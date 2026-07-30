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Краснов объяснил, почему Трамп переиграет Зеленского

Краснов объяснил, почему Трамп переиграет Зеленского - 30.07.2026 Украина.ру

Краснов объяснил, почему Трамп переиграет Зеленского

Визит Владимира Зеленского в США преследовал множество целей — от перетягивания президента США Дональда Трампа на свою сторону до выбивания новых Patriot и соглашений о беспилотниках

2026-07-30T06:00

2026-07-30T06:00

2026-07-30T06:00

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Однако громкая публичная риторика украинского лидера и американского президента стоит дешевле их кулуарных переговоров, где решаются практические вопросы, влияющие на фронт и геополитику. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, почетный адвокат России и эксперт Госдумы РФ Дмитрий Краснов.Комментируя закрытую встречу Зеленского и Трампа, состоявшуюся 28 июля, Краснов отметил, что попытка Киева "окончательно и бесповоротно" перетянуть американского президента на свою сторону обречена на провал уже по определению. Логика Трампа, по словам эксперта, строится на постоянной смене курса, и это не хаотичные скачки, а продуманная стратегия."Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное, и это весьма неплохо описывает логику нынешнего американского президента. Перетянув его на свою сторону окончательно и бесповоротно, можно быть уверенным, что он не замедлит изменить мнение. И это не хаотические скачки в разные стороны, как кажется обывателям, а продуманная стратегия. Согласитесь, быстрее по МКАД проедет тот, кто меняет скорость и полосу, а не упрямо стремящийся держаться в объявленных однажды рамках", — пояснил Краснов.По словам эксперта, целей у Зеленского в США было множество. Повестка включала переговоры не только с Трампом, но и с его администрацией и американскими сенаторами — от противоракетной обороны и дополнительных перехватчиков Patriot до лицензионного производства этих систем на Украине, соглашений по дронам, санкций против России и возможного возобновления переговоров о прекращении войны.Эксперт подчеркнул, что даже при отсутствии громких заявлений по Wildberries или Тегерану положительное решение хотя бы по одному из этих вопросов станет для Зеленского победой, а для России — серьезной неприятностью.Особую обеспокоенность, по словам эксперта, вызывают кулуарные договоренности. Краснов предупредил, что реальные решения будут приниматься не на публике, а за закрытыми дверями."Боюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады", — резюмировал Краснов.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргумент читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, госдума, украина.ру, мир без границ