцию второй стороны. Но именно по этой причине войны чаще всего продолжаются бесконечно", - резюмирует хорватский журналист.*внесен в РФ в список экстремистов и террористовБольше о визите Зеленского в США в материале Евгении Кондаковой Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, иран, сша, дональд трамп, владимир зеленский, оон, нато