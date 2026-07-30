Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар - 30.07.2026 Украина.ру
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Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар - 30.07.2026 Украина.ру
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
Киевский режим усилит принудительную мобилизацию и попытается депортировать украинцев из Европы, чтобы восполнить потери на фронте. Однако накопленные за весну резервы уже растрачены, и добиться серьезных успехов в ближайшие полгода у противника не получится
2026-07-30T05:30
2026-07-30T05:30
европа
запорожская область
россия
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
сво
спецоперация
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, украинское командование будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимания на закон и справки. Кроме того, активно прорабатывается вопрос о выдворении из Европы украинцев призывного возраста, и часть депортированных уже отправили на фронт.Рожин отметил, что противник уже растратил значительную часть резервов, которые копил в течение весны. В частности, группировка "Восток" ежесуточно уничтожает около роты врага.Он также добавил, что у ВСУ есть определенные запасы бронетехники. По его прогнозам, противник может предпринять локальные контрудары в августе или сентябре, но серьезных успехов с этими резервами и в нынешней конфигурации фронта враг однозначно не добьется.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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европа, запорожская область, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация, всу
Европа, Запорожская область, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ

Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар

05:30 30.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Киевский режим усилит принудительную мобилизацию и попытается депортировать украинцев из Европы, чтобы восполнить потери на фронте. Однако накопленные за весну резервы уже растрачены, и добиться серьезных успехов в ближайшие полгода у противника не получится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, украинское командование будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимания на закон и справки.
Кроме того, активно прорабатывается вопрос о выдворении из Европы украинцев призывного возраста, и часть депортированных уже отправили на фронт.
Рожин отметил, что противник уже растратил значительную часть резервов, которые копил в течение весны. В частности, группировка "Восток" ежесуточно уничтожает около роты врага.
"Противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течение весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки", — пояснил Рожин.
Он также добавил, что у ВСУ есть определенные запасы бронетехники. По его прогнозам, противник может предпринять локальные контрудары в августе или сентябре, но серьезных успехов с этими резервами и в нынешней конфигурации фронта враг однозначно не добьется.
Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
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ЕвропаЗапорожская областьРоссияБорис РожинУкраина.руВооруженные силы УкраиныВС РФСВОСпецоперацияВСУ
 
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