https://ukraina.ru/20260730/chudo-oruzhiya-ne-budet-rozhin-raznes-nadezhdy-drapatogo-na-osenniy-kontrudar-1081980306.html

Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар

Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар - 30.07.2026 Украина.ру

Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар

Киевский режим усилит принудительную мобилизацию и попытается депортировать украинцев из Европы, чтобы восполнить потери на фронте. Однако накопленные за весну резервы уже растрачены, и добиться серьезных успехов в ближайшие полгода у противника не получится

2026-07-30T05:30

2026-07-30T05:30

2026-07-30T05:30

европа

запорожская область

россия

борис рожин

украина.ру

вооруженные силы украины

вс рф

сво

спецоперация

всу

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, украинское командование будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимания на закон и справки. Кроме того, активно прорабатывается вопрос о выдворении из Европы украинцев призывного возраста, и часть депортированных уже отправили на фронт.Рожин отметил, что противник уже растратил значительную часть резервов, которые копил в течение весны. В частности, группировка "Восток" ежесуточно уничтожает около роты врага.Он также добавил, что у ВСУ есть определенные запасы бронетехники. По его прогнозам, противник может предпринять локальные контрудары в августе или сентябре, но серьезных успехов с этими резервами и в нынешней конфигурации фронта враг однозначно не добьется.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, запорожская область, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация, всу