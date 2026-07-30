https://ukraina.ru/20260730/chudo-oruzhiya-ne-budet-rozhin-raznes-nadezhdy-drapatogo-na-osenniy-kontrudar-1081980306.html
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар - 30.07.2026 Украина.ру
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
Киевский режим усилит принудительную мобилизацию и попытается депортировать украинцев из Европы, чтобы восполнить потери на фронте. Однако накопленные за весну резервы уже растрачены, и добиться серьезных успехов в ближайшие полгода у противника не получится
2026-07-30T05:30
2026-07-30T05:30
2026-07-30T05:30
европа
запорожская область
россия
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
сво
спецоперация
всу
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По словам эксперта, украинское командование будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимания на закон и справки. Кроме того, активно прорабатывается вопрос о выдворении из Европы украинцев призывного возраста, и часть депортированных уже отправили на фронт.Рожин отметил, что противник уже растратил значительную часть резервов, которые копил в течение весны. В частности, группировка "Восток" ежесуточно уничтожает около роты врага.Он также добавил, что у ВСУ есть определенные запасы бронетехники. По его прогнозам, противник может предпринять локальные контрудары в августе или сентябре, но серьезных успехов с этими резервами и в нынешней конфигурации фронта враг однозначно не добьется.Полный текст интервью Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери на сайте Украина.ру.
европа
запорожская область
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, запорожская область, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация, всу
Европа, Запорожская область, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ
Чудо-оружия не будет: Рожин разнес надежды Драпатого на осенний контрудар
Киевский режим усилит принудительную мобилизацию и попытается депортировать украинцев из Европы, чтобы восполнить потери на фронте. Однако накопленные за весну резервы уже растрачены, и добиться серьезных успехов в ближайшие полгода у противника не получится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, украинское командование будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимания на закон и справки.
Кроме того, активно прорабатывается вопрос о выдворении из Европы украинцев призывного возраста, и часть депортированных уже отправили на фронт.
Рожин отметил, что противник уже растратил значительную часть резервов, которые копил в течение весны. В частности, группировка "Восток" ежесуточно уничтожает около роты врага.
"Противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течение весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки", — пояснил Рожин.
Он также добавил, что у ВСУ есть определенные запасы бронетехники. По его прогнозам, противник может предпринять локальные контрудары в августе или сентябре, но серьезных успехов с этими резервами и в нынешней конфигурации фронта враг однозначно не добьется.